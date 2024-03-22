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Новини
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Окупанти завдали ударів по 15 населених пунктах України, 5 осіб загинули

запоріжжя

Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 15 областей України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center,  про це повідомили у Ситуаційному центрі Міністерства оборони України 

Загалом з різних видів озброєння – міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, ЗРК, тактична авіація – були атаковані 125 населених пунктів та 150 об’єктів інфраструктури.

Як повідомив заступник Керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба, 13 людей дістали поранення, ще троє людей зникли безвісти. 

"Троє загиблих – двоє у Хмельницькій області та одна людина у Запоріжжі", - йдеться в повідомленні.

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У Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській, Харківській, Сумській, Кіровоградській та Хмельницькій областях вводяться графіки відключень електрики. Вже відновлено живлення у Вінницькій області.

За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, станом на 13.00 кількість загиблих від ворожого ракетного обстрілу Запоріжжя збільшилася до 3-х людей.

Автор: 

обстріл (29234) смерть (6779) Кулеба Олексій (188)


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Але "простий нарід"(с) і далі продовжить ухилятися від мобілізації.
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22.03.2024 13:09 Відповісти
в Хмельницькому вороги цілили, видать в товарну ж/д станцію, в окрему дільницю. Але сильно промазали, попали в житловий сектор на об'їзній, навіть до муру пивзаводу не дістали... Але ж людям - біда, позносили приватну забудову... загинули двоє... R.І.Р.
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22.03.2024 15:50 Відповісти
 
 