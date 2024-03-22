Сьогоднішня атака на енергетику найбільша за весь час війни, - Кудрицький

Внаслідок нічної і ранкової атаки сил РФ по Україні в енергосистемі уражені десятки магістральних об’єктів мережі, і цей масштаб уражень є глобальним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Навіть минулої зими атаки на нашу енергосистему не були настільки великими, як цієї ночі", - зазначив голова НЕК "Укренерго".

Окупанти випустили безпрецедентну кількість ракет по енергосистемі за час широкомасштабного вторгнення.

"Енергосистема не втратила свою цілісність. Енергосистема працює. Ситуацію ми контролюємо. Ми також певний обсяг електроенергії отримуємо з Європи. Тому що наша енергосистема з’єднана з європейською. Це загалом картинка. В багатьох регіонах є досить значні й досить масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури. Їхній масштаб викликаний масштабами самої атаки… Навіть минулої зими атаки, які були спрямовані на нашу енергосистему не були настільки великими, як атака цієї ночі. Тому в багатьох регіонах є обмеження електропостачання", – сказав Кудрицький.

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Найважча ситуація у Харкові, зазначив голова "Укренерго", там окупанти намагались знищити усі основні енергетичні об'єкти, які живлять місто.

"Якщо у Харківській області ситуація з електропостачанням стабільна, то в місті Харків ситуація з електропостачанням – надзвичайно складна. І зараз ми займаємося в першу чергу відновленням електропостачання саме до міста Харкова", – зазначив Кудрицький.

Атака на українську енергетику

Вранці 22 березня росіяни здійснюють масову атаку на українські енергетичні об’єкти. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині та на Дніпропетровщині. На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень світла.

Це найбільш масштабна атака на українську енергетику за останній час.

Під час повітряної тривоги російський безпілотник влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині Львівської області.

Під час ракетної атаки росіян на Україну відключилася одна з ліній, що з’єднує Запорізьку АЕС з українською енергосистемою. Зараз станцію живить лише одна лінія. ЗАЕС закрожує блекаут.

Внаслідок обстрілу інфраструктурних об'єктів Хмельницької області загинули цивільні.

Ворог атакував Прикарпаття "шахедами" та ракетами, є влучання по об’єкту критичної інфраструктури, одна людина зазнала поранення.

Війська РФ вночі атакували ударними БПЛА об’єкти енергетичної інфраструктури Одеської області, знеструмлено 53 тисячі абонентів.

Під ранок російські війська здійснили масований обстріл енергетичної інфраструктури Харкова, без електроенергії близько 700 тис. споживачів.

На Полтавщині внаслідок обстрілу превентивні вимкнення підстанцій, пошкоджені приватні будинки, зранку були знеструмлені понад 104 тисячі побутових споживачів та 6700 юридичних.

Війська РФ завдали удару по Хмельницькому, внаслідок чого загинули 2 особи, щонайменше 8 дістали поранення.

У Ладижині внаслідок ворожого удару відсутнє тепло, світло та вода.

Російські окупанти вранці атакували Миколаївський район, внаслідок чого було пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Постраждалих немає.

Армія РФ поцілила по найбільшій ГЕС України – Дніпровській. По станції було два прямих влучання — в ГЕС-1 та ГЕС-2. Наразі невідомо чи вдасться відновити ГЕС-2. Відомо про одного загиблого.