Атака на Хмельнитчину: есть погибшие и раненые
Враг атаковал инфраструктурные объекты Хмельницкой области, погибли гражданские.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Хмельницка Александр Симчишин.
"Ужасное утро. Есть повреждения объектов инфраструктуры.
Повреждения жилых домов. Есть погибшие и пострадавшие среди гражданских лиц. Детали - со временем", - говорится в сообщении.
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+9 krot_lub
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+3 Лаур
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+1 Alex O #513819
показать весь комментарий22.03.2024 08:59 Ответить Ссылка
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Kurt Wootz: На рф почали виробляти 3-х тонні авіабомби,які залишають після удару вирву діаметром 45 м. Про удар по заводу годі і мріяти,його ніколи не буде. Відповідь мародерів на крові буде як завжди ,потужними та незламними відосіками в стилі будановського РБК Але поржати вже не вийде.
Валера Дацюк: А в Украiнi, що почали виробляти? Дороги, стадiони, серiали, сковородки, брукiвку, то ми так скоро до iркутська дiйдемо, ще трохи…
До того, що ця тема про прильоти ракет, зокрема-балістичних.
нагадує анекдот
"- Петре ти чому гуманітарку крадеш?
- Не хитай лодку, агент кремля чи що?"