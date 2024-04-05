Серия взрывов снова прозвучала в Харькове

В Харькове во время воздушной тревоги снова раздался ряд взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Около 16.38 в городе прозвучала серия взрывов. Через 10 мин в городе снова были слышны взрывы.

Напомним, около 15:30 в городе раздавались взрывы. По данным мэра и главы ОВА, Харьков атаковали КАБами.

Читайте также: Сутки на Харьковщине: обстрел Харькова, удары по Боровой, Купянскому, Харьковскому и Изюмскому районам, есть погибший и раненые