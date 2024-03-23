Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на Берислав, пострадали два человека
Российские войска продолжают атаковать из беспилотников Берислав на Херсонщине.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
В результате сброса взрывного предмета с дрона пострадал 31-летний мужчина. У него минно-взрывная травма и осколочное ранение ног.
Еще один местный 31-летний житель получил сотрясение головного мозга, множественные ранения головы, лица и ног.
Обеим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
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Наєм, разом з купою призначених, рік тому, клялися і божилися, що за такі гроші на посадах, зроблять усе аби тільки забезпечити прикриття Дніпрогесу….
Треба їм невідкладно усім, повернути гроші за посади до Держбюджету!!
Керівник Генпрокуратури, СБУ, Дбр та ще купа відповідальних осіб, мабуть, УЖЕ проводять відповідні СЛІДЧІ ДІЇ!!
Як не крути, а 20% Україною втрачено, Наєм з гопкомпанією мабуть зхвильовані і на цьому, фсьо…
Стефанчук+Зеленський+Шмигаль, разом з Даниловим, повинні підти у відставку і під слідство ГПУ ДБР СБУ НАЗК ..