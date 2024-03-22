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Оккупанты нанесли удары по 15 населенным пунктам Украины, 5 человек погибли

запоріжжя

За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 15 областей Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center, об этом сообщили в Ситуационном центре Министерства обороны Украины

Всего из разных видов вооружения – минометы, танки, артиллерия, РСЗО, БПЛА, ЗРК, тактическая авиация – были атакованы 125 населенных пунктов и 150 объектов инфраструктуры.

Как сообщил заместитель Руководителя Офиса президента Украины Алексей Кулеба, 13 человек получили ранения, еще три человека пропали без вести.

"Трое погибших - двое в Хмельницкой области и один человек на Запорожье", - говорится в сообщении.

В Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Кировоградской и Хмельницкой областях вводятся графики отключения электричества. Уже возобновлено питание в Винницкой области.

По информации начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, по состоянию на 13.00 количество погибших от вражеского ракетного обстрела Запорожья увеличилось до 3-х человек.

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Автор: 

обстрел (27941) смерть (9251) Кулеба Алексей (108)


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Але "простий нарід"(с) і далі продовжить ухилятися від мобілізації.
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22.03.2024 13:09 Ответить
в Хмельницькому вороги цілили, видать в товарну ж/д станцію, в окрему дільницю. Але сильно промазали, попали в житловий сектор на об'їзній, навіть до муру пивзаводу не дістали... Але ж людям - біда, позносили приватну забудову... загинули двоє... R.І.Р.
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22.03.2024 15:50 Ответить
 
 