Виробники БПЛА України та Естонії співпрацюватимуть, - Міноборони
Після Естонського оборонного форуму, який відбувся в Києві, у Міністерстві оброни України повідомили, що українські та естонські виробники БПЛА співпрацюватимуть.
Про це йдеться на сайті Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, в Естонському оборонному форумі, який відбувся у Києві, взяли участь заступниця міністра оборони Естонії Тійна Удеберг, заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, а також понад 30 естонських та українських виробнів дронів.
"Естонія є нашим другом і гарним прикладом у цифровізації держави та державних послуг. Зараз Україні також є чим поділитися - нашими інноваційними розробками безпілотників. Ми впевнені, що велику радянську армію можна перемогти лише завдяки об'єднанню ресурсів та технологій", - зазначила Черногоренко.
Естонія є учасником Коаліції дронів і IT-коаліції. У межах IT-коаліції естонські партнери виділили 500 000 євро.
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Как только появляется такая возможность
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Юрій Швець, дав роз'яснення цьому ІПСО з ФСБ в «Обозревателю», на пальцях!
Малюку, бродський+єрмак, додали роботи !!! Ну, не сволота!!