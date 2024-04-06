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Вражескую ракету "Калибр" сбила мобильная огневая группа, - Воздушные силы

калібр

Мобильные группы ПВО продолжают показывать свою эффективность. Ночью вражеский "Калибр" был сбит именно мобильной огневой группой.

Об этом сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во время ночной атаки РФ ракета "Калибр" была сбита мобильной огневой группой. Это уже не первый случай, когда наши мобильные огневые группы показывают незаурядный эффективный результат при защите нашего неба. Иногда они применяют ПЗРК типа "Стингер" или других образцов, которые нам предоставляются", - сказал Евлаш.

Также представитель командования Воздушных сил отметил, что во время этой атаки россияне пытались запускать ракеты и "Шахеды" как с севера, так и с юга. Интервал между "Шахедами" составил 10 минут.

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Кроме того, российские военные пытаются использовать сложные участки местности – овраги, балки, чтобы избегать наших радиолокационных станций и обнаружения беспилотников.

"На этот раз мы видим, что не всем "Шахедам" удалось это сделать - большинство было поражено нашими силами противовоздушной обороны", - добавил спикер командования Воздушных сил.

Автор: 

ракеты (3556) уничтожение (6837) Воздушные силы (2259) Евлаш Илья (138)


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Вот это работа!
Умницы!!!!
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06.04.2024 13:18 Ответить
Хлопці , бийте кацапських гадів безжалісно , бо вони несуть
нам страшні наслідки по країні і смерть 😠
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06.04.2024 13:27 Ответить
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
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06.04.2024 14:45 Ответить
Саме тому було розформовано більшість ДФТГ, до прикладу ситуація з ДФТГ Воля м.Київ
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06.04.2024 17:38 Ответить
 
 