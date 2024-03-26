Зеленський призначив Іващенка на посаду голови Служби зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка.

Про це йдеться в указі №189/2024 на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Іващенка Олега Івановича головою Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться у документі.

Іващенко раніше був заступником голови ГУР.

Раніше попереднім указом №187/2024 президент звільнив Олександра Литвиненка з посади голови Служби зовнішньої розвідки та призначив його на посаду секретаря РНБО.

