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Новости Война
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Россия может напасть на НАТО через 2-3 года, - Дуда

дуда

По мнению президента Польши Анджея Дуды, РФ может вскоре обладать таким военным потенциалом, что сможет напасть на НАТО в 2026-2027 годах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Президент Польши объяснил свое недавнее предложение увеличить необходимый порог оборонных расходов стран НАТО с 2 до 3% ВВП.

"С моей точки зрения, это вопрос здравого смысла. Появляются новые доклады, и я недавно видел доклад немецких экспертов, согласно которому, возможно, уже на рубеже 2026 и 2027 годов Путин, переведя свою экономику на военные рельсы, будет иметь такой военный потенциал (...), что сможет напасть на НАТО", – сказал президент Польши.

"Тревожный звоночек звонит: до этого еще 2-3 года, в течение которых нам нужно наращивать усилия, накапливать боеприпасы, производить вооружение, повышать возможности безопасности Европы и готовиться к вторжению таким образом, чтобы этого не произошло", – добавил Дуда.

Читайте также: "На сильных не нападают": Дуда не верит в возможность нападения России на НАТО

Он также призвал США продолжать поддерживать Украину, предупредив, что если Россию не остановить в Украине, цена этого позже резко возрастет.

"Эта российская агрессия должна быть остановлена любой ценой. Если ее не остановить, она перекинется, и тогда я боюсь, что американских денег будет недостаточно, чтобы остановить Россию, американские войска должны будут вмешаться, а этого никто не хочет", – отметил Дуда.

Президент Плольщи заявил, что "каждый доллар, пожертвованный в поддержку Украины, каждый "Брэдли", переданный Украине, каждое оружие, переданное Украине, каждый ящик артиллерийских боеприпасов, переданный Украине, отдаляет призрак российской победы".

Читайте также: Поставки боеприпасов Украине помогут остановить новое российское наступление, - Дуда

Автор: 

НАТО (10085) россия (96184) Дуда Анджей (771)


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Топ комментарии
+19
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19.03.2024 23:38 Ответить
+17
Фото року!

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19.03.2024 23:48 Ответить
+12
Дуда, ще торгуєте російським зерном ?
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19.03.2024 23:39 Ответить
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19.03.2024 23:38 Ответить
Дуда, ще торгуєте російським зерном ?
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19.03.2024 23:39 Ответить
Тіпає, але торгую. Польські пани в гендлярстві таки розуміються.
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20.03.2024 00:27 Ответить
Ось тут я замислилась . По польські PANOVIE ( пани) . Мабудь і по українські теж ПАНОВІА ?
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20.03.2024 00:36 Ответить
Мав на увазі ,,громадяни,,
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20.03.2024 00:42 Ответить
Пан і є громадянин в зверненнях . Але з множинним прикметником треба попрацювати
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20.03.2024 00:44 Ответить
Не хочу сперечатися. Але українською ПАН, а якщо множина то ПАНИ.
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20.03.2024 00:48 Ответить
Пани це про когось(пани з'їхались).А звертання «панове»(пані і панове,прошу вас зберігати спокій).
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20.03.2024 07:24 Ответить
АААААААА
2-3 роки
Надивився Арестовича(
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19.03.2024 23:40 Ответить
Не трогайте классика ************* у того было 2-3 недели
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19.03.2024 23:42 Ответить
"На думку президента Польщі Анджея Дуди, РФ може незабаром мати такий військовий потенціал, що зможе напасти на НАТО у 2026-27 роках."

Та ну нахрін. А як же пекельні санкції? Як же "через рік - два економіка рашки загнеться і вона розвалиться"?
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19.03.2024 23:43 Ответить
Причем тут Дуда к марафону? У Дуды своя разведка.
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19.03.2024 23:53 Ответить
До чого тут марахвон? У розвал рашки найближчим часом і досі вірить, навіть, половина, якщо не більше, дописувачів Цензора.
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19.03.2024 23:57 Ответить
Щіро віримо в развал раши

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20.03.2024 00:42 Ответить
Та ну нахрін. А як же пекельні санкції? Як же "через рік - два економіка рашки загнеться і вона розвалиться"?
===========
а це звідки наративи? з фридома?
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20.03.2024 09:15 Ответить
Шось багато часу вони собі наміряли.

Дуда два роки.
Шольц 4-5…

Та Путлер вже зараз може напасти на Польщу через Белорусію для «визволення» Калінінграду.

Кожен з них мае надію, що їх це не торкнеться. Зо вони домовляться …
Польща забула про 1939 рік.
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20.03.2024 01:00 Ответить
до Шольца треба ще Польшу пройти
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20.03.2024 09:16 Ответить
Просто раніше думали що санкційний удав буде руську економіку здувати, а виявилось що він її надуває.
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20.03.2024 00:32 Ответить
« Надувае»?

Як кульку Зе трохи і лопне.
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20.03.2024 04:10 Ответить
Мені незрозуміла логіка ЄС.

У них немає санкцій, економіка сумарно раз у 20 потужніша за кацапську, військові заводи теж працюють.

