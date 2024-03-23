Уничтожены 31 из 34 "Шахедов", - Воздушные силы

В ночь на 23 марта 2024 года противник атаковал четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 (по Донетчине) и 34 ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков Курская обл. - РФ, мыс Чауда - Крым).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, в результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил уничтожен 31 "шахед" в пределах Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

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