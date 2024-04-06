Харьков защищен, россияне делают вбросы по поводу наступления, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Харьков на сегодняшний день хорошо защищен от сухопутного вторжения российских войск, а разговоры о планах оккупантов захватить город назвал прицельной дезинформацией.

Об этом заявил Зеленский в интервью, показанном в эфире телемарафона в субботу вечером,передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Харьков сегодня защищен. Не с точки зрения неба, о щите ПВО для харьковчан поговорим позже. Что касается оборонных рубежей, что касается нашей армии, сегодня Харьков не находится в опасности.

То, что это желанная цель – ну, россияне это не скрывают. Весь восток, и не только восток, и юг нашего государства и такие города, как Харьков, Краматорск – это их желанная цель, это понятно. Но сегодня мы защищаем абсолютно уверенно Харьковщину", – заявил Зеленский.

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Зеленский добавил, что Украина видит "вбросы россиян, подтягивание их войск".

"Они же не просто делают вбросы, давайте честно: у них очень подготовленная и профессиональная дезинформационная политика. Они действительно переводят войска в том или ином направлении, потом их снимают, сами фотографируют, имеют спутник, различные форматы съемок, распространяют эту информацию через западных партнеров, через западные СМИ, через украинские СМИ. Мы даже с вами не знаем, что помогаем. Конечно, украинские медиа этого не хотят, но мы должны понять, что через наши медиа, через телеграмм-каналы россияне все это распространяют. Эта паника имеет волну взрыва иногда и благодаря нам. Все надо очень тщательно проверять, все детали. Никто не успокаивает – мы в войне, но и преувеличивать не надо", – заверил он.

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Комментируя возможность нового наступления россиян со стороны Беларуси, президент заверил, что пока Украина не видит таких угроз: "Что касается стратегии, то из Беларуси пока мы не видим никаких планов, угроз и мощностей".

В то же время Зеленский отметил, что россияне должны знать, что Украина строит на северном направлении надежную оборону.

"То, что мы строим рубежи – это не секрет. И россияне должны знать, и белорусы также, или россияне на территории Беларуси, должны знать: да, здесь есть рубежи, здесь будут три мощные линии обороны и здесь есть войско. И то, что здесь есть "зубы дракона" и противотанковые рвы – все это нужно знать и секретов нет. Благодаря современной технике у них и так все это есть, но скрывать это не нужно, потому что они должны знать, что будет сопротивление. И общество наше, например, Черниговщины, должно знать, что здесь есть мощная защита", – сказал он.