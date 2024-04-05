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Виробники БПЛА України та Естонії співпрацюватимуть, - Міноборони

бпла,дрон,росія,безпілотник

Після Естонського оборонного форуму, який відбувся в Києві, у Міністерстві оброни України повідомили, що українські та естонські виробники БПЛА співпрацюватимуть.

Про це йдеться на сайті Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в Естонському оборонному форумі, який відбувся у Києві, взяли участь заступниця міністра оборони Естонії Тійна Удеберг, заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, а також понад 30 естонських та українських виробнів дронів.

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"Естонія є нашим другом і гарним прикладом у цифровізації держави та державних послуг. Зараз Україні також є чим поділитися - нашими інноваційними розробками безпілотників. Ми впевнені, що велику радянську армію можна перемогти лише завдяки об'єднанню ресурсів та технологій", - зазначила Черногоренко.

Естонія є учасником Коаліції дронів і IT-коаліції. У межах IT-коаліції естонські партнери виділили 500 000 євро.

Читайте: Шмигаль обговорив із президентом Естонії Карісом створення спільних оборонних підприємств

Автор: 

безпілотник (4144) Естонія (1609)


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В Естонії виробляють, а Зельониє приписують собі, і звітують скільки вони у війська дали.
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05.04.2024 20:30 Відповісти
Эстонцы в технологиях - крутые
И всегда с радостью дадут пиз....ы кацапам
Как только появляется такая возможность
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05.04.2024 20:45 Відповісти
Так
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05.04.2024 21:57 Відповісти
Цивілізований Світ, бореться за свободу України, а гнидота, бродський+єрмак+видання «Обозреватель», запустили ФСБшну ІПСО в Україні, перекручуванням інтерв'ю у США !!
https://www.youtube.com/watch?v=mTICtWkw29s

Юрій Швець, дав роз'яснення цьому ІПСО з ФСБ в «Обозревателю», на пальцях!
Малюку, бродський+єрмак, додали роботи !!! Ну, не сволота!!
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05.04.2024 21:55 Відповісти
 
 