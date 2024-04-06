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Новости Война
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Харьков защищен, россияне делают вбросы по поводу наступления, - Зеленский

Президент Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Харьков на сегодняшний день хорошо защищен от сухопутного вторжения российских войск, а разговоры о планах оккупантов захватить город назвал прицельной дезинформацией.

Об этом заявил Зеленский в интервью, показанном в эфире телемарафона в субботу вечером,передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Харьков сегодня защищен. Не с точки зрения неба, о щите ПВО для харьковчан поговорим позже. Что касается оборонных рубежей, что касается нашей армии, сегодня Харьков не находится в опасности.

То, что это желанная цель – ну, россияне это не скрывают. Весь восток, и не только восток, и юг нашего государства и такие города, как Харьков, Краматорск – это их желанная цель, это понятно. Но сегодня мы защищаем абсолютно уверенно Харьковщину", – заявил Зеленский.

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Зеленский добавил, что Украина видит "вбросы россиян, подтягивание их войск".

"Они же не просто делают вбросы, давайте честно: у них очень подготовленная и профессиональная дезинформационная политика. Они действительно переводят войска в том или ином направлении, потом их снимают, сами фотографируют, имеют спутник, различные форматы съемок, распространяют эту информацию через западных партнеров, через западные СМИ, через украинские СМИ. Мы даже с вами не знаем, что помогаем. Конечно, украинские медиа этого не хотят, но мы должны понять, что через наши медиа, через телеграмм-каналы россияне все это распространяют. Эта паника имеет волну взрыва иногда и благодаря нам. Все надо очень тщательно проверять, все детали. Никто не успокаивает – мы в войне, но и преувеличивать не надо", – заверил он.

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Комментируя возможность нового наступления россиян со стороны Беларуси, президент заверил, что пока Украина не видит таких угроз: "Что касается стратегии, то из Беларуси пока мы не видим никаких планов, угроз и мощностей".

В то же время Зеленский отметил, что россияне должны знать, что Украина строит на северном направлении надежную оборону.

"То, что мы строим рубежи – это не секрет. И россияне должны знать, и белорусы также, или россияне на территории Беларуси, должны знать: да, здесь есть рубежи, здесь будут три мощные линии обороны и здесь есть войско. И то, что здесь есть "зубы дракона" и противотанковые рвы – все это нужно знать и секретов нет. Благодаря современной технике у них и так все это есть, но скрывать это не нужно, потому что они должны знать, что будет сопротивление. И общество наше, например, Черниговщины, должно знать, что здесь есть мощная защита", – сказал он.

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) Харьков (7452)


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Топ комментарии
+24
У меня такое чувство, что Зеленский в молодости был именно тем страусом о котором заботился Янукович - Поярков нічего святого...
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06.04.2024 20:26
+14
Так твій дєрьмак вчора статтю накропав що наступ кацапів буде якраз на Харків.
То це він "росіянин який робить вкиди"?
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06.04.2024 20:27
+12
От якщо б Бубачка був президентом у 2022 році, він би помер, але б кацапів не пустив би ані в Херсон, ані в Маріуполь! Хоча стоп...
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06.04.2024 20:34
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У меня такое чувство, что Зеленский в молодости был именно тем страусом о котором заботился Янукович - Поярков нічего святого...
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06.04.2024 20:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Rw5ejV-yjGg&t=34s https://www.youtube.com/watch?v=Rw5ejV-yjGg&t=34s

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06.04.2024 20:27 Ответить

Іржу немов слін - глибоким басом!
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06.04.2024 20:58 Ответить
Уся його «команда»- це рівень Зеленського.
Ноунейми прийшли до влади з мозунгом
« Маемо право на помилку»?!

