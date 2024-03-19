Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на €500 млн

Німеччина сьогодні, 19 березня, оголосила про новий пакет військової допомоги для України на суму 500 мільйонів євро.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час спілкування зі ЗМІ в рамках зустрічі формату "Рамштайн", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

За його словами, у новому пакеті допомоги йдеться про додаткові поставки боєприпасів – 10 тисяч артилерійських снарядів зі складів Бундесверу.

Також новий пакет допомоги включатиме 100 одиниць бронетехніки для піхоти та 100 одиниць транспортної техніки.

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