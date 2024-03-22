Нашим помилкам немає виправдання, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відреагував на масований ракетний удар по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на X (Twitter) глави МЗС Литви.

"Ми придушили постачання зброї, ми не змогли забезпечити достатню протиповітряну оборону, а тепер просимо українців сидіти склавши руки, поки крилаті ракети падають на їхні родини. Такі помилки визначають курс цілого століття. І жодному з них немає виправдання", - написав Ландсбергіс.

Нагадаємо, внаслідок ракетно-шахедних ударів пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, житлові будинки, цивільні об'єкти у 15 областях. Наразі відомо про 5 загиблих.

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