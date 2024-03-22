Деякі угруповання військ будуть переформатовані для раціонального перерозподілу управлінського потенціалу, - Сирський

У Збройних Силах України триває оптимізація військових організаційних структур, які безпосередньо беруть участь у відбитті широкомасштабної збройної агресії РФ.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"За десять років війни тимчасові органи військового управління та райони відповідальності угруповань військ формувалися і змінювалися відповідно до оперативної обстановки та поточних викликів. Наразі, враховуючи досвід бойових дій, здійснюються організаційні заходи. Головна мета цих заходів – спростити і максимально підвищити якість та оперативність управління.

Деякі угруповання військ (сил) будуть переформатовані. Насамперед йдеться про управлінський кадровий потенціал, його грамотний та раціональний перерозподіл", - повідомив головком ЗСУ.

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Серед приорітетів Сирський назвав налагодження процесу ротацій особового складу бойових бригад. Крім того, більше уваги буде приділено питанням відпочинку наших воїнів, доукомплектування озброєнням і військовою технікою та відновлення боєздатності бригад загалом.

"Цей процес уже запущено і в подальшому він буде лише нарощуватися", - запевнив головком.