УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10406 відвідувачів онлайн
Новини
7 173 7

Зеленський призначив Гордійчука заступником командувача Нацгвардії

Заступник командувача Національної гвардії України Володимир Гордійчук

Президент Володимир Зеленський призначив Володимира Гордійчука заступником командувача Національної гвардії України.

Відповідний указ № 220/2024 опублікований на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Гордійчука Володимира Івановича заступником командувача Національної гвардії України", - ідеться в документі.

Як відомо, Володимир Гордійчук - генерал-лейтенант Національної гвардії України. У 1996 році закінчив Київський інститут Військово-повітряних сил України, а у 2012 отримав диплом магістра Академії внутрішніх військ МВС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Іващенка на посаду голови Служби зовнішньої розвідки

Він пройшов всі основні командирські посади від командира взводу до командира полку, першого заступника начальника територіального управління Національної гвардії України - начальника штабу, начальника Західного територіального управління. Генерал-лейтенант Володимир Гордійчук очолював Центральне територіальне Управління Національної гвардії України.

Під час проведення АТО разом з підпорядкованим особовим складом військової частини 3036 брав участь у зачистці міст Луганської області від незаконних збройних формувань, зокрема міста Лисичанськ. Гордійчук нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) призначення (2284) Національна гвардія (1525)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Однофамілец Ігора Гордийчука
показати весь коментар
05.04.2024 20:53 Відповісти
Брат
показати весь коментар
05.04.2024 21:10 Відповісти
Безстосовно цього призначення, не знамо, вдале воно чи ні, але може досить казати "Зеленський призначив..."? Всім давно відомо, що в нас всіх і всюди призначає ермак. Зеленський тільки підписує, що йому скажуть.
показати весь коментар
05.04.2024 21:18 Відповісти
Власне в єрмака* така робота, готувати Укази до підпису. Судячи з біографії, людина гідна, справжній бойовий офіцер.
* єрмак з маленької літери щоб не записали до його прихільників.
показати весь коментар
05.04.2024 21:34 Відповісти
Та сказано-ж, не саме про це призначення мова. Про ситуацію взагалі.
показати весь коментар
05.04.2024 22:11 Відповісти
Там цілий батальйон бойових офіцерів, котрі боряться проти держави Україна.
показати весь коментар
06.04.2024 09:52 Відповісти
 
 