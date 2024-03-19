Россия может напасть на НАТО через 2-3 года, - Дуда

По мнению президента Польши Анджея Дуды, РФ может вскоре обладать таким военным потенциалом, что сможет напасть на НАТО в 2026-2027 годах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Президент Польши объяснил свое недавнее предложение увеличить необходимый порог оборонных расходов стран НАТО с 2 до 3% ВВП.

"С моей точки зрения, это вопрос здравого смысла. Появляются новые доклады, и я недавно видел доклад немецких экспертов, согласно которому, возможно, уже на рубеже 2026 и 2027 годов Путин, переведя свою экономику на военные рельсы, будет иметь такой военный потенциал (...), что сможет напасть на НАТО", – сказал президент Польши.

"Тревожный звоночек звонит: до этого еще 2-3 года, в течение которых нам нужно наращивать усилия, накапливать боеприпасы, производить вооружение, повышать возможности безопасности Европы и готовиться к вторжению таким образом, чтобы этого не произошло", – добавил Дуда.

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Он также призвал США продолжать поддерживать Украину, предупредив, что если Россию не остановить в Украине, цена этого позже резко возрастет.

"Эта российская агрессия должна быть остановлена любой ценой. Если ее не остановить, она перекинется, и тогда я боюсь, что американских денег будет недостаточно, чтобы остановить Россию, американские войска должны будут вмешаться, а этого никто не хочет", – отметил Дуда.

Президент Плольщи заявил, что "каждый доллар, пожертвованный в поддержку Украины, каждый "Брэдли", переданный Украине, каждое оружие, переданное Украине, каждый ящик артиллерийских боеприпасов, переданный Украине, отдаляет призрак российской победы".

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