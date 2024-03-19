Другий в Україні рекрутинговий центр ЗСУ відкрився у Запоріжжі

У Запоріжжі відкрився другий в Україні рекрутинговий центр ЗСУ. Працюватиме він на базі одного з ЦНАПів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У центрі представлена інформація щодо наявних військових вакансій і підрозділів, де вони є, а також працюють консультанти, які допомагають потенційним рекрутам із пошуком вакансій і взаємодією з обраною для служби частиною.

"Такі центри є першою цивільною точкою, куди можна прийти, поспілкуватися, поставити всі питання, подивитися, які є вакансії. Після цього, відповідно, якщо людина знаходить те чи інше місце, далі відбувається комунікація з представником військової частини, і з’ясовуються всі питання з частиною, де людина, якщо вона дійсно підходить, буде служити. Далі йде процес оформлення", – розповів під час відкриття центру уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

"На сьогодні цей процес є максимально чітким. Правила змінилися не так давно. Було доведено до всіх військових частин, ТЦК і СП, навчальних центрів, що є чіткий алгоритм, як людина може потрапити на обрану посаду, як цей процес відбувається", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ: у Мінобороні розповіли, як він працює. ІНФОГРАФІКА

Також для трьох військових частин, що діють на Запорізькому напрямку, буде пріоритетна можливість набирати військових до своїх підрозділів. Про це під час відкриття рекрутингового центру ЗСУ повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Сьогодні стандартний шлях, рух для військовослужбовців, виглядає так: спочатку отримав повістку, потім проходить медичну комісію, далі їде до навчальних центрів і після цього розподіляється, можна сказати, для нього невідомо куди. А пріоритетний набір в конкретну військову частину – це коли певна військова частина одразу може призвати до себе конкретного військовослужбовця, на базі військової частини провести його навчання і після того за певною спеціальністю в конкретному колективі буде проходити службу конкретний військовослужбовець", – пояснив голова Запорізької ОВА.

Міноборони України анонсує створення найближчим часом мережі аналогічних рекрутингових центрів в обласних центрах та інших великих містах України. Перший рекрутинговий центр ЗСУ розпочав свою роботу у лютому цього року у Львові.

Також читайте: У межах проєкту рекрутингу наразі доступні 8,5 тис. вакансій, - Міноборони