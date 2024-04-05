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Производители БПЛА Украины и Эстонии будут сотрудничать, - Минобороны

бпла,дрон,росія,безпілотник

После состоявшегося в Киеве Эстонского оборонного форума в Министерстве обороны Украины сообщили, что украинские и эстонские производители БПЛА будут сотрудничать.

Об этом идет речь на сайте Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Эстонском оборонном форуме, который состоялся в Киеве, приняли участие заместитель министра обороны Эстонии Тийна Удеберг, заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, а также более 30 эстонских и украинских производителей дронов.

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"Эстония является нашим другом и хорошим примером в цифровизации государства и государственных услуг. Сейчас Украине есть чем поделиться - нашими инновационными разработками беспилотников. Мы уверены, что большую советскую армию можно победить только благодаря объединению ресурсов и технологий", - отметила Черногоренко.

Эстония является участником Коалиции дронов и IT-коалиции. В рамках IT-коалиции эстонские партнеры выделили 500 000 евро.

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Автор: 

беспилотник (3544) Эстония (1412)


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В Естонії виробляють, а Зельониє приписують собі, і звітують скільки вони у війська дали.
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05.04.2024 20:30 Ответить
Эстонцы в технологиях - крутые
И всегда с радостью дадут пиз....ы кацапам
Как только появляется такая возможность
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05.04.2024 20:45 Ответить
Так
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05.04.2024 21:57 Ответить
Цивілізований Світ, бореться за свободу України, а гнидота, бродський+єрмак+видання «Обозреватель», запустили ФСБшну ІПСО в Україні, перекручуванням інтерв'ю у США !!
https://www.youtube.com/watch?v=mTICtWkw29s

Юрій Швець, дав роз'яснення цьому ІПСО з ФСБ в «Обозревателю», на пальцях!
Малюку, бродський+єрмак, додали роботи !!! Ну, не сволота!!
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05.04.2024 21:55 Ответить
 
 