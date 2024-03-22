Враг нанес удар баллистической ракетой по Одесщине, - Силы обороны юга
Враг нанес удар баллистической ракетой по Одесской области.
Об этом сообщили Силы обороны юга Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продолжает активную беспилотную разведку с моря и вновь применил баллистику по Одесщине. Из временно оккупированного Крыма ударил, предположительно "Искандер-М", пытаясь уничтожать инфраструктуру региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Одесском районе, в месте попадания, возник пожар, который оперативно ликвидирован.
Информация о пострадавших не поступала.
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Михайло Иляш
показать весь комментарий22.03.2024 20:37 Ответить Мне нравится 11 Ссылка
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