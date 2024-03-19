УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9327 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 555 48

Росія може напасти на НАТО через 2-3 роки, - Дуда

дуда

На думку президента Польщі Анджея Дуди, РФ може незабаром мати такий військовий потенціал, що зможе напасти на НАТО у 2026-27 роках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Президент Польщі пояснив свою нещодавню пропозицію збільшити необхідний поріг оборонних витрат країн НАТО з 2 до 3% ВВП.

"З моєї точки зору, це питання здорового глузду. З'являються нові доповіді, і я нещодавно бачив доповідь німецьких експертів, згідно з якою, можливо, вже на рубежі 2026 і 2027 років Путін, перевівши свою економіку на військові рейки, матиме такий військовий потенціал (...), що зможе напасти на НАТО", – сказав президент Польщі.

"Тривожний дзвіночок дзвонить: до цього ще 2-3 роки, протягом яких нам потрібно нарощувати зусилля, накопичувати боєприпаси, виробляти озброєння, підвищувати безпекові можливості Європи і готуватися до вторгнення таким чином, щоб цього не сталося", – додав Дуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "На сильних не нападають": Дуда не вірить у можливість нападу Росії на НАТО

Він також закликав США продовжувати підтримувати Україну, попередивши, що якщо Росію не зупинити в Україні, то ціна цього пізніше різко зросте.

"Ця російська агресія має бути зупинена за будь-яку ціну. Якщо її не зупинити, вона перекинеться, і тоді я боюся, що американських грошей буде недостатньо, щоб зупинити Росію, американські війська повинні будуть втрутитися, а цього ніхто не хоче", – зазначив Дуда.

Президент Плольщі заявив, що "кожен долар, пожертвуваний на підтримку України, кожен "Бредлі", переданий Україні, кожна зброя, передана Україні, кожен ящик артилерійських боєприпасів, переданий Україні, віддаляє привид російської перемоги".

Читайте: Дуда у США запропонує країнам НАТО збільшити витрати на оборону до 3%

Автор: 

НАТО (6546) росія (66060) Дуда Анджей (788)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+19
показати весь коментар
19.03.2024 23:38 Відповісти
+17
Фото року!

показати весь коментар
19.03.2024 23:48 Відповісти
+12
Дуда, ще торгуєте російським зерном ?
показати весь коментар
19.03.2024 23:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
19.03.2024 23:38 Відповісти
Дуда, ще торгуєте російським зерном ?
показати весь коментар
19.03.2024 23:39 Відповісти
Тіпає, але торгую. Польські пани в гендлярстві таки розуміються.
показати весь коментар
20.03.2024 00:27 Відповісти
Ось тут я замислилась . По польські PANOVIE ( пани) . Мабудь і по українські теж ПАНОВІА ?
показати весь коментар
20.03.2024 00:36 Відповісти
Мав на увазі ,,громадяни,,
показати весь коментар
20.03.2024 00:42 Відповісти
Пан і є громадянин в зверненнях . Але з множинним прикметником треба попрацювати
показати весь коментар
20.03.2024 00:44 Відповісти
Не хочу сперечатися. Але українською ПАН, а якщо множина то ПАНИ.
показати весь коментар
20.03.2024 00:48 Відповісти
Пани це про когось(пани з'їхались).А звертання «панове»(пані і панове,прошу вас зберігати спокій).
показати весь коментар
20.03.2024 07:24 Відповісти
АААААААА
2-3 роки
Надивився Арестовича(
показати весь коментар
19.03.2024 23:40 Відповісти
Не трогайте классика ************* у того было 2-3 недели
показати весь коментар
19.03.2024 23:42 Відповісти
"На думку президента Польщі Анджея Дуди, РФ може незабаром мати такий військовий потенціал, що зможе напасти на НАТО у 2026-27 роках."

Та ну нахрін. А як же пекельні санкції? Як же "через рік - два економіка рашки загнеться і вона розвалиться"?
показати весь коментар
19.03.2024 23:43 Відповісти
Причем тут Дуда к марафону? У Дуды своя разведка.
показати весь коментар
19.03.2024 23:53 Відповісти
До чого тут марахвон? У розвал рашки найближчим часом і досі вірить, навіть, половина, якщо не більше, дописувачів Цензора.
показати весь коментар
19.03.2024 23:57 Відповісти
Щіро віримо в развал раши

показати весь коментар
20.03.2024 00:42 Відповісти
Та ну нахрін. А як же пекельні санкції? Як же "через рік - два економіка рашки загнеться і вона розвалиться"?
===========
а це звідки наративи? з фридома?
показати весь коментар
20.03.2024 09:15 Відповісти
Шось багато часу вони собі наміряли.

Дуда два роки.
Шольц 4-5…

Та Путлер вже зараз може напасти на Польщу через Белорусію для «визволення» Калінінграду.

Кожен з них мае надію, що їх це не торкнеться. Зо вони домовляться …
Польща забула про 1939 рік.
показати весь коментар
20.03.2024 01:00 Відповісти
до Шольца треба ще Польшу пройти
показати весь коментар
20.03.2024 09:16 Відповісти
Просто раніше думали що санкційний удав буде руську економіку здувати, а виявилось що він її надуває.
показати весь коментар
20.03.2024 00:32 Відповісти
« Надувае»?

Як кульку Зе трохи і лопне.
показати весь коментар
20.03.2024 04:10 Відповісти
Мені незрозуміла логіка ЄС.

У них немає санкцій, економіка сумарно раз у 20 потужніша за кацапську, військові заводи теж працюють.

