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Новини
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НАТО і Україна розпочинають Стратегічний огляд оборонних закупівель України

нато,україна

Відбулася інавгураційна конференція щодо заснування Стратегічного огляду оборонних закупівель України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ідеться в повідомленні Офісу віцепрем'єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції у Facebook.

Зазначається, що 18-19 березня відбулась інавгураційна конференція у Люксембурзі із започаткування Стратегічного огляду оборонних закупівель, одного із флагманських проєктів Комплексного пакету допомоги Aльянсу. Мета огляду – допомога Україні в реформуванні системи оборонних закупівель з метою її узгодження з практиками і стандартами НАТО.

Це перша зустріч робочих груп, в яких експерти з України та держав-членів НАТО будуть працювати спільно для вироблення рекомендацій, які мають затвердити на Вашингтонському саміті в липні 2024 року.

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"Дані рекомендації стануть основою подальших кроків для забезпечення більшої підзвітності, прозорості і оперативної сумісності, що є частиною підготовки України до майбутнього членства України в Альянсі", - зауважують у пресслужбі.

Огляд проводиться на запит Міністерства оборони України. Реалізацію проєкту очолюють фахівці з цих питань з країн НАТО і України у тісній співпраці з Агентством НАТО із закупівель за підтримки Норвегії.

Автор: 

НАТО (6546) оборона (4831) Україна (5965) закупівлі (3438)


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Топ коментарі
+8
Вони на фортифікаційних спорудах вкрадуть зеля не горюй
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19.03.2024 20:53 Відповісти
+5
На нас ставлять експерименти
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19.03.2024 20:43 Відповісти
+3
Причому, з 90х років.
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19.03.2024 20:45 Відповісти
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На нас ставлять експерименти
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19.03.2024 20:43 Відповісти
Причому, з 90х років.
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19.03.2024 20:45 Відповісти
Єрмачку з Тимошенком кабздець. А як же вкрасти?
Зелена тоска....
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19.03.2024 20:51 Відповісти
Вони на фортифікаційних спорудах вкрадуть зеля не горюй
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19.03.2024 20:53 Відповісти
Вкрадуть. Без варіантів. Як гидко...
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19.03.2024 20:55 Відповісти
К каждому окопу должна идти красивая асфальтная дорожка и обязательно из Беларусского битума-будувати так будувати! ******* не менее 50% денег-я в Зеленых уверен!
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20.03.2024 08:30 Відповісти
вони не просто крадуть. Вони послаблюють обороноздатність країни. Це злочин проти безпеки країни.
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20.03.2024 09:49 Відповісти
Нарешті! Саме на часі! Це коли людина лежить в реанімації та їй вкрай необхідна допомога лікаря, їй надсилають ревізора - перевірити чи всі податки сплачені... Це так по-дружньому! Дякуємо!
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19.03.2024 21:09 Відповісти
"Обзор проводится по запросу Министерства обороны Украины"

Вы наверное читаете тем глазом, который между ягодиц?
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19.03.2024 22:37 Відповісти
Ну у вас по всей вероятности какое-то особенное строение человека... Быают такие уродцы даже с двумя головами или жопой вместо головы... Но не стоит ровнять других по себе. Ну а по поводу запроса МОУ - это вынужденная мера в связи с воплями республиканцев и всяких рашистских провокаторов типа Маги, что якобы Украина куда-то не туда использует оружие... Но вы же думаете тем местом, что ниже спины в силу особенностей вашего уникального строения, как и большинства русаков...
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20.03.2024 10:13 Відповісти
Сподіваюся, нас таки колись навчать не красти.
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19.03.2024 21:27 Відповісти
Краще би більше допомагали.
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19.03.2024 21:28 Відповісти
Я куею! Вчитайтесь в это предложение. ....состоялась инаугурационная конференция по созданию Стратегического обзора оборонных закупок.... И особо то что в средине предложения с заглавной буквы ,С, ! Дело не синтаксисе, морфологии и прочей фонетической муре. Это ж надо так кудряво упороть?! Браво суки! А сколько только за эти сутки гробов поплывёт в глубь страны?
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19.03.2024 21:37 Відповісти
...згадалися кадри з одного, далекого ще совдепівського фільму "человек нічто -бумажка всьо"
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20.03.2024 05:42 Відповісти
 
 