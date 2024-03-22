Попытки России разрушить энергетику Украины терпят неудачу, - фон дер Ляйен

Россия не впервые наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, которая уже глубоко интегрирована в европейский энергетический рынок, и эти попытки терпят неудачу.

Об этом сегодня в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам двухдневного заседания Европейского совета заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы очень четко стоим рядом с Украиной. Мы видели такие российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины и до этого. Россия делает все возможное, чтобы разрушить энергоснабжение в Украине. Но Россия провалилась. Мы доказали в течение нескольких лет, в частности, за прошедшую зиму, что сегодня Украина является частью нашей электрической сети и энергоснабжения, нашей общей платформы по закупке газа. Поэтому, несмотря на атаки России, мы были способны не только продлить энергоснабжение в Украину, но также модернизировать ее и приблизить к Европейскому Союзу", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

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В свою очередь президент Европейского совета Шарль Мишель отметил, что России не удалось запугать Европейский Союз. Именно поэтому ЕС принимает последовательные решения по поддержке Украины, противостоит России и налагает на нее санкции. Одним из таких решений было направление поступлений от заблокированных в ЕС российских суверенных активов на военную помощь для Украины.

"Это справедливо, чтобы такие поступления были использованы в интересах Украины, потому что она жертва агрессивной войны, которую начала Россия", - сказал Мишель.

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"Мы сделали этот шаг, потому что убеждены в правельности этого пути. Россия должна заплатить за то, что она делает в Украине. Это полностью согласовано с нашими партнерами по G7, и именно поэтому мы сделали этот шаг. Чтобы не делала Россия, это не будет влиять на наши решения. Потому что собственные решения мы принимаем сами", - отметила Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о возможных действиях России в ответ на использование поступлений от ее активов в интересах Украины.