Назвіть хоч одного міністра, який на своему місті?
Умеров?
Шмигаль?
Верещук?
Ні, ні та ні!
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06.04.2024 21:12 Ответить
Я сказав би, що вони вирішили, ніби мають право не на помилку, а на дурість. І цим правом перманентно зловживають.
Щодо компетентних міністрів. Тут усе залежить від точки зору. Якщо йдеться про точку зору притомного українця, то таких міністрів... аж жодного. Якщо дивитися з точки зору Єго Плєшившества Сцаря Смєхдєржави ***** Першого, то - кабмін Шмигаля (та й Гончарука, якщо такого пам'ятаєте) у повному складі.
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06.04.2024 21:19 Ответить
росія не може на нас напасти, тому втравні всі на шашлики, в той ліс де я висадив мільярд дерев!!!
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06.04.2024 21:37 Ответить
Так твій дєрьмак вчора статтю накропав що наступ кацапів буде якраз на Харків.
То це він "росіянин який робить вкиди"?
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06.04.2024 20:27 Ответить
у вови різні автори , декотрі прямо від Єрмака , інші від Подоляка в самоволку
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06.04.2024 20:29 Ответить
В мене іноді складається враження, що крім згаданих Вами авторів спічрайтингом для Бубочки час від часу бешкетує і панночка Мендель.
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06.04.2024 21:04 Ответить
Це старі "заготовки"...
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06.04.2024 21:36 Ответить
Давай вже ляпни про дєвятемая, чи шо?
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06.04.2024 20:28 Ответить
Знов, як дихнув, так і спи@дів!
Коли ж ти, п@дло, вже дихати перестанеш?!
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06.04.2024 20:30 Ответить
А коли ти з Німеччини повернешся Україну боронити?
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06.04.2024 20:52 Ответить
Борони боже від такого захисту
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06.04.2024 20:32 Ответить
Знову шашлики?
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06.04.2024 20:34 Ответить
«У квітні відзначимо Великдень, у травні, як завжди - сонце, вихідні, шашлик, День перемоги» (с)
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06.04.2024 20:34 Ответить
Схоже спічрайтер Найвеличнішого пішов у запой, ні ну це неможливо, ні слухати ні читати, якийсь словесний понос їй богу, плюс цей неприємний хрипуватий голос, він гадає що він йому сексуальності добавляє чи як?
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06.04.2024 20:34 Ответить
Тобі личить моє кохання 😘
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06.04.2024 20:39 Ответить
В мене навіть коли текст читаю його, у голові хрипата озвучка лунає..це треш
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06.04.2024 20:46 Ответить
Така біда не лише у Вас...
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06.04.2024 21:00 Ответить
Дякую, ну то мені ще до психарні тоді зарано)
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06.04.2024 22:19 Ответить
Нам би дати раду з нашими болячками, котрі маєм насправді. А для мозкоправів роботи і без нас вистачає - чого варті лише Лизя з Мар'яшою ( ).
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07.04.2024 03:49 Ответить
От якщо б Бубачка був президентом у 2022 році, він би помер, але б кацапів не пустив би ані в Херсон, ані в Маріуполь! Хоча стоп...
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06.04.2024 20:34 Ответить
Це вам не Порох з мінськими договорнякаии Крим здав, ліпецька фабрика, свинарчуки...
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06.04.2024 20:40 Ответить
І "апшори"!
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06.04.2024 21:39 Ответить
Харків захищений 😲 скажи це людям в очі, яким кожен день на голову ракети падають. Тварина зелена.
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06.04.2024 20:35 Ответить
Не тварина, а тварюка..
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06.04.2024 20:47 Ответить
Допомоги від США не буде. Дивіться на дії Байдена та Трампа. У Байдена є повноваження надати 10 ярдів негайно. Обидва хочуть звалити поразку України один на одного, чхали вони на нас їм головне як і Zелідору це влада.. Треба йти на заморозку зараз, поки є залишки армії. Майже всі західні експерти прогнозують відступ або розвал фронту.
В Харкові квартири віддають за бесцін люди все розуміють. ДумайТЕ.
Називайте мене зрадойобом якщо у вас є відповідь на питання за рахунок чого буде забезпечена, ні вже не перевага, а хоча б паритет з ворогом.
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06.04.2024 20:35 Ответить
> Треба йти на заморозку зараз...

ХТО має йти на заморожування? І ЯК?

Механізм?
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06.04.2024 21:15 Ответить
Так само як Порошенко пішов на ганебний Мінськ 2
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06.04.2024 22:26 Ответить
Зараз є Надія на Макрона! Давай, Франція! Твій час настав.
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06.04.2024 21:15 Ответить
А, ну тодi жаримо шашлики...
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06.04.2024 20:36 Ответить
Зеленський додав, що Україна бачить "вкиди росіян, підтягнення їх військ". 19 лютого 2022 року, під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки (Німеччина). Пряму трансляцію здійснює німецький суспільний мовник https://www.youtube.com/watch?v=YVuipi72pN0 DW .

"Я думаю, що Російська Федерація - це теж люди, це теж росіяни. Вони не зможуть піти війною на Україну", - сказав глава української держави.

При цьому Зеленський наголосив, що нинішній рівень обстрілів на провокацій на Донбасі суттєво збільшився, як і ризик російського вторгнення загалом. Однак, додав він, на провокації слід реагувати "по дорослому", "зберігаючи спокій".(((нікуя в цього зрадника не змінилося )))
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06.04.2024 20:39 Ответить
Було б добре, якби заголовок починався із джерела. "Зеленський: Харків захищений, росіяни роблять вкиди щодо наступу". Прочив перше слово - і можна гортати далі.
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06.04.2024 20:42 Ответить
Да никто не будет иди в "лобовую атаку" на Харьков. Медленно, постепенно будут уничтожать авиацией, а потом зайдут уже на руины... Ну это мое мнение. "Верховному Главнокомандующему", виднее. Раз сказал что Харьков "защищен", значит жителям и переживать не стоит.
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06.04.2024 20:46 Ответить
Дайте вже нашому Боневтікові оселедця! Чи бодай скумбрії...
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06.04.2024 21:01 Ответить
Харків, захищений?! Те невже?! А прилітає так собі! Для різноманіття, щоб харків'яни не забували, де вони живуть, чи що?! Просто русня не зайнялась Харковим в притул. А все до цього йде. Читайте повідомлення аналітиків з Пентагону, та військових експертів ВВС (США).
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06.04.2024 21:08 Ответить
Всi на шашлики!
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06.04.2024 21:10 Ответить
Час закликати харків'ян на шашлики?
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06.04.2024 21:20 Ответить
А про Луцьку область він ще не говорив, мабуть Мандєль текст ще не написала? Втім ще перед війною він говорив що Харків буде втрачено. Так що питання часу.
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06.04.2024 21:23 Ответить
Хто небудь..., дайте шарікову осел..., кок..., щоб ти сд...
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06.04.2024 21:51 Ответить
Куди діду Панасу до цього піз..була.
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06.04.2024 22:35 Ответить
Послухай жінку Зеленського, і зроби навпаки.
І про Путін не нападе, і врятуємо Журавля, і ми готові і десяток справ під власний контроль, і полонених з азовсьалі додому, і тощо тощо тощо ВСІ ВЖЕ ЧУЛИ !
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06.04.2024 23:26 Ответить
 
 