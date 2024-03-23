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Новини
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Окупанти скинули вибухівку з дрона на Берислав, постраждали дві людини

берислав

Російські війська продовжують атакувати з безпілотників Берислав у Херсонській області.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок скидання вибухового предмета з дрона постраждав 31-річний чоловік. В нього мінно-вибухова травма та уламкове поранення ніг.

Ще один місцевий 31-річний житель отримав струс головного мозку, множинні поранення голови, обличчя та ніг.

Обом потерпілим надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти зранку завдали удару по Зміївці на Херсонщині, загинув чоловік

Автор: 

безпілотник (4363) Берислав (194) Херсонська область (5894)


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Населенню, особенно прифронтові зони, потрібно проводити лікбези по поведенню зі зброєю, обов'язково! це стрілецька зброя, міни (види і поводження з ними) і хочаб поверхнево про бронетехніку (її види, можливості, де укритися від обстрілів, і як знешкодити при можливості). Зараз це дуже актуально, і може зберегти багатьом життя. Це можна зробити без західної допомоги та кредитів! чому ж ніхто не робить? Чи все буде як завжди - рятуйтесь хто як може?
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23.03.2024 17:47 Відповісти
"Пошкодження - суттєві. В станцію влучило 8 ракет, три з половиною години тривала пожежа. Станція зараз не працює. Потрібно буде чимало часу, щоб взагалі її відновити, а чи можливо її ввести в експлуатацію найближчі місяці, то це ми можемо сказати після розчищення й огляду. Бо там зараз усе завалено бетоном. Машинної зали практично половини немає", - сказав в коментарі DW генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота (С)
Наєм, разом з купою призначених, рік тому, клялися і божилися, що за такі гроші на посадах, зроблять усе аби тільки забезпечити прикриття Дніпрогесу….
Треба їм невідкладно усім, повернути гроші за посади до Держбюджету!!
Керівник Генпрокуратури, СБУ, Дбр та ще купа відповідальних осіб, мабуть, УЖЕ проводять відповідні СЛІДЧІ ДІЇ!!
Як не крути, а 20% Україною втрачено, Наєм з гопкомпанією мабуть зхвильовані і на цьому, фсьо…
Стефанчук+Зеленський+Шмигаль, разом з Даниловим, повинні підти у відставку і під слідство ГПУ ДБР СБУ НАЗК ..
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23.03.2024 20:20 Відповісти
 
 