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НАТО и Украина начинают Стратегический обзор оборонных закупок Украины

нато,україна

Состоялась инаугурационная конференция по созданию Стратегического обзора оборонных закупок Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции в Facebook.

Отмечается, что 18-19 марта состоялась инаугурационная конференция в Люксембурге по созданию Стратегического обзора оборонных закупок, одного из флагманских проектов Комплексного пакета помощи Альянса. Цель обзора – помощь Украине в реформировании системы оборонных закупок с целью ее согласования с практиками и стандартами НАТО.

Это первая встреча рабочих групп, в которых эксперты Украины и государств-членов НАТО будут работать совместно для выработки рекомендаций, которые должны утвердить на Вашингтонском саммите в июле 2024 года.

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"Данные рекомендации станут основой дальнейших шагов для обеспечения большей подотчетности, прозрачности и оперативной совместимости, являющейся частью подготовки Украины к будущему членству Украины в Альянсе", - отмечают в пресс-службе.

Обзор проводится по запросу Министерства обороны Украины. Реализацию проекта возглавляют специалисты по этим вопросам из стран НАТО и Украины в тесном сотрудничестве с Агентством НАТО по закупкам при поддержке Норвегии.

Автор: 

НАТО (10085) оборона (5238) Украина (45017) закупки (770)


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Топ комментарии
+8
Вони на фортифікаційних спорудах вкрадуть зеля не горюй
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19.03.2024 20:53 Ответить
+5
На нас ставлять експерименти
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19.03.2024 20:43 Ответить
+3
Причому, з 90х років.
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19.03.2024 20:45 Ответить
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На нас ставлять експерименти
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19.03.2024 20:43 Ответить
Причому, з 90х років.
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19.03.2024 20:45 Ответить
Єрмачку з Тимошенком кабздець. А як же вкрасти?
Зелена тоска....
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19.03.2024 20:51 Ответить
Вони на фортифікаційних спорудах вкрадуть зеля не горюй
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19.03.2024 20:53 Ответить
Вкрадуть. Без варіантів. Як гидко...
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19.03.2024 20:55 Ответить
К каждому окопу должна идти красивая асфальтная дорожка и обязательно из Беларусского битума-будувати так будувати! ******* не менее 50% денег-я в Зеленых уверен!
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20.03.2024 08:30 Ответить
вони не просто крадуть. Вони послаблюють обороноздатність країни. Це злочин проти безпеки країни.
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20.03.2024 09:49 Ответить
Нарешті! Саме на часі! Це коли людина лежить в реанімації та їй вкрай необхідна допомога лікаря, їй надсилають ревізора - перевірити чи всі податки сплачені... Це так по-дружньому! Дякуємо!
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19.03.2024 21:09 Ответить
"Обзор проводится по запросу Министерства обороны Украины"

Вы наверное читаете тем глазом, который между ягодиц?
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19.03.2024 22:37 Ответить
Ну у вас по всей вероятности какое-то особенное строение человека... Быают такие уродцы даже с двумя головами или жопой вместо головы... Но не стоит ровнять других по себе. Ну а по поводу запроса МОУ - это вынужденная мера в связи с воплями республиканцев и всяких рашистских провокаторов типа Маги, что якобы Украина куда-то не туда использует оружие... Но вы же думаете тем местом, что ниже спины в силу особенностей вашего уникального строения, как и большинства русаков...
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20.03.2024 10:13 Ответить
Сподіваюся, нас таки колись навчать не красти.
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19.03.2024 21:27 Ответить
Краще би більше допомагали.
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19.03.2024 21:28 Ответить
Я куею! Вчитайтесь в это предложение. ....состоялась инаугурационная конференция по созданию Стратегического обзора оборонных закупок.... И особо то что в средине предложения с заглавной буквы ,С, ! Дело не синтаксисе, морфологии и прочей фонетической муре. Это ж надо так кудряво упороть?! Браво суки! А сколько только за эти сутки гробов поплывёт в глубь страны?
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19.03.2024 21:37 Ответить
...згадалися кадри з одного, далекого ще совдепівського фільму "человек нічто -бумажка всьо"
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20.03.2024 05:42 Ответить
 
 