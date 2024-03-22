Окупанти завдали ударів по 15 населених пунктах України, 5 осіб загинули

Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 15 областей України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center, про це повідомили у Ситуаційному центрі Міністерства оборони України

Загалом з різних видів озброєння – міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, ЗРК, тактична авіація – були атаковані 125 населених пунктів та 150 об’єктів інфраструктури.

Як повідомив заступник Керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба, 13 людей дістали поранення, ще троє людей зникли безвісти.

"Троє загиблих – двоє у Хмельницькій області та одна людина у Запоріжжі", - йдеться в повідомленні.

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У Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській, Харківській, Сумській, Кіровоградській та Хмельницькій областях вводяться графіки відключень електрики. Вже відновлено живлення у Вінницькій області.

За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, станом на 13.00 кількість загиблих від ворожого ракетного обстрілу Запоріжжя збільшилася до 3-х людей.