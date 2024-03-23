Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на Берислав, пострадали два человека

Российские войска продолжают атаковать из беспилотников Берислав на Херсонщине.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В результате сброса взрывного предмета с дрона пострадал 31-летний мужчина. У него минно-взрывная травма и осколочное ранение ног.

Еще один местный 31-летний житель получил сотрясение головного мозга, множественные ранения головы, лица и ног.

Обеим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

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