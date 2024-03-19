Росія може напасти на НАТО через 2-3 роки, - Дуда
На думку президента Польщі Анджея Дуди, РФ може незабаром мати такий військовий потенціал, що зможе напасти на НАТО у 2026-27 роках.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Президент Польщі пояснив свою нещодавню пропозицію збільшити необхідний поріг оборонних витрат країн НАТО з 2 до 3% ВВП.
"З моєї точки зору, це питання здорового глузду. З'являються нові доповіді, і я нещодавно бачив доповідь німецьких експертів, згідно з якою, можливо, вже на рубежі 2026 і 2027 років Путін, перевівши свою економіку на військові рейки, матиме такий військовий потенціал (...), що зможе напасти на НАТО", – сказав президент Польщі.
"Тривожний дзвіночок дзвонить: до цього ще 2-3 роки, протягом яких нам потрібно нарощувати зусилля, накопичувати боєприпаси, виробляти озброєння, підвищувати безпекові можливості Європи і готуватися до вторгнення таким чином, щоб цього не сталося", – додав Дуда.
Він також закликав США продовжувати підтримувати Україну, попередивши, що якщо Росію не зупинити в Україні, то ціна цього пізніше різко зросте.
"Ця російська агресія має бути зупинена за будь-яку ціну. Якщо її не зупинити, вона перекинеться, і тоді я боюся, що американських грошей буде недостатньо, щоб зупинити Росію, американські війська повинні будуть втрутитися, а цього ніхто не хоче", – зазначив Дуда.
Президент Плольщі заявив, що "кожен долар, пожертвуваний на підтримку України, кожен "Бредлі", переданий Україні, кожна зброя, передана Україні, кожен ящик артилерійських боєприпасів, переданий Україні, віддаляє привид російської перемоги".
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2-3 роки
Надивився Арестовича(
Та ну нахрін. А як же пекельні санкції? Як же "через рік - два економіка рашки загнеться і вона розвалиться"?
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а це звідки наративи? з фридома?
Дуда два роки.
Шольц 4-5…
Та Путлер вже зараз може напасти на Польщу через Белорусію для «визволення» Калінінграду.
Кожен з них мае надію, що їх це не торкнеться. Зо вони домовляться …
Польща забула про 1939 рік.
Як кульку Зе трохи і лопне.
У них немає санкцій, економіка сумарно раз у 20 потужніша за кацапську, військові заводи теж працюють.
То в яких видах зброї кацапня здатна створити перевагу на полі бою?
Кількістю.
І зомбованістю населення.
І єдиновладдям(читай диктатурою).
Оте,що зараз у польщі,у раші б розігнали двома патрульними машинами поліції,ну може,ще відділення омону,чи як воно в їх називається.
Зараз вони кажуть сво,
а тоді буде священная война із заградзагонами,смершем і трибуналом.
У середу, 20 березня, польські фермери проведуть сотні акцій протесту по всій Польщі. Страйкарі обіцяють заблокувати дороги в більш ніж 500 населених пунктах, виїхавши на вулиці та траси сільгосптехнікою. Усіх, хто перебуває у Польщі, просять по можливості уникати використання особистого транспорту та пересісти на громадський.
Про це повідомляє https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-kilkaset-rolniczych-protestow-w-srode-czeka-nas-armagedon-ma,nId,7399378#crp_state=1 RMF24 . Зазначається, що серед іншого буде заблоковано близько десяти найважливіших автошляхів, які ведуть до Варшави. "У середу на нас чекає Армагеддон", - описує польське видання плани фермерів, публікуючи карту майбутніх протестів:
А если 140 млрд от ЕС вам окажется мало, подгоните еще охотников, они уж точно помогут.
Після України буде Молдова і Грузія з'їдена паРашею!
Да уж, союзники у Америки будь здоров в Европе.
Представляю себе если бы Бидон сказал что Польше надо 20-30 миллиардов найти на милитаризацию Тайваня и Филиппин, а если этого будет мало пусть готовятся к мобилизации на войну с Китаем
На словах поддерживает Украину, а на деле помогает РФ.