Атака на Хмельнитчину: есть погибшие и раненые

Враг атаковал инфраструктурные объекты Хмельницкой области, погибли гражданские.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Хмельницка Александр Симчишин.

"Ужасное утро. Есть повреждения объектов инфраструктуры.

Повреждения жилых домов. Есть погибшие и пострадавшие среди гражданских лиц. Детали - со временем", - говорится в сообщении.

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