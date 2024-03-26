УКР
Новини
9 440 20

Зеленський призначив Іващенка на посаду голови Служби зовнішньої розвідки

зеленський

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка.

Про це йдеться в указі №189/2024 на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Іващенка Олега Івановича головою Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться у документі.

Іващенко раніше був заступником голови ГУР.

Раніше попереднім указом №187/2024 президент звільнив Олександра Литвиненка з посади голови Служби зовнішньої розвідки та призначив його на посаду секретаря РНБО.

Автор: 

Зеленський Володимир (25542) призначення (2355) розвідка (3925)
Топ коментарі
+11
Захист для себе будує
показати весь коментар
26.03.2024 16:22 Відповісти
+10
Всіх силових керівників перекроїв за останній час.Питання лише,з якою метою це зробив ермак через свого підопічного?
показати весь коментар
26.03.2024 16:18 Відповісти
+6
Тепер і цей буде ''світитися'' на усіх новинних ресурсах
показати весь коментар
26.03.2024 16:11 Відповісти
бАданов - 2?
показати весь коментар
26.03.2024 16:19 Відповісти
Це швидше не Данілова турнули, а Литвиненко чимось не вгодив царю...
показати весь коментар
26.03.2024 16:12 Відповісти
А Данілова за шо? Чи вже застарий? 62 роки вже...
показати весь коментар
26.03.2024 17:57 Відповісти
Мабуть поїде послом в Чехію, щоб дуже не розгонялись там зі своєю допомогою
показати весь коментар
26.03.2024 20:47 Відповісти
7 діб
до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Шоумен Володимир Зеленський у своїй передвиборчій програмі запевнив, що збирається на президентський пост лише на один термін, щоб "змінити систему", а потім передасть Україну "в руки нового покоління політиків".

Про це йдеться в його передвиборчій програмі.

"Одразу хочу запевнити - іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього", - запевнив Зеленський.

https://www.pravda.com.ua/news/2019/01/25/7204854/

показати весь коментар
26.03.2024 16:59 Відповісти
Бил себя копытом в грудь, что идет на один термин и...
Как всегда сбрехал

Уже на второй мостится. Значит его запевнення ничего не стоят.
Нет веры такому человеку
показати весь коментар
26.03.2024 17:53 Відповісти
Значить,наі тих 73
показати весь коментар
26.03.2024 20:25 Відповісти
Все, що робив і робить Найвєлічайший, суцільна брехня, маніпуляції і шахрйство.
показати весь коментар
26.03.2024 19:25 Відповісти
Тому що в раше це так влаштовано - всюду повинен бути свій силовік
показати весь коментар
26.03.2024 22:55 Відповісти
Комбінують к.рві сини
показати весь коментар
26.03.2024 16:25 Відповісти
Якщо є зовнішня розвідка, то має бути внутрішня. Увага, питання, де вона?
показати весь коментар
26.03.2024 16:31 Відповісти
Не варто переживати! (насправді - варто). У ОПі все стабільно вже понад два роки. Усі регіАналні комсомольці ефективні менеджери крадуть працюють на своїх місцях. Найбільшим символом корупціїстабільності є реґент завгосп Єрмак.
показати весь коментар
26.03.2024 16:40 Відповісти
США: Без смещения Ермака интеграция Украины с Западом исключена

https://www.youtube.com/watch?v=Cp15vIDvRxw
показати весь коментар
26.03.2024 17:00 Відповісти
Серьйозно? Ми маємо слухати Швеця!? Це вибачте *******!
показати весь коментар
26.03.2024 19:59 Відповісти
Розумних людей варто послухати, але сам Швець нічого не вирішує

Це по-перше, а по-друге, велика кількість українців також ждуть, коли агент ФСБ Козир буде усунутий від керівництва Україною.

Звиздець в тому, чому ЗЄ так тримається за Козира. Може він має на нього компромат чи допомогає йому спілкуватися з Кремлем?

І ще - він повинен не просто піти, а піти за грати, хоча б за зрив операції по вагнерівцям
Так що не волайте щодо Швеця. Не в ньому справа. Але чому Україна повинна потерпати із-за Єрмака, в нас і так проблем вистачає
показати весь коментар
26.03.2024 21:21 Відповісти
Чому так тримається?
Бо має компромат по оману,плюс його перестрашили збиттям літака в Ірані.
Та,ще,той має набагато сильнішу енергетику від свого підопічного і все вкупі дає змогу легко маніпулювати над слабохарактерною істотою.
показати весь коментар
26.03.2024 22:35 Відповісти
 
 