Зеленський призначив Іващенка на посаду голови Служби зовнішньої розвідки
Президент України Володимир Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка.
Про це йдеться в указі №189/2024 на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Призначити Іващенка Олега Івановича головою Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться у документі.
Іващенко раніше був заступником голови ГУР.
Раніше попереднім указом №187/2024 президент звільнив Олександра Литвиненка з посади голови Служби зовнішньої розвідки та призначив його на посаду секретаря РНБО.
до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
Шоумен Володимир Зеленський у своїй передвиборчій програмі запевнив, що збирається на президентський пост лише на один термін, щоб "змінити систему", а потім передасть Україну "в руки нового покоління політиків".
Про це йдеться в його передвиборчій програмі.
"Одразу хочу запевнити - іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього", - запевнив Зеленський.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/01/25/7204854/
Как всегда сбрехал
Уже на второй мостится. Значит его запевнення ничего не стоят.
Нет веры такому человеку
регіАналні комсомольціефективні менеджери крадутьпрацюють на своїх місцях. Найбільшим символом корупціїстабільності є реґентзавгосп Єрмак.
https://www.youtube.com/watch?v=Cp15vIDvRxw
Це по-перше, а по-друге, велика кількість українців також ждуть, коли агент ФСБ Козир буде усунутий від керівництва Україною.
Звиздець в тому, чому ЗЄ так тримається за Козира. Може він має на нього компромат чи допомогає йому спілкуватися з Кремлем?
І ще - він повинен не просто піти, а піти за грати, хоча б за зрив операції по вагнерівцям
Так що не волайте щодо Швеця. Не в ньому справа. Але чому Україна повинна потерпати із-за Єрмака, в нас і так проблем вистачає
Бо має компромат по оману,плюс його перестрашили збиттям літака в Ірані.
Та,ще,той має набагато сильнішу енергетику від свого підопічного і все вкупі дає змогу легко маніпулювати над слабохарактерною істотою.