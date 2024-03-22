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Попытки России разрушить энергетику Украины терпят неудачу, - фон дер Ляйен

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Россия не впервые наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, которая уже глубоко интегрирована в европейский энергетический рынок, и эти попытки терпят неудачу.

Об этом сегодня в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам двухдневного заседания Европейского совета заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы очень четко стоим рядом с Украиной. Мы видели такие российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины и до этого. Россия делает все возможное, чтобы разрушить энергоснабжение в Украине. Но Россия провалилась. Мы доказали в течение нескольких лет, в частности, за прошедшую зиму, что сегодня Украина является частью нашей электрической сети и энергоснабжения, нашей общей платформы по закупке газа. Поэтому, несмотря на атаки России, мы были способны не только продлить энергоснабжение в Украину, но также модернизировать ее и приблизить к Европейскому Союзу", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

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В свою очередь президент Европейского совета Шарль Мишель отметил, что России не удалось запугать Европейский Союз. Именно поэтому ЕС принимает последовательные решения по поддержке Украины, противостоит России и налагает на нее санкции. Одним из таких решений было направление поступлений от заблокированных в ЕС российских суверенных активов на военную помощь для Украины.

"Это справедливо, чтобы такие поступления были использованы в интересах Украины, потому что она жертва агрессивной войны, которую начала Россия", - сказал Мишель.

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"Мы сделали этот шаг, потому что убеждены в правельности этого пути. Россия должна заплатить за то, что она делает в Украине. Это полностью согласовано с нашими партнерами по G7, и именно поэтому мы сделали этот шаг. Чтобы не делала Россия, это не будет влиять на наши решения. Потому что собственные решения мы принимаем сами", - отметила Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о возможных действиях России в ответ на использование поступлений от ее активов в интересах Украины.

Автор: 

обстрел (27941) Урсула фон дер Ляйен (543) Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+6
Це таке виправдання, щоб більше систем ППО не надавати? Тіпа, і так все добре?
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22.03.2024 20:41 Ответить
+3
..тільки попали в ГЕС,котра живить також ЗАЕС(
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22.03.2024 20:30 Ответить
+3
Та не такі вже й невдачі
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22.03.2024 20:39 Ответить
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..тільки попали в ГЕС,котра живить також ЗАЕС(
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22.03.2024 20:30 Ответить
Агась....ну нічого ви далі подивіться і років через 20 тут не буде ні України ні людей нічого. Ви там почекайте ще
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22.03.2024 20:30 Ответить
Прогнози ваші якісь невтішні ,
побільше оптимізму , бо Україна була , Є і буде 🙁
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22.03.2024 20:38 Ответить
буде - 10 міліонна в на 1/3 менша по території і спепелена в попіл
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22.03.2024 20:39 Ответить
Та ти що!? І що пропонуєш підняти лапки в гору з словами: пане не бийте, ми хочем миру?
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22.03.2024 21:38 Ответить
та Україна була і в 1932-33 роках. Але якось такої не хочеться
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22.03.2024 20:51 Ответить
🤦‍♀️
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22.03.2024 20:31 Ответить
Та не такі вже й невдачі
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22.03.2024 20:39 Ответить
Урсула фон дер Ляєн, ти скажи Шольцу, щоб він дав тауруси для дзеркальної відповіді рашці
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22.03.2024 20:39 Ответить
а кацапы по германии лупят, зеркальный?
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22.03.2024 21:14 Ответить
Кацап, ты предлагаешь немцам дождаться когда твои коллеги начнут лупить по Германии?
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22.03.2024 21:19 Ответить
) кацап, ты запутался в своём сво
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22.03.2024 21:26 Ответить
Це таке виправдання, щоб більше систем ППО не надавати? Тіпа, і так все добре?
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22.03.2024 20:41 Ответить
ну дадуть ще один петріот, так головком його до лінії фронту підведе щоб кацапи знищили.
вкласти гроші у своє, коли розробки є, та *****, краще будемо триклятих партнерів клясти...
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22.03.2024 20:55 Ответить
казали буде новий ракетний обстріл, будуть руйнування, буде блекаут . Дивіться, якось нічого не сталось

- Урсула Фон дер Ляєн
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22.03.2024 20:49 Ответить
невдалі ?
а ну так вдалі це коли вся країна буда на генераторах сидіти...
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22.03.2024 20:53 Ответить
Це з чого випливає? Харків і Запоріжжя підтверджують?
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22.03.2024 21:00 Ответить
Та не переживайте так, фрау. Зважаючи на ставлення "союзників" до підтримки України, далі буде...
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22.03.2024 21:00 Ответить
Бачу, їх це навіть засмучує!!! Бо невкладається в їх боягузливий мозок!!
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22.03.2024 21:01 Ответить
Ну не знаю, 12 годин без світла сиджу. Здається, вдало все
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22.03.2024 21:11 Ответить
поклацай лампой
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22.03.2024 21:15 Ответить
Дуже навіть удалі спроби зруйнувати енергетику України! Ця старуха пі-дер-ляйнен попри дибілізм ще й сліпа? Чи міцно подружилася зі стариком Альцгеймером?
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22.03.2024 21:13 Ответить
За останній рік відключення світла було максимум 2-3 рази в моєму місті. Звичайно Урсула має рацію. Там де зараз пошкоджено - вже до завтра максимум абоненти будуть заживлені. Системного руйнування енергосистеми не було і не вийде. Локальні руйнування - швидко лагодяться.
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22.03.2024 22:02 Ответить
 
 