РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9379 посетителей онлайн
Новости Война
5 840 25

Некоторые группировки войск будут переформатированы для рационального перераспределения управленческого потенциала, - Сырский

сирський

В Вооруженных силах Украины идет оптимизация военных организационных структур, непосредственно участвующих в отражении широкомасштабной вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

"За десять лет войны временные органы военного управления и районы ответственности группировок войск формировались и изменялись в соответствии с оперативной обстановкой и текущими вызовами. Сейчас, учитывая опыт боевых действий, осуществляются организационные мероприятия. Главная цель этих мероприятий – упростить и максимально повысить качество и оперативность управления.

Некоторые группировки войск (сил) будут переформатированы. В первую очередь речь идет об управленческом кадровом потенциале, его грамотном и рациональном перераспределении", - сообщил главком ВСУ.

Читайте также: Развитие применения беспилотных систем – это мой приоритет, - Сырский

Среди приоритетов Сырский назвал налаживание процесса ротаций личного состава боевых бригад. Кроме того, больше внимания будет уделено вопросам отдыха наших воинов, доукомплектованию вооружением и военной техникой и восстановлению боеспособности бригад в целом.

"Этот процесс уже запущен и в дальнейшем он будет только наращиваться", – заверил главком.

сирський допис

Автор: 

ВСУ (6700) Александр Сырский (623)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
Імітація бурхливої діяльності замість програми заохочення призову. За два роки Зельониє успішно прибили добровольців, та перевели службу в Армії в статус покарання. Де реклама служби, де мотивація до захисту країни, своїх рідних? Замість цього ролики про ухилянтів, та заламування рук тим, кого піймають.
показать весь комментарий
22.03.2024 19:22 Ответить
+14
Отличное время выбрано для этого
Когда россияне наступают
У нас снарядный голод
Проблемы с оборонительными рубежами
Давайте еще к этому добавим кадровые перестановки
Мне это напоминает еврейский анекдот
Про корову ,козу и так далее
Впрочем, а какой еще анекдот это должно напоминать?
Конечно, еврейский
показать весь комментарий
22.03.2024 19:25 Ответить
+14
Тільки 46% військовослужбовців з ТЦК брали участь у бойових діях, - відповідь Генштабу на запит нардепів.

І так по всій Армії.

Абсолютна більшість діючих військовослужбовців ніколи не була і не буде на фронті, а вже йде третій рік війни.

От вам і відповідь про мобілізацію.

Більшість наших військових сидить в тилу і відкупилися від участі в бойових діях.
Зате гарантовано на фронт відправляють тільки дідів, калік, хворих, бідних, яких наловлять ТЦКшникі.
Фактично логіка проста в ТЦКшників, "якщо я не зловлю жертву на вулиці і не відправлю її на убой, то тоді мене відправлять на убой".
показать весь комментарий
22.03.2024 19:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ССО України робить кашу з кацапів https://t.me/pecherymordora356
показать весь комментарий
22.03.2024 19:21 Ответить
Імітація бурхливої діяльності замість програми заохочення призову. За два роки Зельониє успішно прибили добровольців, та перевели службу в Армії в статус покарання. Де реклама служби, де мотивація до захисту країни, своїх рідних? Замість цього ролики про ухилянтів, та заламування рук тим, кого піймають.
показать весь комментарий
22.03.2024 19:22 Ответить
Та ні - розформовують злагоджені підрозділи...
показать весь комментарий
22.03.2024 19:55 Ответить
Отличное время выбрано для этого
Когда россияне наступают
У нас снарядный голод
Проблемы с оборонительными рубежами
Давайте еще к этому добавим кадровые перестановки
Мне это напоминает еврейский анекдот
Про корову ,козу и так далее
Впрочем, а какой еще анекдот это должно напоминать?
Конечно, еврейский
показать весь комментарий
22.03.2024 19:25 Ответить
часто оптимізація - дорівнює ліквідація.. сподіваймося, що тут це не так
показать весь комментарий
22.03.2024 19:25 Ответить
Тільки 46% військовослужбовців з ТЦК брали участь у бойових діях, - відповідь Генштабу на запит нардепів.

І так по всій Армії.

