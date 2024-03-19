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Новости Помощь Украине
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Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине на €500 млн

німеччина

Германия сегодня, 19 марта, объявила о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов евро.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время общения со СМИ в рамках встречи формата "Рамштайн", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

По его словам, в новом пакете помощи идет речь о дополнительных поставках боеприпасов – 10 тысяч артиллерийских снарядов из складов Бундесвера.

Также новый пакет будет включать 100 единиц бронетехники для пехоты и 100 единиц транспортной техники.

Читайте также: Дискуссии по ракетам Taurus доводятся до крайности. Поддержка Украины в других отраслях важнее, - Писториус

Автор: 

Германия (7070) помощь (7876) Писториус Борис (230)


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Топ комментарии
+6
Данке!

Хорошо бы, чтобы там были Таурусы, но в любом случае данке!
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19.03.2024 16:25 Ответить
+6
таурус это крылатая ракета, которые постепенно рашисты учатся перехватывать и сбивать(не мое мнение). а вот про атакамсы, которые баллистические и которых хрен собьешь и которых 3 тысячи штук и которые нахер не сдались сша все забыли, никто не просит и не давит на администрацию байдена. когда был вой они дали на отвали 20 штук и сменили повестку на таурусы. а народ... а народ глуп
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19.03.2024 16:32 Ответить
+4
Тауриси?
леопард 2 ?
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19.03.2024 15:24 Ответить
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Тауриси?
леопард 2 ?
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19.03.2024 15:24 Ответить
І то добре. Тауруси свої можна було б мати, але п.....и.
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19.03.2024 15:29 Ответить
Коли це у Україні були Тауруси?!

Ти, кацапе, не «заверайся».
Міняй методичку.
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19.03.2024 15:40 Ответить
Кацапе Мардери нам дають БТР-и с тепловізорами. Заспокоемо Вас гарненько і це тільки початок
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19.03.2024 16:57 Ответить
Данке!

Хорошо бы, чтобы там были Таурусы, но в любом случае данке!
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19.03.2024 16:25 Ответить
таурус это крылатая ракета, которые постепенно рашисты учатся перехватывать и сбивать(не мое мнение). а вот про атакамсы, которые баллистические и которых хрен собьешь и которых 3 тысячи штук и которые нахер не сдались сша все забыли, никто не просит и не давит на администрацию байдена. когда был вой они дали на отвали 20 штук и сменили повестку на таурусы. а народ... а народ глуп
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19.03.2024 16:32 Ответить
Да не забыли про Атакамсы, сегодня уже несколько раз по новостям слышу.
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19.03.2024 16:56 Ответить
Бобі, це мабуть тому « що кацапи навчилися збивати Тауруси», вони лякають Шольця червоними лініями?

І аж тримтить від страху що Україна отримае Тауруси?

Мабудь тому що Тауруси довгі ( десь на 500 км) Шольц « вагаеться» та другий рік робить усе щоб їх не давати?
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19.03.2024 17:48 Ответить
начнем с того, что нужно всё. красные линии чепуха. то, что ЕС чего-то боится, что-то не могет тоже чепуха. не хочет - да. одно дело не хотеть давать таурусы, другое дело не хотеть давать Атакамсы, которых тысячи. понятно что всё это поздно и гейм ченджера не будет, но легче станет.

вся эта не хотим обострения, не хотим третью мировую войну, красные линии - игра на фсб. Макрон попросил прочитать белую книгу, там всё написано. и они понимают только этот язык. Был еще один, который говорил что моя красная кнопка больше и никто ни ему, ни миру не угрожал
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19.03.2024 19:41 Ответить
На 5 днів снарядів...
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19.03.2024 17:03 Ответить
"Чешские" снаряды в пути
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19.03.2024 19:45 Ответить
Ага... обіцяють в червні..!
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19.03.2024 19:57 Ответить
Дякуємо, друзі.
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19.03.2024 17:54 Ответить
 
 