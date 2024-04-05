Зеленский назначил Гордийчука заместителем командующего Нацгвардией

Президент Владимир Зеленский назначил Владимира Гордийчука заместителем командующего Национальной гвардией Украины.

Соответствующий указ №220/2024 опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Гордийчука Владимира Ивановича заместителем командующего Национальной гвардией Украины", - говорится в документе.

Как известно, Владимир Гордийчук – генерал-лейтенант Национальной гвардии Украины. В 1996 году окончил Киевский институт Военно-воздушных сил Украины, а в 2012 году получил диплом магистра Академии внутренних войск МВД Украины.

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Он прошел все основные командирские должности от командира взвода до командира полка, первого заместителя начальника территориального управления Национальной гвардии Украины – начальника штаба, начальника Западного территориального управления. Генерал-лейтенант Владимир Гордейчук возглавлял Центральное территориальное управление Национальной гвардии Украины.

Во время проведения АТО вместе с подчиненным личным составом воинской части 3036 участвовал в зачистке городов Луганской области от незаконных вооруженных формирований, в частности, города Лисичанск. Гордийчук награжден Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.