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Новини
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Сьогоднішня атака на енергетику найбільша за весь час війни, - Кудрицький

пожежа,енергетика,удари

Внаслідок нічної і ранкової атаки сил РФ по Україні в енергосистемі уражені десятки магістральних об’єктів мережі, і цей масштаб уражень є глобальним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький

"Навіть минулої зими атаки на нашу енергосистему не були настільки великими, як цієї ночі", - зазначив голова НЕК "Укренерго".

Окупанти випустили безпрецедентну кількість ракет по енергосистемі за час широкомасштабного вторгнення.

"Енергосистема не втратила свою цілісність. Енергосистема працює. Ситуацію ми контролюємо. Ми також певний обсяг електроенергії отримуємо з Європи. Тому що наша енергосистема з’єднана з європейською. Це загалом картинка. В багатьох регіонах є досить значні й досить масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури. Їхній масштаб викликаний масштабами самої атаки… Навіть минулої зими атаки, які були спрямовані на нашу енергосистему не були настільки великими, як атака цієї ночі. Тому в багатьох регіонах є обмеження електропостачання", – сказав Кудрицький.

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Найважча ситуація у Харкові, зазначив голова "Укренерго", там окупанти намагались знищити усі основні енергетичні об'єкти, які живлять місто.

"Якщо у Харківській області ситуація з електропостачанням стабільна, то в місті Харків ситуація з електропостачанням – надзвичайно складна. І зараз ми займаємося в першу чергу відновленням електропостачання саме до міста Харкова", – зазначив Кудрицький.

Атака на українську енергетику

Вранці 22 березня росіяни здійснюють масову атаку на українські енергетичні об’єкти. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині та на Дніпропетровщині. На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень світла.

Це найбільш масштабна атака на українську енергетику за останній час.

Під час повітряної тривоги російський безпілотник влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині Львівської області.

Під час ракетної атаки росіян на Україну відключилася одна з ліній, що з’єднує Запорізьку АЕС з українською енергосистемою. Зараз станцію живить лише одна лінія. ЗАЕС закрожує блекаут.

Внаслідок обстрілу інфраструктурних об'єктів Хмельницької області загинули цивільні.

Ворог атакував Прикарпаття "шахедами" та ракетами, є влучання по об’єкту критичної інфраструктури, одна людина зазнала поранення.

Війська РФ вночі атакували ударними БПЛА об’єкти енергетичної інфраструктури Одеської області, знеструмлено 53 тисячі абонентів.

Під ранок російські війська здійснили масований обстріл енергетичної інфраструктури Харкова, без електроенергії близько 700 тис. споживачів.

На Полтавщині внаслідок обстрілу превентивні вимкнення підстанцій, пошкоджені приватні будинки, зранку були знеструмлені понад 104 тисячі побутових споживачів та 6700 юридичних.

Війська РФ завдали удару по Хмельницькому, внаслідок чого загинули 2 особи, щонайменше 8 дістали поранення.

У Ладижині внаслідок ворожого удару відсутнє тепло, світло та вода.

Російські окупанти вранці атакували Миколаївський район, внаслідок чого було пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Постраждалих немає.

Армія РФ поцілила по  найбільшій ГЕС України – Дніпровській. По станції було два прямих влучання — в ГЕС-1 та ГЕС-2. Наразі невідомо чи вдасться відновити ГЕС-2. Відомо про одного загиблого.

Автор: 

обстріл (29234) Укренерго (2724) Кудрицький Володимир (189)


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Топ коментарі
+7
Зимой 22-23 без света, воды и отопления 5 дней сидели, а некоторые неделю с лишним. И выдержали. И теперь выдержим!
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22.03.2024 11:47 Відповісти
+4
Щоб не зашкодити Бідону нам дають вказівки не чипати русню
https://m.censor.net/ua/news/3480038/*************************************************************************
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22.03.2024 11:40 Відповісти
+4
Уже полдня прошло после атаки. Никто на Западе даже обеспокоенность не высказал. Не говоря о том, чтобы пообещать ППО. Союзнички.
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22.03.2024 11:59 Відповісти
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Сьогодні - завтра буде ще більша. Готуємось ! Треба витримати. Шизофренічний приступ у генштабі вбивць.
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22.03.2024 11:40 Відповісти
Зе! А де ж наша відповідь.? Вечірнім відосиком?
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22.03.2024 12:16 Відповісти
Мертва кацапура-хороша кацапура.
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22.03.2024 12:50 Відповісти
Пані, війна - це акти помсти. Треба не істерика, а зважена робота за планом. НПЗ треба закінчити. Потім й ГЕСів черга .... на підході.
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22.03.2024 19:07 Відповісти
Щоб не зашкодити Бідону нам дають вказівки не чипати русню
https://m.censor.net/ua/news/3480038/*************************************************************************
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22.03.2024 11:40 Відповісти
Для шашликів незламності електрика не потрібна, так що готуймось...
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22.03.2024 11:43 Відповісти
Зимой 22-23 без света, воды и отопления 5 дней сидели, а некоторые неделю с лишним. И выдержали. И теперь выдержим!
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22.03.2024 11:47 Відповісти
Только тогда большинство ракет сбивали, а сейчас наоборот. Где ПВО?
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22.03.2024 11:53 Відповісти
Тоді атакували переважно крилатими, без комбінації з шахедами та балістикою, а тут Харків тупо роздовбали С-300, а по інших об'єктах летіли також кинжали і Х-22.
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22.03.2024 16:24 Відповісти
Уже полдня прошло после атаки. Никто на Западе даже обеспокоенность не высказал. Не говоря о том, чтобы пообещать ППО. Союзнички.
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22.03.2024 11:59 Відповісти
Зв'язалися на свою голову з імпотентами- кидалами. Треба в геополітиці головою думати, а не сракою, а тепер наодинці з оскаженілим монстром, за яким усі диктатори встали, залишилися.
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22.03.2024 12:30 Відповісти
При «клятому баризі» такого не було.
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22.03.2024 12:12 Відповісти
Я вас розчарую.Не найбільша.Це генеральна репетиція.
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22.03.2024 12:14 Відповісти
це не найбільша атака, це найуспішніша атака.
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22.03.2024 12:20 Відповісти
ніхто не заважав до цієї атаки готуватись, кацапи звичайно мерзенні потвори, але вони дали нам час, щоб підготуватись й в мене питання- ми підготувались? є в нас розгалужена система живлення та генераціїї? або гроші просто розікрали як завжди й все побудувалось тільки на папері...
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22.03.2024 12:21 Відповісти
Звісно, просто все розікрали. Ніхто й не сумнівався. Дивно, що кацапи вдарили не зимою - усю б країну вирубили б.
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22.03.2024 12:32 Відповісти
У вас вдома світло ж є чи не так? А якби взаглі не готувалися, то темно було б по усій країні. Без електрики залишилися безпосередньо лише ті регіони, де були влучання, а у решти навіть світло не вимикали. Минулого ж року прилітало за 200 км і світло гасили мінімум на добу.
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22.03.2024 12:37 Відповісти
після першої зими 22-23, коли країна взагалі сиділа без світла. вся країна.
кацапи кидали по 100+ ракет, за одну атаку.
нам розказували, що весь світ завалив нас генераторами, стаціями, навіть міні реакторами. захищеними, потужними.
ну і, ****, де це?
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22.03.2024 12:42 Відповісти
 
 