Знищено 31 із 34 "Шахедів", - Повітряні сили
У ніч на 23 березня 2024 року противник атакував чотирма зенітними керованими ракетами С-300 (по Донеччині) та 34-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків Курська обл. - РФ, мис Чауда – Крим).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, в результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 31 "шахед" у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.
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