То в яких видах зброї кацапня здатна створити перевагу на полі бою?
показати весь коментар
19.03.2024 23:46 Відповісти
Ні в яких.
Кількістю.
І зомбованістю населення.
І єдиновладдям(читай диктатурою).
Оте,що зараз у польщі,у раші б розігнали двома патрульними машинами поліції,ну може,ще відділення омону,чи як воно в їх називається.
Зараз вони кажуть сво,
а тоді буде священная война із заградзагонами,смершем і трибуналом.
показати весь коментар
20.03.2024 07:32 Відповісти
у рашки економика другий рік на військових рейках, у Україні і ЄС - ні
показати весь коментар
20.03.2024 09:18 Відповісти
А може і раніше.....
показати весь коментар
19.03.2024 23:47 Відповісти
Фото року!

показати весь коментар
19.03.2024 23:48 Відповісти
Ну так перестаньте з нею торгувати, тоді в рашки не буде бабла для виготовлення зброї у достатній кількості, щоб воювати з країнами Європи.
показати весь коментар
19.03.2024 23:48 Відповісти
Дуда шо ти мелиш,якщо не допоможете Україні то вже цього року чекайте зелених чоловічків восени!
показати весь коментар
19.03.2024 23:48 Відповісти
Цього не буде, якщо Україна переможе, йолопе!
показати весь коментар
19.03.2024 23:50 Відповісти
Трезвый взгляд на реальное положение. Мечта зеленского сбудется через 2 года: Украина будет оккупирована, сидеть в тюрьме не прийдется.
показати весь коментар
19.03.2024 23:52 Відповісти
Дуда вже порахував, скільки кацапських товарів і на яку суму Польща пропускає через білоруський кордон. Тому він знає, що каже. Головне, не забути польських фермерів на військовий облік поставити.
показати весь коментар
20.03.2024 00:09 Відповісти
Вы главное товарооборот с РФ не уменьшайте, а то будет "эскалация"...
показати весь коментар
20.03.2024 00:12 Відповісти
Хутин вже напав на Польщу фермерами
показати весь коментар
20.03.2024 00:19 Відповісти
Смішний Дуда. Путлєр вже напав руками наївних ідіотів-фермерів.

У середу, 20 березня, польські фермери проведуть сотні акцій протесту по всій Польщі. Страйкарі обіцяють заблокувати дороги в більш ніж 500 населених пунктах, виїхавши на вулиці та траси сільгосптехнікою. Усіх, хто перебуває у Польщі, просять по можливості уникати використання особистого транспорту та пересісти на громадський.

Про це повідомляє https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-kilkaset-rolniczych-protestow-w-srode-czeka-nas-armagedon-ma,nId,7399378#crp_state=1 RMF24 . Зазначається, що серед іншого буде заблоковано близько десяти найважливіших автошляхів, які ведуть до Варшави. "У середу на нас чекає Армагеддон", - описує польське видання плани фермерів, публікуючи карту майбутніх протестів:
показати весь коментар
20.03.2024 00:25 Відповісти
А якшо Украiна нападе на НАТО ранiше чим раша, та НАТО переможе? Такий варiант виключати не можно.
показати весь коментар
20.03.2024 00:27 Відповісти
дуда, не понимаю, что ты сс*шь в компот. Какие американские солдаты? у вас есть грозные фермеры, которые задаром заблокируют любую границу и опорожнят любой склад ссыпанием оружия на землю.
А если 140 млрд от ЕС вам окажется мало, подгоните еще охотников, они уж точно помогут.
показати весь коментар
20.03.2024 00:27 Відповісти
Дуда я тебе прошу,промовчи.Під час блокади нашого кордону ти сказав-В нас свої інтереси.
показати весь коментар
20.03.2024 00:37 Відповісти
тобто він хоче щоб Україна ще два роки стримувала рашку, поки вони "готуються до подальшого"
показати весь коментар
20.03.2024 03:16 Відповісти
Нахрін ви треба Росії із своєю Натою!
Після України буде Молдова і Грузія з'їдена паРашею!
показати весь коментар
20.03.2024 05:21 Відповісти
будет как с вагнеровцами в Сирии , чик чик и лапти обосрались
показати весь коментар
20.03.2024 06:02 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/20/7447273/ ВИДЕО В российском Энгельсе прогремели взрывы - соцсети
показати весь коментар
20.03.2024 06:26 Відповісти
Ничоси. То есть мы будем торговать с рф 24/7 , Украине блокировать все что можно, в том числе и на польско-словацкой границе, а вы уж будь те добры платите любую цену, а иначе вам придется защищать нас потому как не нам же за себя воевать в самом то деле.
Да уж, союзники у Америки будь здоров в Европе.
Представляю себе если бы Бидон сказал что Польше надо 20-30 миллиардов найти на милитаризацию Тайваня и Филиппин, а если этого будет мало пусть готовятся к мобилизации на войну с Китаем
показати весь коментар
20.03.2024 06:34 Відповісти
через 2 года от Немытой не хрена не останется
показати весь коментар
20.03.2024 06:49 Відповісти
какцапа ты на НАТА не ходи , а то Томагавка бошка попадет совсем мертвый будешь
показати весь коментар
20.03.2024 06:50 Відповісти
Польша всё делает, чтобы у РФ было больше денег, больше товаров двойного назначения.
На словах поддерживает Украину, а на деле помогает РФ.
показати весь коментар
20.03.2024 07:49 Відповісти
подляки
показати весь коментар
20.03.2024 08:06 Відповісти
Лицемір і дурень. Ваші "фермери" вже напали.
показати весь коментар
20.03.2024 09:32 Відповісти
Дуда в очередной раз показал свою беспомощность.
показати весь коментар
20.03.2024 10:39 Відповісти
Нападе, якщо предадуть Украину, будуть в усьому полагатись на Штати, не відростять собі яєць і будуть всі нагальні проблеми вирішувати роками.
показати весь коментар
20.03.2024 12:47 Відповісти
 
 