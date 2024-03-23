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Уничтожены 31 из 34 "Шахедов", - Воздушные силы

шахед

В ночь на 23 марта 2024 года противник атаковал четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 (по Донетчине) и 34 ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков Курская обл. - РФ, мыс Чауда - Крым).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, в результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил уничтожен 31 "шахед" в пределах Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

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Автор: 

уничтожение (7280) дроны (4127) Воздушные силы (2433)


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Топ комментарии
+2
Дякуємо ППО ЗСУ🙏🙏🙏🙏🙏🙏
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23.03.2024 08:31 Ответить
+1
Москалям почали співчувати в світі,після так званого теракту.
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23.03.2024 08:35 Ответить
+1
Алілуя.
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23.03.2024 08:35 Ответить
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Авіацією? От цікаво, що за дивний звук було чути над Києвом під час останнього ракетного обстрілу? Ракети так повільно не летять, але і літак звучить інакше. Я не чув, як звучить F-16, але той звук був схожий на звук чогось турбо-гвинтового. Може, "Мустанг"? Найшвидший винищувач другої світової. Цікаво...
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23.03.2024 08:31 Ответить
Мустанг дорогий раритет, може супер тукано ?
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23.03.2024 09:02 Ответить
Можливо
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23.03.2024 09:47 Ответить
Дякуємо ППО ЗСУ🙏🙏🙏🙏🙏🙏
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23.03.2024 08:31 Ответить
Алілуя.
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23.03.2024 08:35 Ответить
Москалям почали співчувати в світі,після так званого теракту.
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23.03.2024 08:35 Ответить
Нормально так.
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23.03.2024 08:45 Ответить
А персів, за шахеди треба покарати..
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23.03.2024 08:52 Ответить
Якщо Байден, як Макрон, заявить, що на черговий ракетний удар касапів США відправить свої Томагавки по військовим підприємствам *****, то все .... ПРИПИНИТЬСЯ.
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23.03.2024 10:39 Ответить
Дякуємо, рідненкі. Бог у поміч
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23.03.2024 11:07 Ответить
 
 