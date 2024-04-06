Ворожу ракету "Калібр" збила мобільна вогнева група, - Повітряні сили

Мобільні групи ППО продовжують демонструвати свою ефективність. Вночі ворожий "Калібр" було збито саме мобільною вогневою групою.

Про це сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час нічної атаки РФ ракета "Калібр" була збита мобільною вогневою групою. Це вже не перший випадок, коли наші мобільні вогневі групи показують неабиякий ефективний результат при захисті нашого неба. Іноді вони застосовують ПЗРК типу "Стінгер" або інших зразків, які нам надаються", - сказав Євлаш.

Також речник командування Повітряних сил зазначив, що під час цієї атаки росіяни намагалися запускати ракети та "Шахеди" як з півночі, так і з півдня. Інтервал між "Шахедами" становив 10 хвилин.

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Крім того, російські військові намагаються використовувати складні ділянки місцевості - яри, балки, щоб уникати наших радіолокаційних станцій і виявлення безпілотників.

"Цього разу ми бачимо, що не всім "Шахедам" вдалося це зробити - більшість була уражена нашими силами протиповітряної оборони", - додав речник командування Повітряних сил.