То в яких видах зброї кацапня здатна створити перевагу на полі бою?
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19.03.2024 23:46 Ответить
Ні в яких.
Кількістю.
І зомбованістю населення.
І єдиновладдям(читай диктатурою).
Оте,що зараз у польщі,у раші б розігнали двома патрульними машинами поліції,ну може,ще відділення омону,чи як воно в їх називається.
Зараз вони кажуть сво,
а тоді буде священная война із заградзагонами,смершем і трибуналом.
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20.03.2024 07:32 Ответить
у рашки економика другий рік на військових рейках, у Україні і ЄС - ні
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20.03.2024 09:18 Ответить
А може і раніше.....
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19.03.2024 23:47 Ответить
Фото року!

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19.03.2024 23:48 Ответить
Ну так перестаньте з нею торгувати, тоді в рашки не буде бабла для виготовлення зброї у достатній кількості, щоб воювати з країнами Європи.
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19.03.2024 23:48 Ответить
Дуда шо ти мелиш,якщо не допоможете Україні то вже цього року чекайте зелених чоловічків восени!
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19.03.2024 23:48 Ответить
Цього не буде, якщо Україна переможе, йолопе!
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19.03.2024 23:50 Ответить
Трезвый взгляд на реальное положение. Мечта зеленского сбудется через 2 года: Украина будет оккупирована, сидеть в тюрьме не прийдется.
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19.03.2024 23:52 Ответить
Дуда вже порахував, скільки кацапських товарів і на яку суму Польща пропускає через білоруський кордон. Тому він знає, що каже. Головне, не забути польських фермерів на військовий облік поставити.
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20.03.2024 00:09 Ответить
Вы главное товарооборот с РФ не уменьшайте, а то будет "эскалация"...
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20.03.2024 00:12 Ответить
Хутин вже напав на Польщу фермерами
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20.03.2024 00:19 Ответить
Смішний Дуда. Путлєр вже напав руками наївних ідіотів-фермерів.

У середу, 20 березня, польські фермери проведуть сотні акцій протесту по всій Польщі. Страйкарі обіцяють заблокувати дороги в більш ніж 500 населених пунктах, виїхавши на вулиці та траси сільгосптехнікою. Усіх, хто перебуває у Польщі, просять по можливості уникати використання особистого транспорту та пересісти на громадський.

Про це повідомляє https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-kilkaset-rolniczych-protestow-w-srode-czeka-nas-armagedon-ma,nId,7399378#crp_state=1 RMF24 . Зазначається, що серед іншого буде заблоковано близько десяти найважливіших автошляхів, які ведуть до Варшави. "У середу на нас чекає Армагеддон", - описує польське видання плани фермерів, публікуючи карту майбутніх протестів:
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20.03.2024 00:25 Ответить
А якшо Украiна нападе на НАТО ранiше чим раша, та НАТО переможе? Такий варiант виключати не можно.
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20.03.2024 00:27 Ответить
дуда, не понимаю, что ты сс*шь в компот. Какие американские солдаты? у вас есть грозные фермеры, которые задаром заблокируют любую границу и опорожнят любой склад ссыпанием оружия на землю.
А если 140 млрд от ЕС вам окажется мало, подгоните еще охотников, они уж точно помогут.
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20.03.2024 00:27 Ответить
Дуда я тебе прошу,промовчи.Під час блокади нашого кордону ти сказав-В нас свої інтереси.
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20.03.2024 00:37 Ответить
тобто він хоче щоб Україна ще два роки стримувала рашку, поки вони "готуються до подальшого"
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20.03.2024 03:16 Ответить
Нахрін ви треба Росії із своєю Натою!
Після України буде Молдова і Грузія з'їдена паРашею!
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20.03.2024 05:21 Ответить
будет как с вагнеровцами в Сирии , чик чик и лапти обосрались
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20.03.2024 06:02 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/20/7447273/ ВИДЕО В российском Энгельсе прогремели взрывы - соцсети
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20.03.2024 06:26 Ответить
Ничоси. То есть мы будем торговать с рф 24/7 , Украине блокировать все что можно, в том числе и на польско-словацкой границе, а вы уж будь те добры платите любую цену, а иначе вам придется защищать нас потому как не нам же за себя воевать в самом то деле.
Да уж, союзники у Америки будь здоров в Европе.
Представляю себе если бы Бидон сказал что Польше надо 20-30 миллиардов найти на милитаризацию Тайваня и Филиппин, а если этого будет мало пусть готовятся к мобилизации на войну с Китаем
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20.03.2024 06:34 Ответить
через 2 года от Немытой не хрена не останется
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20.03.2024 06:49 Ответить
какцапа ты на НАТА не ходи , а то Томагавка бошка попадет совсем мертвый будешь
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20.03.2024 06:50 Ответить
Польша всё делает, чтобы у РФ было больше денег, больше товаров двойного назначения.
На словах поддерживает Украину, а на деле помогает РФ.
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20.03.2024 07:49 Ответить
подляки
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20.03.2024 08:06 Ответить
Лицемір і дурень. Ваші "фермери" вже напали.
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20.03.2024 09:32 Ответить
Дуда в очередной раз показал свою беспомощность.
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20.03.2024 10:39 Ответить
Нападе, якщо предадуть Украину, будуть в усьому полагатись на Штати, не відростять собі яєць і будуть всі нагальні проблеми вирішувати роками.
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20.03.2024 12:47 Ответить
 
 