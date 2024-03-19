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Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на €500 млн
Німеччина сьогодні, 19 березня, оголосила про новий пакет військової допомоги для України на суму 500 мільйонів євро.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час спілкування зі ЗМІ в рамках зустрічі формату "Рамштайн", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.
За його словами, у новому пакеті допомоги йдеться про додаткові поставки боєприпасів – 10 тисяч артилерійських снарядів зі складів Бундесверу.
Також новий пакет допомоги включатиме 100 одиниць бронетехніки для піхоти та 100 одиниць транспортної техніки.
Топ коментарі
+6 IgorYakovlevich
показати весь коментар19.03.2024 16:25 Відповісти Посилання
+6 bob marley #589258
показати весь коментар19.03.2024 16:32 Відповісти Посилання
+4 Al Kap
показати весь коментар19.03.2024 15:24 Відповісти Посилання
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леопард 2 ?
Ти, кацапе, не «заверайся».
Міняй методичку.
Хорошо бы, чтобы там были Таурусы, но в любом случае данке!
І аж тримтить від страху що Україна отримае Тауруси?
Мабудь тому що Тауруси довгі ( десь на 500 км) Шольц « вагаеться» та другий рік робить усе щоб їх не давати?
вся эта не хотим обострения, не хотим третью мировую войну, красные линии - игра на фсб. Макрон попросил прочитать белую книгу, там всё написано. и они понимают только этот язык. Был еще один, который говорил что моя красная кнопка больше и никто ни ему, ни миру не угрожал