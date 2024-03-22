Нашим помилкам немає виправдання, - глава МЗС Литви Ландсбергіс
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відреагував на масований ракетний удар по Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на X (Twitter) глави МЗС Литви.
"Ми придушили постачання зброї, ми не змогли забезпечити достатню протиповітряну оборону, а тепер просимо українців сидіти склавши руки, поки крилаті ракети падають на їхні родини. Такі помилки визначають курс цілого століття. І жодному з них немає виправдання", - написав Ландсбергіс.
Нагадаємо, внаслідок ракетно-шахедних ударів пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, житлові будинки, цивільні об'єкти у 15 областях. Наразі відомо про 5 загиблих.
Топ коментарі
+28 Vadim Zertin
показати весь коментар22.03.2024 13:27 Відповісти Посилання
+25 Михаил Дужик #512165
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+19 Григорий #524521
показати весь коментар22.03.2024 13:25 Відповісти Посилання
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Дякуємо, пане Міністр !
а ще США попросили не бомбити нпз росії , бо бензин подорожчав на 2 центи . Так і сказали: захищайте ДніпроГЕС лопатами .
Правильно-бо це продумана
ЗРАДА
ну й ще мезмежна жадібність
Їм складно визнати що обставини створили вони самі
На ае. Енгельс зараз присутні 9 бортів Ту-95МС. Крім того, відразу після посадки на аеродром прибув військово-транспортний літак Іл-76, який, ймовірно, доставив партію крилатих ракет.