Россия может напасть на НАТО через 2-3 года, - Дуда
По мнению президента Польши Анджея Дуды, РФ может вскоре обладать таким военным потенциалом, что сможет напасть на НАТО в 2026-2027 годах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Президент Польши объяснил свое недавнее предложение увеличить необходимый порог оборонных расходов стран НАТО с 2 до 3% ВВП.
"С моей точки зрения, это вопрос здравого смысла. Появляются новые доклады, и я недавно видел доклад немецких экспертов, согласно которому, возможно, уже на рубеже 2026 и 2027 годов Путин, переведя свою экономику на военные рельсы, будет иметь такой военный потенциал (...), что сможет напасть на НАТО", – сказал президент Польши.
"Тревожный звоночек звонит: до этого еще 2-3 года, в течение которых нам нужно наращивать усилия, накапливать боеприпасы, производить вооружение, повышать возможности безопасности Европы и готовиться к вторжению таким образом, чтобы этого не произошло", – добавил Дуда.
Он также призвал США продолжать поддерживать Украину, предупредив, что если Россию не остановить в Украине, цена этого позже резко возрастет.
"Эта российская агрессия должна быть остановлена любой ценой. Если ее не остановить, она перекинется, и тогда я боюсь, что американских денег будет недостаточно, чтобы остановить Россию, американские войска должны будут вмешаться, а этого никто не хочет", – отметил Дуда.
Президент Плольщи заявил, что "каждый доллар, пожертвованный в поддержку Украины, каждый "Брэдли", переданный Украине, каждое оружие, переданное Украине, каждый ящик артиллерийских боеприпасов, переданный Украине, отдаляет призрак российской победы".
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2-3 роки
Надивився Арестовича(
Та ну нахрін. А як же пекельні санкції? Як же "через рік - два економіка рашки загнеться і вона розвалиться"?
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а це звідки наративи? з фридома?
Дуда два роки.
Шольц 4-5…
Та Путлер вже зараз може напасти на Польщу через Белорусію для «визволення» Калінінграду.
Кожен з них мае надію, що їх це не торкнеться. Зо вони домовляться …
Польща забула про 1939 рік.
Як кульку Зе трохи і лопне.
У них немає санкцій, економіка сумарно раз у 20 потужніша за кацапську, військові заводи теж працюють.
То в яких видах зброї кацапня здатна створити перевагу на полі бою?
Кількістю.
І зомбованістю населення.
І єдиновладдям(читай диктатурою).
Оте,що зараз у польщі,у раші б розігнали двома патрульними машинами поліції,ну може,ще відділення омону,чи як воно в їх називається.
Зараз вони кажуть сво,
а тоді буде священная война із заградзагонами,смершем і трибуналом.
У середу, 20 березня, польські фермери проведуть сотні акцій протесту по всій Польщі. Страйкарі обіцяють заблокувати дороги в більш ніж 500 населених пунктах, виїхавши на вулиці та траси сільгосптехнікою. Усіх, хто перебуває у Польщі, просять по можливості уникати використання особистого транспорту та пересісти на громадський.
Про це повідомляє https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-kilkaset-rolniczych-protestow-w-srode-czeka-nas-armagedon-ma,nId,7399378#crp_state=1 RMF24 . Зазначається, що серед іншого буде заблоковано близько десяти найважливіших автошляхів, які ведуть до Варшави. "У середу на нас чекає Армагеддон", - описує польське видання плани фермерів, публікуючи карту майбутніх протестів:
А если 140 млрд от ЕС вам окажется мало, подгоните еще охотников, они уж точно помогут.
Після України буде Молдова і Грузія з'їдена паРашею!
Да уж, союзники у Америки будь здоров в Европе.
Представляю себе если бы Бидон сказал что Польше надо 20-30 миллиардов найти на милитаризацию Тайваня и Филиппин, а если этого будет мало пусть готовятся к мобилизации на войну с Китаем
На словах поддерживает Украину, а на деле помогает РФ.