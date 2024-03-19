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Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине на €500 млн
Германия сегодня, 19 марта, объявила о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов евро.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время общения со СМИ в рамках встречи формата "Рамштайн", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.
По его словам, в новом пакете помощи идет речь о дополнительных поставках боеприпасов – 10 тысяч артиллерийских снарядов из складов Бундесвера.
Также новый пакет будет включать 100 единиц бронетехники для пехоты и 100 единиц транспортной техники.
Топ комментарии
+6 IgorYakovlevich
показать весь комментарий19.03.2024 16:25 Ответить Ссылка
+6 bob marley #589258
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+4 Al Kap
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леопард 2 ?
Ти, кацапе, не «заверайся».
Міняй методичку.
Хорошо бы, чтобы там были Таурусы, но в любом случае данке!
І аж тримтить від страху що Україна отримае Тауруси?
Мабудь тому що Тауруси довгі ( десь на 500 км) Шольц « вагаеться» та другий рік робить усе щоб їх не давати?
вся эта не хотим обострения, не хотим третью мировую войну, красные линии - игра на фсб. Макрон попросил прочитать белую книгу, там всё написано. и они понимают только этот язык. Был еще один, который говорил что моя красная кнопка больше и никто ни ему, ни миру не угрожал