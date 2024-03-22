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Новини
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Нашим помилкам немає виправдання, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

габріелюс,ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відреагував на масований ракетний удар по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на X (Twitter) глави МЗС Литви.

"Ми придушили постачання зброї, ми не змогли забезпечити достатню протиповітряну оборону, а тепер просимо українців сидіти склавши руки, поки крилаті ракети падають на їхні родини. Такі помилки визначають курс цілого століття. І жодному з них немає виправдання", - написав Ландсбергіс.

Нагадаємо, внаслідок ракетно-шахедних ударів пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, житлові будинки, цивільні об'єкти у 15 областях. Наразі відомо про 5 загиблих.

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Автор: 

Литва (2453) обстріл (29234) Ландсбергіс Габріелюс (214)


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Топ коментарі
+28
Габріелу нема чого вибачатись, Литва для нас зробила надзвичайно багато і продовжує робити що може. Литва, Латвія і Єстонія а також Фіни.. Жоден Українець вам ніколи поганого слова не скаже.
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22.03.2024 13:27 Відповісти
+25
Згоден про свідому політику, але це не відноситься до країн Балтії. Так чи інакше, а це наші друзі. Бо біда стоїть у них на порозі безпосередньо. В нас вже вдерлась в хату.
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22.03.2024 13:28 Відповісти
+19
Це не помилки , це свідома політика .
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22.03.2024 13:25 Відповісти
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Це не помилки , це свідома політика .
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22.03.2024 13:25 Відповісти
Згоден про свідому політику, але це не відноситься до країн Балтії. Так чи інакше, а це наші друзі. Бо біда стоїть у них на порозі безпосередньо. В нас вже вдерлась в хату.
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22.03.2024 13:28 Відповісти
Для них це важливо і ризики справжні , серйозні . Але вони мало що вирішують і можуть .
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22.03.2024 13:33 Відповісти
На превеликий жаль.
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22.03.2024 13:37 Відповісти
Країни Балтії в принципі, роблять все, що можуть, бо знають - вони наступні, якщо впаде Україна. Про помилки, тут швидше про гегемонів Заходу, які обісралися та обісцялися перед ******.
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22.03.2024 13:32 Відповісти
Габріелу нема чого вибачатись, Литва для нас зробила надзвичайно багато і продовжує робити що може. Литва, Латвія і Єстонія а також Фіни.. Жоден Українець вам ніколи поганого слова не скаже.
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22.03.2024 13:27 Відповісти
Дякуємо за надану допомогу, Литва!
Дякуємо, пане Міністр !
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22.03.2024 14:18 Відповісти
Якраз Литва зробила максимум з того, що могла і не мусить виправдовуватися за інших партнерів по НАТО, частина з яких лиже кацапський зад, частина боїться, а решта нерішучі. Як би там не було, а найбільшу помилку все ж зробили українці, які отримавши Незалежність одразу обрали президентом комуняку, без жодних гарантій просрали ядерну зброю, грали в дружбу з кацапами, обрали зека президентом, але здалося мало експериментів, відтак, вирішили остаточно підписати собі вирок обравши клоуна під час гібридної війни. Наслідки всього цього лайна не забарилися.
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22.03.2024 13:33 Відповісти
А сколько нам откритій чудних готовит квартала проект!
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22.03.2024 14:07 Відповісти
> "Ми придушили постачання зброї"

а ще США попросили не бомбити нпз росії , бо бензин подорожчав на 2 центи . Так і сказали: захищайте ДніпроГЕС лопатами .
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22.03.2024 13:41 Відповісти
Да, ладно, не оправдывайся. Учись у Кулебы иностранных дел.
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22.03.2024 13:42 Відповісти
А чому ЗЕ не кається в помилках????
Правильно-бо це продумана
ЗРАДА
ну й ще мезмежна жадібність
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22.03.2024 14:52 Відповісти
Бо його виборці їх не бачать- в них завжди винен хтось інший або зміна обставин.
Їм складно визнати що обставини створили вони самі
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22.03.2024 15:30 Відповісти
Він вже не вперше пише що це було свідоме рішення
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22.03.2024 15:28 Відповісти
❗️Є ознаки, що русня готує черговий масований обстріл - вони заряджають Ту-95 ракетами

На ае. Енгельс зараз присутні 9 бортів Ту-95МС. Крім того, відразу після посадки на аеродром прибув військово-транспортний літак Іл-76, який, ймовірно, доставив партію крилатих ракет.
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22.03.2024 15:46 Відповісти
Нам нужен свой военно-плитический блок. Прибалтика, Польша, Румыния, Азербайджан, Израиль, Аргентина, Италия, Южная Корея и Япония.
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22.03.2024 16:14 Відповісти
 
 