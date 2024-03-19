НАТО і Україна розпочинають Стратегічний огляд оборонних закупівель України

Відбулася інавгураційна конференція щодо заснування Стратегічного огляду оборонних закупівель України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ідеться в повідомленні Офісу віцепрем'єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції у Facebook.



Зазначається, що 18-19 березня відбулась інавгураційна конференція у Люксембурзі із започаткування Стратегічного огляду оборонних закупівель, одного із флагманських проєктів Комплексного пакету допомоги Aльянсу. Мета огляду – допомога Україні в реформуванні системи оборонних закупівель з метою її узгодження з практиками і стандартами НАТО.



Це перша зустріч робочих груп, в яких експерти з України та держав-членів НАТО будуть працювати спільно для вироблення рекомендацій, які мають затвердити на Вашингтонському саміті в липні 2024 року.

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"Дані рекомендації стануть основою подальших кроків для забезпечення більшої підзвітності, прозорості і оперативної сумісності, що є частиною підготовки України до майбутнього членства України в Альянсі", - зауважують у пресслужбі.



Огляд проводиться на запит Міністерства оборони України. Реалізацію проєкту очолюють фахівці з цих питань з країн НАТО і України у тісній співпраці з Агентством НАТО із закупівель за підтримки Норвегії.