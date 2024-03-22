Деякі угруповання військ будуть переформатовані для раціонального перерозподілу управлінського потенціалу, - Сирський
У Збройних Силах України триває оптимізація військових організаційних структур, які безпосередньо беруть участь у відбитті широкомасштабної збройної агресії РФ.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
"За десять років війни тимчасові органи військового управління та райони відповідальності угруповань військ формувалися і змінювалися відповідно до оперативної обстановки та поточних викликів. Наразі, враховуючи досвід бойових дій, здійснюються організаційні заходи. Головна мета цих заходів – спростити і максимально підвищити якість та оперативність управління.
Деякі угруповання військ (сил) будуть переформатовані. Насамперед йдеться про управлінський кадровий потенціал, його грамотний та раціональний перерозподіл", - повідомив головком ЗСУ.
Серед приорітетів Сирський назвав налагодження процесу ротацій особового складу бойових бригад. Крім того, більше уваги буде приділено питанням відпочинку наших воїнів, доукомплектування озброєнням і військовою технікою та відновлення боєздатності бригад загалом.
"Цей процес уже запущено і в подальшому він буде лише нарощуватися", - запевнив головком.
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Когда россияне наступают
У нас снарядный голод
Проблемы с оборонительными рубежами
Давайте еще к этому добавим кадровые перестановки
Мне это напоминает еврейский анекдот
Про корову ,козу и так далее
Впрочем, а какой еще анекдот это должно напоминать?
Конечно, еврейский
І так по всій Армії.
Абсолютна більшість діючих військовослужбовців ніколи не була і не буде на фронті, а вже йде третій рік війни.
От вам і відповідь про мобілізацію.
Більшість наших військових сидить в тилу і відкупилися від участі в бойових діях.
Зате гарантовано на фронт відправляють тільки дідів, калік, хворих, бідних, яких наловлять ТЦКшникі.
Фактично логіка проста в ТЦКшників, "якщо я не зловлю жертву на вулиці і не відправлю її на убой, то тоді мене відправлять на убой".
11 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
Головне для Українців, це оборона України та підтримка Захисників України та використання того ОВТ, що уже надали Західні Партнери!!
Юрій Швець, застеріг посадовців Шмигаля, щоб вони не ГУБИЛИ, отримані від Західних Партнерів, ********** та ракети по дорозі на передову….
Посада Головнокомандувача, - зобов'язує Сирського, не дивних осіб з ОПУ слухати, а Захищати Україну!!
Слава Україні!
А зараз найпідходящий час...
Задача - набрати 300к орків, а потім взяти в облогу Харків
Гвардії, тепер рекрути, далі юн армія.
А ти часом МВС протягує закон 11031 про залучення камер спостереження, глибше (в землю) закопує право на володіння зброєю цивільними, трофейна зброя тощо