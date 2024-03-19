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Новини Допомога Україні
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Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на €500 млн

німеччина

Німеччина сьогодні, 19 березня, оголосила про новий пакет військової допомоги для України на суму 500 мільйонів євро.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час спілкування зі ЗМІ в рамках зустрічі формату "Рамштайн", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

За його словами, у новому пакеті допомоги йдеться про додаткові поставки боєприпасів – 10 тисяч артилерійських снарядів зі складів Бундесверу.

Також новий пакет допомоги включатиме 100 одиниць бронетехніки для піхоти та 100 одиниць транспортної техніки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, - Пісторіус

Автор: 

Німеччина (7481) допомога (8448) Пісторіус Борис (278)


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Топ коментарі
+6
Данке!

Хорошо бы, чтобы там были Таурусы, но в любом случае данке!
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19.03.2024 16:25 Відповісти
+6
таурус это крылатая ракета, которые постепенно рашисты учатся перехватывать и сбивать(не мое мнение). а вот про атакамсы, которые баллистические и которых хрен собьешь и которых 3 тысячи штук и которые нахер не сдались сша все забыли, никто не просит и не давит на администрацию байдена. когда был вой они дали на отвали 20 штук и сменили повестку на таурусы. а народ... а народ глуп
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19.03.2024 16:32 Відповісти
+4
Тауриси?
леопард 2 ?
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19.03.2024 15:24 Відповісти
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Тауриси?
леопард 2 ?
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19.03.2024 15:24 Відповісти
І то добре. Тауруси свої можна було б мати, але п.....и.
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19.03.2024 15:29 Відповісти
Коли це у Україні були Тауруси?!

Ти, кацапе, не «заверайся».
Міняй методичку.
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19.03.2024 15:40 Відповісти
Кацапе Мардери нам дають БТР-и с тепловізорами. Заспокоемо Вас гарненько і це тільки початок
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19.03.2024 16:57 Відповісти
Данке!

Хорошо бы, чтобы там были Таурусы, но в любом случае данке!
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19.03.2024 16:25 Відповісти
таурус это крылатая ракета, которые постепенно рашисты учатся перехватывать и сбивать(не мое мнение). а вот про атакамсы, которые баллистические и которых хрен собьешь и которых 3 тысячи штук и которые нахер не сдались сша все забыли, никто не просит и не давит на администрацию байдена. когда был вой они дали на отвали 20 штук и сменили повестку на таурусы. а народ... а народ глуп
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19.03.2024 16:32 Відповісти
Да не забыли про Атакамсы, сегодня уже несколько раз по новостям слышу.
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19.03.2024 16:56 Відповісти
Бобі, це мабуть тому « що кацапи навчилися збивати Тауруси», вони лякають Шольця червоними лініями?

І аж тримтить від страху що Україна отримае Тауруси?

Мабудь тому що Тауруси довгі ( десь на 500 км) Шольц « вагаеться» та другий рік робить усе щоб їх не давати?
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19.03.2024 17:48 Відповісти
начнем с того, что нужно всё. красные линии чепуха. то, что ЕС чего-то боится, что-то не могет тоже чепуха. не хочет - да. одно дело не хотеть давать таурусы, другое дело не хотеть давать Атакамсы, которых тысячи. понятно что всё это поздно и гейм ченджера не будет, но легче станет.

вся эта не хотим обострения, не хотим третью мировую войну, красные линии - игра на фсб. Макрон попросил прочитать белую книгу, там всё написано. и они понимают только этот язык. Был еще один, который говорил что моя красная кнопка больше и никто ни ему, ни миру не угрожал
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19.03.2024 19:41 Відповісти
На 5 днів снарядів...
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19.03.2024 17:03 Відповісти
"Чешские" снаряды в пути
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19.03.2024 19:45 Відповісти
Ага... обіцяють в червні..!
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19.03.2024 19:57 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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19.03.2024 17:54 Відповісти
 
 