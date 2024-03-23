Окупанти скинули вибухівку з дрона на Берислав, постраждали дві людини

Російські війська продовжують атакувати з безпілотників Берислав у Херсонській області.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок скидання вибухового предмета з дрона постраждав 31-річний чоловік. В нього мінно-вибухова травма та уламкове поранення ніг.



Ще один місцевий 31-річний житель отримав струс головного мозку, множинні поранення голови, обличчя та ніг.



Обом потерпілим надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

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