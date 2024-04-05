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Зеленский назначил Гордийчука заместителем командующего Нацгвардией

Заступник командувача Національної гвардії України Володимир Гордійчук

Президент Владимир Зеленский назначил Владимира Гордийчука заместителем командующего Национальной гвардией Украины.

Соответствующий указ №220/2024 опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Гордийчука Владимира Ивановича заместителем командующего Национальной гвардией Украины", - говорится в документе.

Как известно, Владимир Гордийчук – генерал-лейтенант Национальной гвардии Украины. В 1996 году окончил Киевский институт Военно-воздушных сил Украины, а в 2012 году получил диплом магистра Академии внутренних войск МВД Украины.

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Он прошел все основные командирские должности от командира взвода до командира полка, первого заместителя начальника территориального управления Национальной гвардии Украины – начальника штаба, начальника Западного территориального управления. Генерал-лейтенант Владимир Гордейчук возглавлял Центральное территориальное управление Национальной гвардии Украины.

Во время проведения АТО вместе с подчиненным личным составом воинской части 3036 участвовал в зачистке городов Луганской области от незаконных вооруженных формирований, в частности, города Лисичанск. Гордийчук награжден Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) назначение (2167) Национальная гвардия (2108)


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Однофамілец Ігора Гордийчука
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05.04.2024 20:53 Ответить
Брат
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05.04.2024 21:10 Ответить
Безстосовно цього призначення, не знамо, вдале воно чи ні, але може досить казати "Зеленський призначив..."? Всім давно відомо, що в нас всіх і всюди призначає ермак. Зеленський тільки підписує, що йому скажуть.
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05.04.2024 21:18 Ответить
Власне в єрмака* така робота, готувати Укази до підпису. Судячи з біографії, людина гідна, справжній бойовий офіцер.
* єрмак з маленької літери щоб не записали до його прихільників.
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05.04.2024 21:34 Ответить
Та сказано-ж, не саме про це призначення мова. Про ситуацію взагалі.
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05.04.2024 22:11 Ответить
Там цілий батальйон бойових офіцерів, котрі боряться проти держави Україна.
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06.04.2024 09:52 Ответить
 
 