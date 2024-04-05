Зеленський призначив Гордійчука заступником командувача Нацгвардії

Президент Володимир Зеленський призначив Володимира Гордійчука заступником командувача Національної гвардії України.

Відповідний указ № 220/2024 опублікований на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Гордійчука Володимира Івановича заступником командувача Національної гвардії України", - ідеться в документі.

Як відомо, Володимир Гордійчук - генерал-лейтенант Національної гвардії України. У 1996 році закінчив Київський інститут Військово-повітряних сил України, а у 2012 отримав диплом магістра Академії внутрішніх військ МВС України.

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Він пройшов всі основні командирські посади від командира взводу до командира полку, першого заступника начальника територіального управління Національної гвардії України - начальника штабу, начальника Західного територіального управління. Генерал-лейтенант Володимир Гордійчук очолював Центральне територіальне Управління Національної гвардії України.

Під час проведення АТО разом з підпорядкованим особовим складом військової частини 3036 брав участь у зачистці міст Луганської області від незаконних збройних формувань, зокрема міста Лисичанськ. Гордійчук нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.