Враг нанес удар баллистической ракетой по Одесщине, - Силы обороны юга

Враг нанес удар баллистической ракетой по Одесской области.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает активную беспилотную разведку с моря и вновь применил баллистику по Одесщине. Из временно оккупированного Крыма ударил, предположительно "Искандер-М", пытаясь уничтожать инфраструктуру региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Одесском районе, в месте попадания, возник пожар, который оперативно ликвидирован.

Информация о пострадавших не поступала.

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