Сутки на Донетчине: Россияне нанесли два ракетных удара по Славянску, 15 раз обстреляли область, два человека ранены

Войска РФ обстреляли пять районов Донецкой области, в результате чего 2 человека получили ранения. Повреждены частные здания, агропредприятие, разрушено здание грязелечебницы на Словкурорте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 437 человек, в том числе 16 детей.

Волновахский район.

В Богоявленке Угледарской громады обстреляно агропредприятие.

Покровский район.

В Пушкином Покровской громады ранены 2 человека. В Кураховской громаде под огнем Курахово, Острое, Янтарное и Берестки.

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Краматорский район.

В Лиманской громаде повреждены 6 домов в Новом. В Константиновской громаде обстреляны Белая Гора, Дилиевка и Александро-Шультино.

Бахмутский район.

В Часовоярской громаде повреждены 13 частных домов, многоэтажка и промышленное здание. В Торецкой громаде в Нью-Йорке повреждены 5 домов и админздание, в Зализном — админздание, в Щербиновке — частный дом. В Северске повреждено нежилое сооружение.

Также начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщил, что около трех часов ночи враг нанес два ракетных удара по Словкурорту. Частично разрушено здание грязелечебницы. К счастью, обошлось без пострадавших.

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