Абсолютна більшість діючих військовослужбовців ніколи не була і не буде на фронті, а вже йде третій рік війни.

От вам і відповідь про мобілізацію.

Більшість наших військових сидить в тилу і відкупилися від участі в бойових діях.
Зате гарантовано на фронт відправляють тільки дідів, калік, хворих, бідних, яких наловлять ТЦКшникі.
Фактично логіка проста в ТЦКшників, "якщо я не зловлю жертву на вулиці і не відправлю її на убой, то тоді мене відправлять на убой".
показать весь комментарий
22.03.2024 19:26 Ответить
показать весь комментарий
22.03.2024 19:37 Ответить
22.‎03.‎2024 758доба війни

11 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Головне для Українців, це оборона України та підтримка Захисників України та використання того ОВТ, що уже надали Західні Партнери!!
Юрій Швець, застеріг посадовців Шмигаля, щоб вони не ГУБИЛИ, отримані від Західних Партнерів, ********** та ракети по дорозі на передову….
Посада Головнокомандувача, - зобов'язує Сирського, не дивних осіб з ОПУ слухати, а Захищати Україну!!
Слава Україні!
показать весь комментарий
22.03.2024 19:27 Ответить
Ну зрозуміло що армію треба скорочувать.
А зараз найпідходящий час...
показать весь комментарий
22.03.2024 19:29 Ответить
Да, пора строить дороги... А деньги забрать у армии.
показать весь комментарий
22.03.2024 19:32 Ответить
Один штаб, условно Х, переименуем в условно У. Будет вам "рациональное перераспределение", условно Й, разумеется...
показать весь комментарий
22.03.2024 19:38 Ответить
***,цей би лиш реформував((Ну,точно як наш новий керівник:поки реформує,на фірмі вже з 10 людей 4 залишилося,а він все реформує..((
показать весь комментарий
22.03.2024 19:42 Ответить
Если что-то делать,то молча,тиктокеры *****.
показать весь комментарий
22.03.2024 19:49 Ответить
"які безпосередньо беруть участь" - а решта? Вони не передок не йдуть , так по тилам і ротуються? *******! Як запісаться?
показать весь комментарий
22.03.2024 19:54 Ответить
Тим часом на московії вже почади розсилати електронні повістки.
Задача - набрати 300к орків, а потім взяти в облогу Харків
показать весь комментарий
22.03.2024 20:03 Ответить
Сирський в 2022 здавав Київ але тоді люди не здались а в 2024 буде нова спроба здачі.
показать весь комментарий
22.03.2024 20:09 Ответить
Після Балаклійської операції гнусавий передав управління бойовими діями на на Сході Сирку, дав йому Героя як непричетному. І почалося. А таке переформатування вже було в 19-20 за предводітельством Тарана та кума Сирка, теж кремлівського курсанта, Хомчака. Одна придумана Сирком і Гнусавим для розпорошення сил Бахмутсько-Горлівська операція чого варта. Майстри настати.
показать весь комментарий
22.03.2024 20:32 Ответить
Частенько щось оновлюють та переформовують.

Гвардії, тепер рекрути, далі юн армія.

А ти часом МВС протягує закон 11031 про залучення камер спостереження, глибше (в землю) закопує право на володіння зброєю цивільними, трофейна зброя тощо
показать весь комментарий
22.03.2024 20:56 Ответить
Іде планове " переформатування" Армії перед здачею і капітуляцією. Як і було домовлено.
показать весь комментарий
22.03.2024 21:17 Ответить
Значить будемо відступати.
показать весь комментарий
22.03.2024 21:24 Ответить
Давно пора, правильная мера
показать весь комментарий
22.03.2024 21:46 Ответить
Ніхто не заважає, як Залужному. Побачимо що вийде.
показать весь комментарий
22.03.2024 21:55 Ответить
дайте вгадаю всіх в штурмовики відправлять
показать весь комментарий
22.03.2024 22:02 Ответить
Беріть вище, бо це ж Зелений сирок- мається на увазі переформатування навчених мінометників і аеророзвідників- в штурмовиків. Бо своїх тилових родичів вони ніколи на передову не пошлють
показать весь комментарий
23.03.2024 12:28 Ответить
 
 