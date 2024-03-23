Окупанти скинули вибухівку з дрона на Берислав, постраждали дві людини
Російські війська продовжують атакувати з безпілотників Берислав у Херсонській області.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок скидання вибухового предмета з дрона постраждав 31-річний чоловік. В нього мінно-вибухова травма та уламкове поранення ніг.
Ще один місцевий 31-річний житель отримав струс головного мозку, множинні поранення голови, обличчя та ніг.
Обом потерпілим надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.
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Наєм, разом з купою призначених, рік тому, клялися і божилися, що за такі гроші на посадах, зроблять усе аби тільки забезпечити прикриття Дніпрогесу….
Треба їм невідкладно усім, повернути гроші за посади до Держбюджету!!
Керівник Генпрокуратури, СБУ, Дбр та ще купа відповідальних осіб, мабуть, УЖЕ проводять відповідні СЛІДЧІ ДІЇ!!
Як не крути, а 20% Україною втрачено, Наєм з гопкомпанією мабуть зхвильовані і на цьому, фсьо…
Стефанчук+Зеленський+Шмигаль, разом з Даниловим, повинні підти у відставку і під слідство ГПУ ДБР СБУ НАЗК ..