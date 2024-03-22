Нашим ошибкам нет оправдания, - глава МИД Литвы Ландсбергис
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис отреагировал на массированный ракетный удар по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на X (Twitter) главы МИД Литвы.
"Мы подавили поставки оружия, мы не смогли обеспечить достаточную противовоздушную оборону, а теперь просим украинцев сидеть сложа руки, пока крылатые ракеты падают на их семьи. Такие ошибки определяют курс целого века. И ни одному из них нет оправдания", - написал Ландсбергис.
Напомним, в результате ракетно-шахедных ударов повреждены объекты энергетической инфраструктуры, жилые дома, гражданские объекты в 15 областях. Пока известно о 5 погибших.
Топ комментарии
+28 Vadim Zertin
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+25 Михаил Дужик #512165
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+19 Григорий #524521
показать весь комментарий22.03.2024 13:25 Ответить Ссылка
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Дякуємо, пане Міністр !
а ще США попросили не бомбити нпз росії , бо бензин подорожчав на 2 центи . Так і сказали: захищайте ДніпроГЕС лопатами .
Правильно-бо це продумана
ЗРАДА
ну й ще мезмежна жадібність
Їм складно визнати що обставини створили вони самі
На ае. Енгельс зараз присутні 9 бортів Ту-95МС. Крім того, відразу після посадки на аеродром прибув військово-транспортний літак Іл-76, який, ймовірно, доставив партію крилатих ракет.