Второй в Украине рекрутинговый центр ВСУ открылся в Запорожье

В Запорожье открылся второй в Украине рекрутинговый центр ВСУ. Будет работать он на базе одного из ЦНАПов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

В центре представлена информация о имеющихся военных вакансиях и подразделениях, где они есть, а также работают консультанты, помогающие потенциальным рекрутам с поиском вакансий и взаимодействием с выбранной для службы частью.

"Такие центры являются первой гражданской точкой, куда можно прийти, пообщаться, задать все вопросы, посмотреть, какие есть вакансии. После этого, соответственно, если человек находит то или иное место, дальше идет коммуникация с представителем воинской части, и выясняются все вопросы с частью, где человек, если он действительно подходит, будет служить. Далее следует процесс оформления", – рассказал во время открытия центра уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

"На сегодняшний день этот процесс является максимально четким. Правила изменились не так давно. Было доведено до всех воинских частей, ТЦК и СП, учебных центров, что есть четкий алгоритм, как человек может попасть на выбранную должность, как этот процесс происходит", – добавил он.

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Также для трех воинских частей, действующих на Запорожском направлении, будет приоритетной возможность набирать военных в свои подразделения. Об этом во время открытия рекрутингового центра ВСУ сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Сегодня стандартный путь движение для военнослужащих выглядит так: сначала получил повестку, потом проходит медицинскую комиссию, дальше едет в учебные центры и после этого распределяется, можно сказать, для него неизвестно куда. А приоритетный набор в конкретную воинскую часть – это когда определенная военная часть сразу может призвать к себе конкретного военнослужащего, на базе воинской части провести его обучение и после этого по определенной специальности в конкретном коллективе будет проходить службу конкретный военнослужащий", – пояснил глава Запорожской ОВА.

Минобороны Украины анонсирует создание в ближайшее время сети аналогичных центров рекрутинга в областных центрах и других крупных городах Украины. Первый рекрутинговый центр ВСУ начал работу в феврале этого года во Львове.

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