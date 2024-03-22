Спроби Росії зруйнувати енергетику України зазнають невдачі, - фон дер Ляєн

Росія не вперше завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України, яка вже глибоко інтегрована в європейський енергетичний ринок, і ці спроби зазнають невдачі.

Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками дводенного засідання Європейської ради заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми дуже чітко стоїмо поряд із Україною. Ми бачили такі російські атаки на енергетичну інфраструктуру України й до цього. Росія робить все можливе, щоб зруйнувати енергопостачання в Україні. Але Росія провалилася. Ми довели протягом кількох років, зокрема, протягом минулої зими, що було можливим вистояти проти російських атак. Сьогодні Україна є частиною нашої електричної мережі та енергопостачання, нашої спільної платформи з закупівлі газу. Тож, незважаючи на атаки Росії, ми були здатними не лише продовжити енергопостачання в Україну, але також модернізувати її та наблизити до Європейського Союзу", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

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У свою чергу, президент Європейської ради Шарль Мішель зауважив, що Росії не вдалося залякати Європейський Союз. Саме тому ЄС приймає послідовні рішення з підтримки України, протистоїть Росії та накладає на неї санкції. Одним з таких рішень було спрямувати надходження від заблокованих в ЄС російських суверенних активів на військову допомогу для України.

"Це справедливо, щоб такі надходження були використані в інтересах України, тому що вона є жертвою агресивної війни, яку розпочала Росія", - сказав Мішель.

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"Ми зробили цей крок, тому що переконані у вірності цього шляху. Росія має заплатити за те, що вона робить в Україні. Це повністю погоджено з нашими партнерами по G7, і саме тому ми здійснили цей крок. Щоб не робила Росія, це не впливатиме на наші рішення. Тому що власні рішення ми приймаємо самі", - зауважила Урсула фон дер Ляєн, відповідаючи на запитання щодо ймовірних дій Росії у відповідь на використання надходжень від її активів в інтересах України.