В Україні без світла залишаються 399 населених пунктів, - Укренерго
Через бойові дії та з інших причин в Україні станом на 13 березня без електроенергії залишаються 399 населених пунктів. Але в енергосистемі є достатня кількість електроенергії, щоб забезпечити побутових та всіх юридичних осіб.
Про це розповіли в Укренерго, інформує Цензор.НЕТ.
"У вівторок 12 березня, добовий максимум споживання електроенергії на 5,2% перевищив відповідний показник 11 березня. Сьогодні, 13 березня, станом на 10:00 споживання знаходиться на тому ж рівні, що й вчора у цей же час", - йдеться у повідомленні.
У компанії заявили, що на теплових електростанціях протягом доби виведено в ремонт два енергоблоки, а в мережу включено один.
"Попри це електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, достатньо для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується", - повідомили в Укренерго.
Попри це, Україна продовжує експортувати електроенергію в інші країни, наприклад, в Словаччину, Молдову, Польщу та Угорщину, обсягом 6 086 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 448 МВт.
Чому є проблеми з мережами?
Через погані погодні умови у Хмельницькій області станом на 13 березня без електроенергії залишаються 14 населених пунктів. Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 399 населених пунктів. Є нові пошкодження мереж обленерго в Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. Через технологічні порушення є знеструмлення в Запорізькій та Одеській областях.
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