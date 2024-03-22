Некоторые группировки войск будут переформатированы для рационального перераспределения управленческого потенциала, - Сырский
В Вооруженных силах Украины идет оптимизация военных организационных структур, непосредственно участвующих в отражении широкомасштабной вооруженной агрессии РФ.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.
"За десять лет войны временные органы военного управления и районы ответственности группировок войск формировались и изменялись в соответствии с оперативной обстановкой и текущими вызовами. Сейчас, учитывая опыт боевых действий, осуществляются организационные мероприятия. Главная цель этих мероприятий – упростить и максимально повысить качество и оперативность управления.
Некоторые группировки войск (сил) будут переформатированы. В первую очередь речь идет об управленческом кадровом потенциале, его грамотном и рациональном перераспределении", - сообщил главком ВСУ.
Среди приоритетов Сырский назвал налаживание процесса ротаций личного состава боевых бригад. Кроме того, больше внимания будет уделено вопросам отдыха наших воинов, доукомплектованию вооружением и военной техникой и восстановлению боеспособности бригад в целом.
"Этот процесс уже запущен и в дальнейшем он будет только наращиваться", – заверил главком.
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Когда россияне наступают
У нас снарядный голод
Проблемы с оборонительными рубежами
Давайте еще к этому добавим кадровые перестановки
Мне это напоминает еврейский анекдот
Про корову ,козу и так далее
Впрочем, а какой еще анекдот это должно напоминать?
Конечно, еврейский
І так по всій Армії.
Абсолютна більшість діючих військовослужбовців ніколи не була і не буде на фронті, а вже йде третій рік війни.
От вам і відповідь про мобілізацію.
Більшість наших військових сидить в тилу і відкупилися від участі в бойових діях.
Зате гарантовано на фронт відправляють тільки дідів, калік, хворих, бідних, яких наловлять ТЦКшникі.
Фактично логіка проста в ТЦКшників, "якщо я не зловлю жертву на вулиці і не відправлю її на убой, то тоді мене відправлять на убой".
11 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
Головне для Українців, це оборона України та підтримка Захисників України та використання того ОВТ, що уже надали Західні Партнери!!
Юрій Швець, застеріг посадовців Шмигаля, щоб вони не ГУБИЛИ, отримані від Західних Партнерів, ********** та ракети по дорозі на передову….
Посада Головнокомандувача, - зобов'язує Сирського, не дивних осіб з ОПУ слухати, а Захищати Україну!!
Слава Україні!
А зараз найпідходящий час...
Задача - набрати 300к орків, а потім взяти в облогу Харків
Гвардії, тепер рекрути, далі юн армія.
А ти часом МВС протягує закон 11031 про залучення камер спостереження, глибше (в землю) закопує право на володіння зброєю цивільними, трофейна зброя тощо