Некоторые группировки войск будут переформатированы для рационального перераспределения управленческого потенциала, - Сырский

В Вооруженных силах Украины идет оптимизация военных организационных структур, непосредственно участвующих в отражении широкомасштабной вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

"За десять лет войны временные органы военного управления и районы ответственности группировок войск формировались и изменялись в соответствии с оперативной обстановкой и текущими вызовами. Сейчас, учитывая опыт боевых действий, осуществляются организационные мероприятия. Главная цель этих мероприятий – упростить и максимально повысить качество и оперативность управления.

Некоторые группировки войск (сил) будут переформатированы. В первую очередь речь идет об управленческом кадровом потенциале, его грамотном и рациональном перераспределении", - сообщил главком ВСУ.

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Среди приоритетов Сырский назвал налаживание процесса ротаций личного состава боевых бригад. Кроме того, больше внимания будет уделено вопросам отдыха наших воинов, доукомплектованию вооружением и военной техникой и восстановлению боеспособности бригад в целом.

"Этот процесс уже запущен и в дальнейшем он будет только наращиваться", – заверил главком.