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Новини Війна
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Деякі угруповання військ будуть переформатовані для раціонального перерозподілу управлінського потенціалу, - Сирський

сирський

У Збройних Силах України триває оптимізація військових організаційних структур, які безпосередньо беруть участь у відбитті широкомасштабної збройної агресії РФ.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"За десять років війни тимчасові органи військового управління та райони відповідальності угруповань військ формувалися і змінювалися відповідно до оперативної обстановки та поточних викликів. Наразі, враховуючи досвід бойових дій, здійснюються організаційні заходи. Головна мета цих заходів – спростити і максимально підвищити якість та оперативність управління.

Деякі угруповання військ (сил) будуть переформатовані. Насамперед йдеться про управлінський кадровий потенціал, його грамотний та раціональний перерозподіл", - повідомив головком ЗСУ.

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Серед приорітетів Сирський назвав налагодження процесу ротацій особового складу бойових бригад. Крім того, більше уваги буде приділено питанням відпочинку наших воїнів, доукомплектування озброєнням і військовою технікою та відновлення боєздатності бригад загалом.

"Цей процес уже запущено і в подальшому він буде лише нарощуватися", - запевнив головком.

сирський допис

Автор: 

ЗСУ (7674) Сирський Олександр (646)


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Топ коментарі
+22
Імітація бурхливої діяльності замість програми заохочення призову. За два роки Зельониє успішно прибили добровольців, та перевели службу в Армії в статус покарання. Де реклама служби, де мотивація до захисту країни, своїх рідних? Замість цього ролики про ухилянтів, та заламування рук тим, кого піймають.
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22.03.2024 19:22 Відповісти
+14
Отличное время выбрано для этого
Когда россияне наступают
У нас снарядный голод
Проблемы с оборонительными рубежами
Давайте еще к этому добавим кадровые перестановки
Мне это напоминает еврейский анекдот
Про корову ,козу и так далее
Впрочем, а какой еще анекдот это должно напоминать?
Конечно, еврейский
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22.03.2024 19:25 Відповісти
+14
Тільки 46% військовослужбовців з ТЦК брали участь у бойових діях, - відповідь Генштабу на запит нардепів.

І так по всій Армії.

Абсолютна більшість діючих військовослужбовців ніколи не була і не буде на фронті, а вже йде третій рік війни.

От вам і відповідь про мобілізацію.

Більшість наших військових сидить в тилу і відкупилися від участі в бойових діях.
Зате гарантовано на фронт відправляють тільки дідів, калік, хворих, бідних, яких наловлять ТЦКшникі.
Фактично логіка проста в ТЦКшників, "якщо я не зловлю жертву на вулиці і не відправлю її на убой, то тоді мене відправлять на убой".
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22.03.2024 19:26 Відповісти
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ССО України робить кашу з кацапів https://t.me/pecherymordora356
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22.03.2024 19:21 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності замість програми заохочення призову. За два роки Зельониє успішно прибили добровольців, та перевели службу в Армії в статус покарання. Де реклама служби, де мотивація до захисту країни, своїх рідних? Замість цього ролики про ухилянтів, та заламування рук тим, кого піймають.
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22.03.2024 19:22 Відповісти
Та ні - розформовують злагоджені підрозділи...
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22.03.2024 19:55 Відповісти
Отличное время выбрано для этого
Когда россияне наступают
У нас снарядный голод
Проблемы с оборонительными рубежами
Давайте еще к этому добавим кадровые перестановки
Мне это напоминает еврейский анекдот
Про корову ,козу и так далее
Впрочем, а какой еще анекдот это должно напоминать?
Конечно, еврейский
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22.03.2024 19:25 Відповісти
часто оптимізація - дорівнює ліквідація.. сподіваймося, що тут це не так
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22.03.2024 19:25 Відповісти
Тільки 46% військовослужбовців з ТЦК брали участь у бойових діях, - відповідь Генштабу на запит нардепів.

