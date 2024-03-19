НАТО и Украина начинают Стратегический обзор оборонных закупок Украины
Состоялась инаугурационная конференция по созданию Стратегического обзора оборонных закупок Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции в Facebook.
Отмечается, что 18-19 марта состоялась инаугурационная конференция в Люксембурге по созданию Стратегического обзора оборонных закупок, одного из флагманских проектов Комплексного пакета помощи Альянса. Цель обзора – помощь Украине в реформировании системы оборонных закупок с целью ее согласования с практиками и стандартами НАТО.
Это первая встреча рабочих групп, в которых эксперты Украины и государств-членов НАТО будут работать совместно для выработки рекомендаций, которые должны утвердить на Вашингтонском саммите в июле 2024 года.
"Данные рекомендации станут основой дальнейших шагов для обеспечения большей подотчетности, прозрачности и оперативной совместимости, являющейся частью подготовки Украины к будущему членству Украины в Альянсе", - отмечают в пресс-службе.
Обзор проводится по запросу Министерства обороны Украины. Реализацию проекта возглавляют специалисты по этим вопросам из стран НАТО и Украины в тесном сотрудничестве с Агентством НАТО по закупкам при поддержке Норвегии.
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