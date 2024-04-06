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Ворожу ракету "Калібр" збила мобільна вогнева група, - Повітряні сили

калібр

Мобільні групи ППО продовжують демонструвати свою ефективність. Вночі ворожий "Калібр" було збито саме мобільною вогневою групою.

Про це сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час нічної атаки РФ ракета "Калібр" була збита мобільною вогневою групою. Це вже не перший випадок, коли наші мобільні вогневі групи показують неабиякий ефективний результат при захисті нашого неба. Іноді вони застосовують ПЗРК типу "Стінгер" або інших зразків, які нам надаються", - сказав Євлаш.

Також речник командування Повітряних сил зазначив, що під час цієї атаки росіяни намагалися запускати ракети та "Шахеди" як з півночі, так і з півдня. Інтервал між "Шахедами" становив 10 хвилин.

Також читайте: Знищено 28 із 32 "Шахедів" та 3 із 6 ворожих ракет, - Повітряні сили

Крім того, російські військові намагаються використовувати складні ділянки місцевості - яри, балки, щоб уникати наших радіолокаційних станцій і виявлення безпілотників.

"Цього разу ми бачимо, що не всім "Шахедам" вдалося це зробити - більшість була уражена нашими силами протиповітряної оборони", - додав речник командування Повітряних сил.

Автор: 

ракети (4021) знищення (7204) Повітряні сили (2625) Євлаш Ілля (162)


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Умницы!!!!
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06.04.2024 13:18 Відповісти
Хлопці , бийте кацапських гадів безжалісно , бо вони несуть
нам страшні наслідки по країні і смерть 😠
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06.04.2024 13:27 Відповісти
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
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06.04.2024 14:45 Відповісти
Саме тому було розформовано більшість ДФТГ, до прикладу ситуація з ДФТГ Воля м.Київ
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06.04.2024 17:38 Відповісти
 
 