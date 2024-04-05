Серія вибухів знову пролунала у Харкові
У Харкові під час повітряної тривоги знову пролунала низка вибухів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Близько 16:38 у місті пролунала серія вибухів. За 10 хв у місті знову було чути вибухи.
Нагадаємо, близько 15:30 у місті лунали вибухи. За даними мера та глави ОВА, Харків атакували КАБами.
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