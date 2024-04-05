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Новости Война
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Серия взрывов снова прозвучала в Харькове

харків,університет,каразіна

В Харькове во время воздушной тревоги снова раздался ряд взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Около 16.38 в городе прозвучала серия взрывов. Через 10 мин в городе снова были слышны взрывы.

Напомним, около 15:30 в городе раздавались взрывы. По данным мэра и главы ОВА, Харьков атаковали КАБами.

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Автор: 

обстрел (26942) Харьков (7452)


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