Вражескую ракету "Калибр" сбила мобильная огневая группа, - Воздушные силы

Мобильные группы ПВО продолжают показывать свою эффективность. Ночью вражеский "Калибр" был сбит именно мобильной огневой группой.

Об этом сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во время ночной атаки РФ ракета "Калибр" была сбита мобильной огневой группой. Это уже не первый случай, когда наши мобильные огневые группы показывают незаурядный эффективный результат при защите нашего неба. Иногда они применяют ПЗРК типа "Стингер" или других образцов, которые нам предоставляются", - сказал Евлаш.

Также представитель командования Воздушных сил отметил, что во время этой атаки россияне пытались запускать ракеты и "Шахеды" как с севера, так и с юга. Интервал между "Шахедами" составил 10 минут.

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Кроме того, российские военные пытаются использовать сложные участки местности – овраги, балки, чтобы избегать наших радиолокационных станций и обнаружения беспилотников.

"На этот раз мы видим, что не всем "Шахедам" удалось это сделать - большинство было поражено нашими силами противовоздушной обороны", - добавил спикер командования Воздушных сил.