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Нашим ошибкам нет оправдания, - глава МИД Литвы Ландсбергис

габріелюс,ландсбергіс

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис отреагировал на массированный ракетный удар по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на X (Twitter) главы МИД Литвы.

"Мы подавили поставки оружия, мы не смогли обеспечить достаточную противовоздушную оборону, а теперь просим украинцев сидеть сложа руки, пока крылатые ракеты падают на их семьи. Такие ошибки определяют курс целого века. И ни одному из них нет оправдания", - написал Ландсбергис.

Напомним, в результате ракетно-шахедных ударов повреждены объекты энергетической инфраструктуры, жилые дома, гражданские объекты в 15 областях. Пока известно о 5 погибших.

Также смотрите: Удар по Запорожью: 3 человека погибли, количество раненых выросло до 15. ФОТОрепортаж

Автор: 

Литва (2510) обстрел (27941) Габриэлюс Ландсбергис (158)


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Топ комментарии
+28
Габріелу нема чого вибачатись, Литва для нас зробила надзвичайно багато і продовжує робити що може. Литва, Латвія і Єстонія а також Фіни.. Жоден Українець вам ніколи поганого слова не скаже.
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22.03.2024 13:27 Ответить
+25
Згоден про свідому політику, але це не відноситься до країн Балтії. Так чи інакше, а це наші друзі. Бо біда стоїть у них на порозі безпосередньо. В нас вже вдерлась в хату.
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22.03.2024 13:28 Ответить
+19
Це не помилки , це свідома політика .
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22.03.2024 13:25 Ответить
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Це не помилки , це свідома політика .
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22.03.2024 13:25 Ответить
Згоден про свідому політику, але це не відноситься до країн Балтії. Так чи інакше, а це наші друзі. Бо біда стоїть у них на порозі безпосередньо. В нас вже вдерлась в хату.
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22.03.2024 13:28 Ответить
Для них це важливо і ризики справжні , серйозні . Але вони мало що вирішують і можуть .
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22.03.2024 13:33 Ответить
На превеликий жаль.
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22.03.2024 13:37 Ответить
Країни Балтії в принципі, роблять все, що можуть, бо знають - вони наступні, якщо впаде Україна. Про помилки, тут швидше про гегемонів Заходу, які обісралися та обісцялися перед ******.
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22.03.2024 13:32 Ответить
Габріелу нема чого вибачатись, Литва для нас зробила надзвичайно багато і продовжує робити що може. Литва, Латвія і Єстонія а також Фіни.. Жоден Українець вам ніколи поганого слова не скаже.
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22.03.2024 13:27 Ответить
Дякуємо за надану допомогу, Литва!
Дякуємо, пане Міністр !
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22.03.2024 14:18 Ответить
Якраз Литва зробила максимум з того, що могла і не мусить виправдовуватися за інших партнерів по НАТО, частина з яких лиже кацапський зад, частина боїться, а решта нерішучі. Як би там не було, а найбільшу помилку все ж зробили українці, які отримавши Незалежність одразу обрали президентом комуняку, без жодних гарантій просрали ядерну зброю, грали в дружбу з кацапами, обрали зека президентом, але здалося мало експериментів, відтак, вирішили остаточно підписати собі вирок обравши клоуна під час гібридної війни. Наслідки всього цього лайна не забарилися.
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22.03.2024 13:33 Ответить
А сколько нам откритій чудних готовит квартала проект!
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22.03.2024 14:07 Ответить
> "Ми придушили постачання зброї"

а ще США попросили не бомбити нпз росії , бо бензин подорожчав на 2 центи . Так і сказали: захищайте ДніпроГЕС лопатами .
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22.03.2024 13:41 Ответить
Да, ладно, не оправдывайся. Учись у Кулебы иностранных дел.
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22.03.2024 13:42 Ответить
А чому ЗЕ не кається в помилках????
Правильно-бо це продумана
ЗРАДА
ну й ще мезмежна жадібність
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22.03.2024 14:52 Ответить
Бо його виборці їх не бачать- в них завжди винен хтось інший або зміна обставин.
Їм складно визнати що обставини створили вони самі
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22.03.2024 15:30 Ответить
Він вже не вперше пише що це було свідоме рішення
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22.03.2024 15:28 Ответить
❗️Є ознаки, що русня готує черговий масований обстріл - вони заряджають Ту-95 ракетами

На ае. Енгельс зараз присутні 9 бортів Ту-95МС. Крім того, відразу після посадки на аеродром прибув військово-транспортний літак Іл-76, який, ймовірно, доставив партію крилатих ракет.
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22.03.2024 15:46 Ответить
Нам нужен свой военно-плитический блок. Прибалтика, Польша, Румыния, Азербайджан, Израиль, Аргентина, Италия, Южная Корея и Япония.
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22.03.2024 16:14 Ответить
 
 