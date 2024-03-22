Сегодняшняя атака на энергетику самая большая за все время войны, - Кудрицкий

В результате ночной и утренней атаки сил РФ по Украине в энергосистеме поражены десятки магистральных объектов сети, и этот масштаб поражений является глобальным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Радио Свобода" заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Даже прошлой зимой атаки на нашу энергосистему не были столь большими, как этой ночью", - отметил глава НЭК "Укрэнерго".

Оккупанты выпустили беспрецедентное количество ракет по энергосистеме за время широкомасштабного вторжения.

"Энергосистема не потеряла свою целостность. Энергосистема работает. Ситуацию мы контролируем. Мы также определенный объем электроэнергии получаем из Европы. Потому что наша энергосистема соединена с европейской. Это в целом картинка. Во многих регионах есть достаточно значительные и масштабные повреждения энергетической инфраструктуры. Их масштаб вызван масштабами самой атаки… Даже прошлой зимой атаки, направленные на нашу энергосистему, не были настолько большими, как атака этой ночью. Поэтому во многих регионах есть ограничения электроснабжения", – сказал Кудрицкий.

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Самая тяжелая ситуация в Харькове, отметил глава "Укрэнерго", там оккупанты пытались уничтожить все основные энергетические объекты, питающие город.

"Если в Харьковской области ситуация с электроснабжением стабильная, то в городе Харьков ситуация с электроснабжением – чрезвычайно сложная. И сейчас мы занимаемся в первую очередь возобновлением электроснабжения именно в город Харьков", – отметил Кудрицкий.

Атака на украинскую энергетику

Утром 22 марта россияне совершили массированную атаку на украинские энергетические объекты. Взрывы были в Харькове, Запорожье, Днепре, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях. В Сумской области введены графики аварийных отключений света.

Это – самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время.

Во время воздушной тревоги российский беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области.

В ходе ракетной атаки россиян на Украину отключилась одна из линий, соединяющая Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой. Сейчас станцию питает только одна линия. ЗАЭС угрожает блекаут.

В результате обстрела инфраструктурных объектов Хмельницкой области погибли гражданские.

Враг атаковал Прикарпатье "шахедами" и ракетами, есть попадание по объекту критической инфраструктуры, один человек получил ранения.

Войска РФ ночью атаковали ударными БПЛА объекты энергетической инфраструктуры Одесской области, обесточено 53 тысячи абонентов.

К утру российские войска осуществили массированный обстрел энергетической инфраструктуры Харькова, без электроэнергии около 700 тыс. потребителей.

На Полтавщине в результате обстрела - превентивные отключения подстанций, повреждены частные дома, утром были обесточены более 104 тысяч бытовых потребителей и 6700 юридических.

Войска РФ нанесли удар по Хмельницкому, в результате чего погибли 2 человека, по меньшей мере 8 получили ранения.

В Ладыжине в результате вражеского удара отсутствует тепло, свет и вода.

Российские оккупанты утром атаковали Николаевский район, в результате чего был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Пострадавших нет.

Армия РФ попала по крупнейшей ГЭС Украины – Днепровской. По станции было два прямых попадания — в ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить ГЭС-2. Известно об одном погибшем.