І так по всій Армії.

Абсолютна більшість діючих військовослужбовців ніколи не була і не буде на фронті, а вже йде третій рік війни.

От вам і відповідь про мобілізацію.

Більшість наших військових сидить в тилу і відкупилися від участі в бойових діях.
Зате гарантовано на фронт відправляють тільки дідів, калік, хворих, бідних, яких наловлять ТЦКшникі.
Фактично логіка проста в ТЦКшників, "якщо я не зловлю жертву на вулиці і не відправлю її на убой, то тоді мене відправлять на убой".
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22.03.2024 19:26 Відповісти
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22.03.2024 19:37 Відповісти
22.‎03.‎2024 758доба війни

11 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Головне для Українців, це оборона України та підтримка Захисників України та використання того ОВТ, що уже надали Західні Партнери!!
Юрій Швець, застеріг посадовців Шмигаля, щоб вони не ГУБИЛИ, отримані від Західних Партнерів, ********** та ракети по дорозі на передову….
Посада Головнокомандувача, - зобов'язує Сирського, не дивних осіб з ОПУ слухати, а Захищати Україну!!
Слава Україні!
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22.03.2024 19:27 Відповісти
Ну зрозуміло що армію треба скорочувать.
А зараз найпідходящий час...
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22.03.2024 19:29 Відповісти
Да, пора строить дороги... А деньги забрать у армии.
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22.03.2024 19:32 Відповісти
Один штаб, условно Х, переименуем в условно У. Будет вам "рациональное перераспределение", условно Й, разумеется...
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22.03.2024 19:38 Відповісти
***,цей би лиш реформував((Ну,точно як наш новий керівник:поки реформує,на фірмі вже з 10 людей 4 залишилося,а він все реформує..((
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22.03.2024 19:42 Відповісти
Если что-то делать,то молча,тиктокеры *****.
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22.03.2024 19:49 Відповісти
"які безпосередньо беруть участь" - а решта? Вони не передок не йдуть , так по тилам і ротуються? *******! Як запісаться?
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22.03.2024 19:54 Відповісти
Тим часом на московії вже почади розсилати електронні повістки.
Задача - набрати 300к орків, а потім взяти в облогу Харків
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22.03.2024 20:03 Відповісти
Сирський в 2022 здавав Київ але тоді люди не здались а в 2024 буде нова спроба здачі.
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22.03.2024 20:09 Відповісти
Після Балаклійської операції гнусавий передав управління бойовими діями на на Сході Сирку, дав йому Героя як непричетному. І почалося. А таке переформатування вже було в 19-20 за предводітельством Тарана та кума Сирка, теж кремлівського курсанта, Хомчака. Одна придумана Сирком і Гнусавим для розпорошення сил Бахмутсько-Горлівська операція чого варта. Майстри настати.
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22.03.2024 20:32 Відповісти
Частенько щось оновлюють та переформовують.

Гвардії, тепер рекрути, далі юн армія.

А ти часом МВС протягує закон 11031 про залучення камер спостереження, глибше (в землю) закопує право на володіння зброєю цивільними, трофейна зброя тощо
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22.03.2024 20:56 Відповісти
Іде планове " переформатування" Армії перед здачею і капітуляцією. Як і було домовлено.
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22.03.2024 21:17 Відповісти
Значить будемо відступати.
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22.03.2024 21:24 Відповісти
Давно пора, правильная мера
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22.03.2024 21:46 Відповісти
Ніхто не заважає, як Залужному. Побачимо що вийде.
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22.03.2024 21:55 Відповісти
дайте вгадаю всіх в штурмовики відправлять
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22.03.2024 22:02 Відповісти
Беріть вище, бо це ж Зелений сирок- мається на увазі переформатування навчених мінометників і аеророзвідників- в штурмовиків. Бо своїх тилових родичів вони ніколи на передову не пошлють
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23.03.2024 12:28 Відповісти
 
 