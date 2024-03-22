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Атака на Хмельнитчину: есть погибшие и раненые

пожежа,енергетика,обстріл

Враг атаковал инфраструктурные объекты Хмельницкой области, погибли гражданские.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Хмельницка Александр Симчишин.

"Ужасное утро. Есть повреждения объектов инфраструктуры.
Повреждения жилых домов. Есть погибшие и пострадавшие среди гражданских лиц. Детали - со временем", - говорится в сообщении.

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Автор: 

обстрел (27961) Хмельницький (479) Хмельницкая область (964)


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Топ комментарии
+9
Нам потрібне ППО, а не асфальт та музеї, правда, пане преЗедент? І да, замініть послицю Маркарову, вона нічерта не петрає, нехай іде дороги підмітає зі своїми знаннями.
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22.03.2024 08:18 Ответить
+3
а тільки вчора "найвеличніший" вже панував в небі над путіним.. ,тьфу плять..
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22.03.2024 08:41 Ответить
+1
Так він начебто ппо у Заходу і , а не асфальт.
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22.03.2024 08:59 Ответить
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Нам потрібне ППО, а не асфальт та музеї, правда, пане преЗедент? І да, замініть послицю Маркарову, вона нічерта не петрає, нехай іде дороги підмітає зі своїми знаннями.
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22.03.2024 08:18 Ответить
Так він начебто ппо у Заходу і , а не асфальт.
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22.03.2024 08:59 Ответить
і одночасно закатує 17 мільядів в асфальт, 2 мільярди на недолугі говносеріали 95-аналу і тд.тп. ....
Kurt Wootz: На рф почали виробляти 3-х тонні авіабомби,які залишають після удару вирву діаметром 45 м. Про удар по заводу годі і мріяти,його ніколи не буде. Відповідь мародерів на крові буде як завжди ,потужними та незламними відосіками в стилі будановського РБК Але поржати вже не вийде.
Валера Дацюк: А в Украiнi, що почали виробляти? Дороги, стадiони, серiали, сковородки, брукiвку, то ми так скоро до iркутська дiйдемо, ще трохи…

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22.03.2024 09:08 Ответить
до чого тут петріоти та насамси ??? зе н*ркомани до 24.02.2022 року, замість розбудовувати українські ВПК та ЗСУ, 2,5 роки дивилися в дупу )(уйлу і шукали десь там "мір" , викоуючи "оманські" договорняки і при цьому безбожно крали на " великому крадівництві" !!! тому )9уйло і послав свою армію що взяти Київ за 3 дні !!!



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22.03.2024 11:07 Ответить
"до чого тут петріоти та насамси ???"
До того, що ця тема про прильоти ракет, зокрема-балістичних.
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22.03.2024 11:20 Ответить
а тільки вчора "найвеличніший" вже панував в небі над путіним.. ,тьфу плять..
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22.03.2024 08:41 Ответить
Взагалі то у нас в Україні його ****** звуть. Зрозумів ольгінець? З-х тоні авіабомби це звичайно цікаво, але як їх оркі на ціль доставлятимуть?
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22.03.2024 09:17 Ответить
а ти шо в Україні ?
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22.03.2024 10:09 Ответить
всі ольгіньці крім тебе .
нагадує анекдот
"- Петре ти чому гуманітарку крадеш?
- Не хитай лодку, агент кремля чи що?"
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22.03.2024 10:18 Ответить
В Україні, не сумнівайся. Я ***** не інакше як плешивим гітлером не називаю… а не так як ти, з повагою, - пуутін, мля, повбивав би! А ти шо ще й гуманітарку крадеш? Ну точно шо ольгінець!
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22.03.2024 14:01 Ответить
ну-ну 3 тони потрібно скидувати вертикально, вона навряд чи планувати буде
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22.03.2024 14:47 Ответить
 
 