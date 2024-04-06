Харьков защищен, россияне делают вбросы по поводу наступления, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Харьков на сегодняшний день хорошо защищен от сухопутного вторжения российских войск, а разговоры о планах оккупантов захватить город назвал прицельной дезинформацией.
Об этом заявил Зеленский в интервью, показанном в эфире телемарафона в субботу вечером,передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Харьков сегодня защищен. Не с точки зрения неба, о щите ПВО для харьковчан поговорим позже. Что касается оборонных рубежей, что касается нашей армии, сегодня Харьков не находится в опасности.
То, что это желанная цель – ну, россияне это не скрывают. Весь восток, и не только восток, и юг нашего государства и такие города, как Харьков, Краматорск – это их желанная цель, это понятно. Но сегодня мы защищаем абсолютно уверенно Харьковщину", – заявил Зеленский.
Зеленский добавил, что Украина видит "вбросы россиян, подтягивание их войск".
"Они же не просто делают вбросы, давайте честно: у них очень подготовленная и профессиональная дезинформационная политика. Они действительно переводят войска в том или ином направлении, потом их снимают, сами фотографируют, имеют спутник, различные форматы съемок, распространяют эту информацию через западных партнеров, через западные СМИ, через украинские СМИ. Мы даже с вами не знаем, что помогаем. Конечно, украинские медиа этого не хотят, но мы должны понять, что через наши медиа, через телеграмм-каналы россияне все это распространяют. Эта паника имеет волну взрыва иногда и благодаря нам. Все надо очень тщательно проверять, все детали. Никто не успокаивает – мы в войне, но и преувеличивать не надо", – заверил он.
Комментируя возможность нового наступления россиян со стороны Беларуси, президент заверил, что пока Украина не видит таких угроз: "Что касается стратегии, то из Беларуси пока мы не видим никаких планов, угроз и мощностей".
В то же время Зеленский отметил, что россияне должны знать, что Украина строит на северном направлении надежную оборону.
"То, что мы строим рубежи – это не секрет. И россияне должны знать, и белорусы также, или россияне на территории Беларуси, должны знать: да, здесь есть рубежи, здесь будут три мощные линии обороны и здесь есть войско. И то, что здесь есть "зубы дракона" и противотанковые рвы – все это нужно знать и секретов нет. Благодаря современной технике у них и так все это есть, но скрывать это не нужно, потому что они должны знать, что будет сопротивление. И общество наше, например, Черниговщины, должно знать, что здесь есть мощная защита", – сказал он.
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Іржу немов слін - глибоким басом!
Ноунейми прийшли до влади з мозунгом
« Маемо право на помилку»?!
Назвіть хоч одного міністра, який на своему місті?
Умеров?
Шмигаль?
Верещук?
Ні, ні та ні!
Щодо компетентних міністрів. Тут усе залежить від точки зору. Якщо йдеться про точку зору притомного українця, то таких міністрів... аж жодного. Якщо дивитися з точки зору Єго Плєшившества Сцаря Смєхдєржави ***** Першого, то - кабмін Шмигаля (та й Гончарука, якщо такого пам'ятаєте) у повному складі.
То це він "росіянин який робить вкиди"?
Коли ж ти, п@дло, вже дихати перестанеш?!
В Харкові квартири віддають за бесцін люди все розуміють. ДумайТЕ.
Називайте мене зрадойобом якщо у вас є відповідь на питання за рахунок чого буде забезпечена, ні вже не перевага, а хоча б паритет з ворогом.
ХТО має йти на заморожування? І ЯК?
Механізм?
"Я думаю, що Російська Федерація - це теж люди, це теж росіяни. Вони не зможуть піти війною на Україну", - сказав глава української держави.
При цьому Зеленський наголосив, що нинішній рівень обстрілів на провокацій на Донбасі суттєво збільшився, як і ризик російського вторгнення загалом. Однак, додав він, на провокації слід реагувати "по дорослому", "зберігаючи спокій".(((нікуя в цього зрадника не змінилося )))
жінкуЗеленського, і зроби навпаки.
І про Путін не нападе, і врятуємо Журавля, і ми готові і десяток справ під власний контроль, і полонених з азовсьалі додому, і тощо тощо тощо ВСІ ВЖЕ ЧУЛИ !