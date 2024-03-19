Росія може напасти на НАТО через 2-3 роки, - Дуда

На думку президента Польщі Анджея Дуди, РФ може незабаром мати такий військовий потенціал, що зможе напасти на НАТО у 2026-27 роках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Президент Польщі пояснив свою нещодавню пропозицію збільшити необхідний поріг оборонних витрат країн НАТО з 2 до 3% ВВП.

"З моєї точки зору, це питання здорового глузду. З'являються нові доповіді, і я нещодавно бачив доповідь німецьких експертів, згідно з якою, можливо, вже на рубежі 2026 і 2027 років Путін, перевівши свою економіку на військові рейки, матиме такий військовий потенціал (...), що зможе напасти на НАТО", – сказав президент Польщі.

"Тривожний дзвіночок дзвонить: до цього ще 2-3 роки, протягом яких нам потрібно нарощувати зусилля, накопичувати боєприпаси, виробляти озброєння, підвищувати безпекові можливості Європи і готуватися до вторгнення таким чином, щоб цього не сталося", – додав Дуда.

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Він також закликав США продовжувати підтримувати Україну, попередивши, що якщо Росію не зупинити в Україні, то ціна цього пізніше різко зросте.

"Ця російська агресія має бути зупинена за будь-яку ціну. Якщо її не зупинити, вона перекинеться, і тоді я боюся, що американських грошей буде недостатньо, щоб зупинити Росію, американські війська повинні будуть втрутитися, а цього ніхто не хоче", – зазначив Дуда.

Президент Плольщі заявив, що "кожен долар, пожертвуваний на підтримку України, кожен "Бредлі", переданий Україні, кожна зброя, передана Україні, кожен ящик артилерійських боєприпасів, переданий Україні, віддаляє привид російської перемоги".

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