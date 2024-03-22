РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5201 посетитель онлайн
Новости
3 236 19

Сегодняшняя атака на энергетику самая большая за все время войны, - Кудрицкий

пожежа,енергетика,удари

В результате ночной и утренней атаки сил РФ по Украине в энергосистеме поражены десятки магистральных объектов сети, и этот масштаб поражений является глобальным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Радио Свобода" заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Даже прошлой зимой атаки на нашу энергосистему не были столь большими, как этой ночью", - отметил глава НЭК "Укрэнерго".

Оккупанты выпустили беспрецедентное количество ракет по энергосистеме за время широкомасштабного вторжения.

"Энергосистема не потеряла свою целостность. Энергосистема работает. Ситуацию мы контролируем. Мы также определенный объем электроэнергии получаем из Европы. Потому что наша энергосистема соединена с европейской. Это в целом картинка. Во многих регионах есть достаточно значительные и масштабные повреждения энергетической инфраструктуры. Их масштаб вызван масштабами самой атаки… Даже прошлой зимой атаки, направленные на нашу энергосистему, не были настолько большими, как атака этой ночью. Поэтому во многих регионах есть ограничения электроснабжения", – сказал Кудрицкий.

Читайте также: На Днепровской ГЭС повреждено оборудование станции, - "Укрэнерго"

Самая тяжелая ситуация в Харькове, отметил глава "Укрэнерго", там оккупанты пытались уничтожить все основные энергетические объекты, питающие город.

"Если в Харьковской области ситуация с электроснабжением стабильная, то в городе Харьков ситуация с электроснабжением – чрезвычайно сложная. И сейчас мы занимаемся в первую очередь возобновлением электроснабжения именно в город Харьков", – отметил Кудрицкий.

Атака на украинскую энергетику

Утром 22 марта россияне совершили массированную атаку на украинские энергетические объекты. Взрывы были в Харькове, Запорожье, Днепре, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях. В Сумской области введены графики аварийных отключений света.

Это – самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время.

Во время воздушной тревоги российский беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области.

В ходе ракетной атаки россиян на Украину отключилась одна из линий, соединяющая Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой. Сейчас станцию питает только одна линия. ЗАЭС угрожает блекаут.

В результате обстрела инфраструктурных объектов Хмельницкой области погибли гражданские.

Враг атаковал Прикарпатье "шахедами" и ракетами, есть попадание по объекту критической инфраструктуры, один человек получил ранения.

Войска РФ ночью атаковали ударными БПЛА объекты энергетической инфраструктуры Одесской области, обесточено 53 тысячи абонентов.

К утру российские войска осуществили массированный обстрел энергетической инфраструктуры Харькова, без электроэнергии около 700 тыс. потребителей.

На Полтавщине в результате обстрела - превентивные отключения подстанций, повреждены частные дома, утром были обесточены более 104 тысяч бытовых потребителей и 6700 юридических.

Войска РФ нанесли удар по Хмельницкому, в результате чего погибли 2 человека, по меньшей мере 8 получили ранения.

В Ладыжине в результате вражеского удара отсутствует тепло, свет и вода.

Российские оккупанты утром атаковали Николаевский район, в результате чего был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Пострадавших нет.

Армия РФ попала по крупнейшей ГЭС Украины – Днепровской. По станции было два прямых попадания — в ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить ГЭС-2. Известно об одном погибшем.

