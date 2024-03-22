Нашим ошибкам нет оправдания, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис отреагировал на массированный ракетный удар по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на X (Twitter) главы МИД Литвы.

"Мы подавили поставки оружия, мы не смогли обеспечить достаточную противовоздушную оборону, а теперь просим украинцев сидеть сложа руки, пока крылатые ракеты падают на их семьи. Такие ошибки определяют курс целого века. И ни одному из них нет оправдания", - написал Ландсбергис.

Напомним, в результате ракетно-шахедных ударов повреждены объекты энергетической инфраструктуры, жилые дома, гражданские объекты в 15 областях. Пока известно о 5 погибших.

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