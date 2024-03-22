Атака на Хмельниччину: є загиблі та поранені
Ворог атакував інфраструктурні об’єкти Хмельницької області, загинули цивільні
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Хмельницька Олександр Симчишин.
"Жахливий ранок. Маємо пошкодження обʼєктів інфраструктури.
Пошкодження житлових будинків. Є загиблі й постраждалі серед цивільних. Деталі згодом", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+9 krot_lub
показати весь коментар22.03.2024 08:18 Відповісти Посилання
+3 Лаур
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+1 Alex O #513819
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Kurt Wootz: На рф почали виробляти 3-х тонні авіабомби,які залишають після удару вирву діаметром 45 м. Про удар по заводу годі і мріяти,його ніколи не буде. Відповідь мародерів на крові буде як завжди ,потужними та незламними відосіками в стилі будановського РБК Але поржати вже не вийде.
Валера Дацюк: А в Украiнi, що почали виробляти? Дороги, стадiони, серiали, сковородки, брукiвку, то ми так скоро до iркутська дiйдемо, ще трохи…
До того, що ця тема про прильоти ракет, зокрема-балістичних.
нагадує анекдот
"- Петре ти чому гуманітарку крадеш?
- Не хитай лодку, агент кремля чи що?"