Автор: 

обстрел (27961) Укрэнерго (660) Кудрицкий Владимир (76)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Зимой 22-23 без света, воды и отопления 5 дней сидели, а некоторые неделю с лишним. И выдержали. И теперь выдержим!
показать весь комментарий
22.03.2024 11:47 Ответить
+4
Щоб не зашкодити Бідону нам дають вказівки не чипати русню
https://m.censor.net/ua/news/3480038/*************************************************************************
показать весь комментарий
22.03.2024 11:40 Ответить
+4
Уже полдня прошло после атаки. Никто на Западе даже обеспокоенность не высказал. Не говоря о том, чтобы пообещать ППО. Союзнички.
показать весь комментарий
22.03.2024 11:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сьогодні - завтра буде ще більша. Готуємось ! Треба витримати. Шизофренічний приступ у генштабі вбивць.
показать весь комментарий
22.03.2024 11:40 Ответить
Зе! А де ж наша відповідь.? Вечірнім відосиком?
показать весь комментарий
22.03.2024 12:16 Ответить
Мертва кацапура-хороша кацапура.
показать весь комментарий
22.03.2024 12:50 Ответить
Пані, війна - це акти помсти. Треба не істерика, а зважена робота за планом. НПЗ треба закінчити. Потім й ГЕСів черга .... на підході.
показать весь комментарий
22.03.2024 19:07 Ответить
Щоб не зашкодити Бідону нам дають вказівки не чипати русню
https://m.censor.net/ua/news/3480038/*************************************************************************
показать весь комментарий
22.03.2024 11:40 Ответить
Для шашликів незламності електрика не потрібна, так що готуймось...
показать весь комментарий
22.03.2024 11:43 Ответить
Зимой 22-23 без света, воды и отопления 5 дней сидели, а некоторые неделю с лишним. И выдержали. И теперь выдержим!
показать весь комментарий
22.03.2024 11:47 Ответить
Только тогда большинство ракет сбивали, а сейчас наоборот. Где ПВО?
показать весь комментарий
22.03.2024 11:53 Ответить
Тоді атакували переважно крилатими, без комбінації з шахедами та балістикою, а тут Харків тупо роздовбали С-300, а по інших об'єктах летіли також кинжали і Х-22.
показать весь комментарий
22.03.2024 16:24 Ответить
Уже полдня прошло после атаки. Никто на Западе даже обеспокоенность не высказал. Не говоря о том, чтобы пообещать ППО. Союзнички.
показать весь комментарий
22.03.2024 11:59 Ответить
Зв'язалися на свою голову з імпотентами- кидалами. Треба в геополітиці головою думати, а не сракою, а тепер наодинці з оскаженілим монстром, за яким усі диктатори встали, залишилися.
показать весь комментарий
22.03.2024 12:30 Ответить
При «клятому баризі» такого не було.
показать весь комментарий
22.03.2024 12:12 Ответить
Я вас розчарую.Не найбільша.Це генеральна репетиція.
показать весь комментарий
22.03.2024 12:14 Ответить
це не найбільша атака, це найуспішніша атака.
показать весь комментарий
22.03.2024 12:20 Ответить
ніхто не заважав до цієї атаки готуватись, кацапи звичайно мерзенні потвори, але вони дали нам час, щоб підготуватись й в мене питання- ми підготувались? є в нас розгалужена система живлення та генераціїї? або гроші просто розікрали як завжди й все побудувалось тільки на папері...
показать весь комментарий
22.03.2024 12:21 Ответить
Звісно, просто все розікрали. Ніхто й не сумнівався. Дивно, що кацапи вдарили не зимою - усю б країну вирубили б.
показать весь комментарий
22.03.2024 12:32 Ответить
У вас вдома світло ж є чи не так? А якби взаглі не готувалися, то темно було б по усій країні. Без електрики залишилися безпосередньо лише ті регіони, де були влучання, а у решти навіть світло не вимикали. Минулого ж року прилітало за 200 км і світло гасили мінімум на добу.
показать весь комментарий
22.03.2024 12:37 Ответить
після першої зими 22-23, коли країна взагалі сиділа без світла. вся країна.
кацапи кидали по 100+ ракет, за одну атаку.
нам розказували, що весь світ завалив нас генераторами, стаціями, навіть міні реакторами. захищеними, потужними.
ну і, ****, де це?
показать весь комментарий
22.03.2024 12:42 Ответить
 
 