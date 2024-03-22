Атака на Хмельниччину: є загиблі та поранені

Ворог атакував інфраструктурні об’єкти Хмельницької області, загинули цивільні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Хмельницька Олександр Симчишин.

"Жахливий ранок. Маємо пошкодження обʼєктів інфраструктури.

Пошкодження житлових будинків. Є загиблі й постраждалі серед цивільних. Деталі згодом", - йдеться в повідомленні.

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