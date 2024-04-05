Производители БПЛА Украины и Эстонии будут сотрудничать, - Минобороны
После состоявшегося в Киеве Эстонского оборонного форума в Министерстве обороны Украины сообщили, что украинские и эстонские производители БПЛА будут сотрудничать.
Об этом идет речь на сайте Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в Эстонском оборонном форуме, который состоялся в Киеве, приняли участие заместитель министра обороны Эстонии Тийна Удеберг, заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, а также более 30 эстонских и украинских производителей дронов.
"Эстония является нашим другом и хорошим примером в цифровизации государства и государственных услуг. Сейчас Украине есть чем поделиться - нашими инновационными разработками беспилотников. Мы уверены, что большую советскую армию можно победить только благодаря объединению ресурсов и технологий", - отметила Черногоренко.
Эстония является участником Коалиции дронов и IT-коалиции. В рамках IT-коалиции эстонские партнеры выделили 500 000 евро.
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Юрій Швець, дав роз'яснення цьому ІПСО з ФСБ в «Обозревателю», на пальцях!
Малюку, бродський+єрмак, додали роботи !!! Ну, не сволота!!