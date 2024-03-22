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Спроби Росії зруйнувати енергетику України зазнають невдачі, - фон дер Ляєн

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Росія не вперше завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України, яка вже глибоко інтегрована в європейський енергетичний ринок, і ці спроби зазнають невдачі.

Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками дводенного засідання Європейської ради заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми дуже чітко стоїмо поряд із Україною. Ми бачили такі російські атаки на енергетичну інфраструктуру України й до цього. Росія робить все можливе, щоб зруйнувати енергопостачання в Україні. Але Росія провалилася. Ми довели протягом кількох років, зокрема, протягом минулої зими, що було можливим вистояти проти російських атак. Сьогодні Україна є частиною нашої електричної мережі та енергопостачання, нашої спільної платформи з закупівлі газу. Тож, незважаючи на атаки Росії, ми були здатними не лише продовжити енергопостачання в Україну, але також модернізувати її та наблизити до Європейського Союзу", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

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У свою чергу, президент Європейської ради Шарль Мішель зауважив, що Росії не вдалося залякати Європейський Союз. Саме тому ЄС приймає послідовні рішення з підтримки України, протистоїть Росії та накладає на неї санкції. Одним з таких рішень було спрямувати надходження від заблокованих в ЄС російських суверенних активів на військову допомогу для України.

"Це справедливо, щоб такі надходження були використані в інтересах України, тому що вона є жертвою агресивної війни, яку розпочала Росія", - сказав Мішель.

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"Ми зробили цей крок, тому що переконані у вірності цього шляху. Росія має заплатити за те, що вона робить в Україні. Це повністю погоджено з нашими партнерами по G7, і саме тому ми здійснили цей крок. Щоб не робила Росія, це не впливатиме на наші рішення. Тому що власні рішення ми приймаємо самі", - зауважила Урсула фон дер Ляєн, відповідаючи на запитання щодо ймовірних дій Росії у відповідь на використання надходжень від її активів в інтересах України.

Автор: 

обстріл (29234) фон дер Ляєн Урсула (794) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+6
Це таке виправдання, щоб більше систем ППО не надавати? Тіпа, і так все добре?
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22.03.2024 20:41 Відповісти
+3
..тільки попали в ГЕС,котра живить також ЗАЕС(
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22.03.2024 20:30 Відповісти
+3
Та не такі вже й невдачі
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22.03.2024 20:39 Відповісти
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..тільки попали в ГЕС,котра живить також ЗАЕС(
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22.03.2024 20:30 Відповісти
Агась....ну нічого ви далі подивіться і років через 20 тут не буде ні України ні людей нічого. Ви там почекайте ще
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22.03.2024 20:30 Відповісти
Прогнози ваші якісь невтішні ,
побільше оптимізму , бо Україна була , Є і буде 🙁
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22.03.2024 20:38 Відповісти
буде - 10 міліонна в на 1/3 менша по території і спепелена в попіл
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22.03.2024 20:39 Відповісти
Та ти що!? І що пропонуєш підняти лапки в гору з словами: пане не бийте, ми хочем миру?
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22.03.2024 21:38 Відповісти
та Україна була і в 1932-33 роках. Але якось такої не хочеться
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22.03.2024 20:51 Відповісти
🤦‍♀️
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22.03.2024 20:31 Відповісти
Та не такі вже й невдачі
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22.03.2024 20:39 Відповісти
Урсула фон дер Ляєн, ти скажи Шольцу, щоб він дав тауруси для дзеркальної відповіді рашці
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22.03.2024 20:39 Відповісти
а кацапы по германии лупят, зеркальный?
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22.03.2024 21:14 Відповісти
Кацап, ты предлагаешь немцам дождаться когда твои коллеги начнут лупить по Германии?
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22.03.2024 21:19 Відповісти
) кацап, ты запутался в своём сво
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22.03.2024 21:26 Відповісти
Це таке виправдання, щоб більше систем ППО не надавати? Тіпа, і так все добре?
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22.03.2024 20:41 Відповісти
ну дадуть ще один петріот, так головком його до лінії фронту підведе щоб кацапи знищили.
вкласти гроші у своє, коли розробки є, та *****, краще будемо триклятих партнерів клясти...
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22.03.2024 20:55 Відповісти
казали буде новий ракетний обстріл, будуть руйнування, буде блекаут . Дивіться, якось нічого не сталось

- Урсула Фон дер Ляєн
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22.03.2024 20:49 Відповісти
невдалі ?
а ну так вдалі це коли вся країна буда на генераторах сидіти...
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22.03.2024 20:53 Відповісти
Це з чого випливає? Харків і Запоріжжя підтверджують?
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22.03.2024 21:00 Відповісти
Та не переживайте так, фрау. Зважаючи на ставлення "союзників" до підтримки України, далі буде...
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22.03.2024 21:00 Відповісти
Бачу, їх це навіть засмучує!!! Бо невкладається в їх боягузливий мозок!!
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22.03.2024 21:01 Відповісти
Ну не знаю, 12 годин без світла сиджу. Здається, вдало все
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22.03.2024 21:11 Відповісти
поклацай лампой
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22.03.2024 21:15 Відповісти
Дуже навіть удалі спроби зруйнувати енергетику України! Ця старуха пі-дер-ляйнен попри дибілізм ще й сліпа? Чи міцно подружилася зі стариком Альцгеймером?
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22.03.2024 21:13 Відповісти
За останній рік відключення світла було максимум 2-3 рази в моєму місті. Звичайно Урсула має рацію. Там де зараз пошкоджено - вже до завтра максимум абоненти будуть заживлені. Системного руйнування енергосистеми не було і не вийде. Локальні руйнування - швидко лагодяться.
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22.03.2024 22:02 Відповісти
 
 