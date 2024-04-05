Серия взрывов снова прозвучала в Харькове
В Харькове во время воздушной тревоги снова раздался ряд взрывов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Около 16.38 в городе прозвучала серия взрывов. Через 10 мин в городе снова были слышны взрывы.
Напомним, около 15:30 в городе раздавались взрывы. По данным мэра и главы ОВА, Харьков атаковали КАБами.
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