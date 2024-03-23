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Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на Берислав, пострадали два человека

берислав

Российские войска продолжают атаковать из беспилотников Берислав на Херсонщине.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В результате сброса взрывного предмета с дрона пострадал 31-летний мужчина. У него минно-взрывная травма и осколочное ранение ног.

Еще один местный 31-летний житель получил сотрясение головного мозга, множественные ранения головы, лица и ног.

Обеим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Бойцы ССО уничтожили аппаратуру и место дислокации аэроразведчиков врага на оккупированной Херсонщине. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3788) Берислав (150) Херсонская область (4904)


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Населенню, особенно прифронтові зони, потрібно проводити лікбези по поведенню зі зброєю, обов'язково! це стрілецька зброя, міни (види і поводження з ними) і хочаб поверхнево про бронетехніку (її види, можливості, де укритися від обстрілів, і як знешкодити при можливості). Зараз це дуже актуально, і може зберегти багатьом життя. Це можна зробити без західної допомоги та кредитів! чому ж ніхто не робить? Чи все буде як завжди - рятуйтесь хто як може?
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23.03.2024 17:47 Ответить
"Пошкодження - суттєві. В станцію влучило 8 ракет, три з половиною години тривала пожежа. Станція зараз не працює. Потрібно буде чимало часу, щоб взагалі її відновити, а чи можливо її ввести в експлуатацію найближчі місяці, то це ми можемо сказати після розчищення й огляду. Бо там зараз усе завалено бетоном. Машинної зали практично половини немає", - сказав в коментарі DW генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота (С)
Наєм, разом з купою призначених, рік тому, клялися і божилися, що за такі гроші на посадах, зроблять усе аби тільки забезпечити прикриття Дніпрогесу….
Треба їм невідкладно усім, повернути гроші за посади до Держбюджету!!
Керівник Генпрокуратури, СБУ, Дбр та ще купа відповідальних осіб, мабуть, УЖЕ проводять відповідні СЛІДЧІ ДІЇ!!
Як не крути, а 20% Україною втрачено, Наєм з гопкомпанією мабуть зхвильовані і на цьому, фсьо…
Стефанчук+Зеленський+Шмигаль, разом з Даниловим, повинні підти у відставку і під слідство ГПУ ДБР СБУ НАЗК ..
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23.03.2024 20:20 Ответить
 
 