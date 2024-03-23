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Новини
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Знищено 31 із 34 "Шахедів", - Повітряні сили

шахед

У ніч на 23 березня 2024 року противник атакував чотирма зенітними керованими ракетами С-300 (по Донеччині) та 34-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків Курська обл. - РФ, мис Чауда – Крим).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, в результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 31 "шахед" у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фіксується рух "шахедів" в напрямку Кіровоградщини, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)

Автор: 

знищення (7600) дрони (4932) Повітряні сили (2774)


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Топ коментарі
+2
Дякуємо ППО ЗСУ🙏🙏🙏🙏🙏🙏
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23.03.2024 08:31 Відповісти
+1
Москалям почали співчувати в світі,після так званого теракту.
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23.03.2024 08:35 Відповісти
+1
Алілуя.
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23.03.2024 08:35 Відповісти
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Авіацією? От цікаво, що за дивний звук було чути над Києвом під час останнього ракетного обстрілу? Ракети так повільно не летять, але і літак звучить інакше. Я не чув, як звучить F-16, але той звук був схожий на звук чогось турбо-гвинтового. Може, "Мустанг"? Найшвидший винищувач другої світової. Цікаво...
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23.03.2024 08:31 Відповісти
Мустанг дорогий раритет, може супер тукано ?
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23.03.2024 09:02 Відповісти
Можливо
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23.03.2024 09:47 Відповісти
Дякуємо ППО ЗСУ🙏🙏🙏🙏🙏🙏
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23.03.2024 08:31 Відповісти
Алілуя.
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23.03.2024 08:35 Відповісти
Москалям почали співчувати в світі,після так званого теракту.
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23.03.2024 08:35 Відповісти
Нормально так.
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23.03.2024 08:45 Відповісти
А персів, за шахеди треба покарати..
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23.03.2024 08:52 Відповісти
Якщо Байден, як Макрон, заявить, що на черговий ракетний удар касапів США відправить свої Томагавки по військовим підприємствам *****, то все .... ПРИПИНИТЬСЯ.
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23.03.2024 10:39 Відповісти
Дякуємо, рідненкі. Бог у поміч
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23.03.2024 11:07 Відповісти
 
 