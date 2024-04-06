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Новини Війна
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Харків захищений, росіяни роблять вкиди щодо наступу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Харків на сьогодні добре захищений від сухопутного вторгнення російських військ, а розмови про плани окупантів захопити місто назвав спрямованою дезінформацією.

Про це заявив Зеленський в інтерв’ю, показаному в ефірі телемарафону в суботу ввечері, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Харків сьогодні захищений. Не з точки зору неба, про щит ППО для харків’ян поговоримо пізніше. Що стосується оборонних рубежів, що стосується нашого війська, сьогодні Харків не знаходиться в небезпеці.

Те, що це бажана ціль – ну, росіяни це не приховують. Весь схід і не тільки схід, і південь нашої держави, і такі міста як Харків, Краматорськ – це їх бажана ціль, це зрозуміло. Але сьогодні ми захищаємо абсолютно впевнено Харківщину", - заявив Зеленський.

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Зеленський додав, що Україна бачить "вкиди росіян, підтягнення їх військ".

"Вони ж не просто роблять вкиди, давайте чесно: у них дуже підготовлена і професійна дезінформаційна політика. Вони дійсно переводять війська в тому чи іншому напрямку, потім їх знімають, самі фотографують, мають супутник, різні формати зйомок, розповсюджують цю інформацію через західних партнерів, через західні ЗМІ, через українські ЗМІ. Ми навіть з вами не знаємо, що допомагаємо. Авжеж, українські медіа цього не хочуть, але ми повинні зрозуміти, що через наші медіа, через телеграм-канали росіяни все це розповсюджують. Ця паніка має хвилю вибуху іноді й завдяки нам. Все треба дуже ретельно перевіряти, всі деталі. Ніхто не заспокоює – ми у війні, але й перебільшувати не треба", – запевнив він.

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Коментуючи можливість нового наступу росіян з боку Білорусі, президент запевнив, що наразі Україна не бачить таких загроз: "Що стосується стратегії, то з Білорусі поки що ми не бачимо ніяких планів, загроз і потужностей".

Водночас Зеленський зазначив, що росіяни повинні знати, що Україна будує на північному напрямку надійну оборону.

"Те, що ми будуємо рубежі – це не секрет. І росіяни повинні знати, і білоруси також, або росіяни на території Білорусі, повинні знати: так, тут є рубежі, тут будуть три потужні лінії оборони і тут є військо. І те, що тут є "зуби дракона" і протитанкові рови – все це потрібно знати і секретів немає. Завдяки сучасній техніці у них і так все це є, але приховувати це не потрібно, бо вони мають знати, що буде опір. І суспільство наше, наприклад, Чернігівщини, має знати, що тут потужний захист", – сказав він.

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) Харків (5581)


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Топ коментарі
+24
У меня такое чувство, что Зеленский в молодости был именно тем страусом о котором заботился Янукович - Поярков нічего святого...
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06.04.2024 20:26
+14
Так твій дєрьмак вчора статтю накропав що наступ кацапів буде якраз на Харків.
То це він "росіянин який робить вкиди"?
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06.04.2024 20:27
+12
От якщо б Бубачка був президентом у 2022 році, він би помер, але б кацапів не пустив би ані в Херсон, ані в Маріуполь! Хоча стоп...
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06.04.2024 20:34
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У меня такое чувство, что Зеленский в молодости был именно тем страусом о котором заботился Янукович - Поярков нічего святого...
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06.04.2024 20:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Rw5ejV-yjGg&t=34s https://www.youtube.com/watch?v=Rw5ejV-yjGg&t=34s

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06.04.2024 20:27 Відповісти

Іржу немов слін - глибоким басом!
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06.04.2024 20:58 Відповісти
Уся його «команда»- це рівень Зеленського.
Ноунейми прийшли до влади з мозунгом
« Маемо право на помилку»?!

Назвіть хоч одного міністра, який на своему місті?
Умеров?
Шмигаль?
Верещук?
Ні, ні та ні!
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06.04.2024 21:12 Відповісти
Я сказав би, що вони вирішили, ніби мають право не на помилку, а на дурість. І цим правом перманентно зловживають.
Щодо компетентних міністрів. Тут усе залежить від точки зору. Якщо йдеться про точку зору притомного українця, то таких міністрів... аж жодного. Якщо дивитися з точки зору Єго Плєшившества Сцаря Смєхдєржави ***** Першого, то - кабмін Шмигаля (та й Гончарука, якщо такого пам'ятаєте) у повному складі.
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06.04.2024 21:19 Відповісти
росія не може на нас напасти, тому втравні всі на шашлики, в той ліс де я висадив мільярд дерев!!!
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06.04.2024 21:37 Відповісти
Так твій дєрьмак вчора статтю накропав що наступ кацапів буде якраз на Харків.
То це він "росіянин який робить вкиди"?
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06.04.2024 20:27 Відповісти
у вови різні автори , декотрі прямо від Єрмака , інші від Подоляка в самоволку
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06.04.2024 20:29 Відповісти
В мене іноді складається враження, що крім згаданих Вами авторів спічрайтингом для Бубочки час від часу бешкетує і панночка Мендель.
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06.04.2024 21:04 Відповісти
Це старі "заготовки"...
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06.04.2024 21:36 Відповісти
Давай вже ляпни про дєвятемая, чи шо?
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06.04.2024 20:28 Відповісти
Знов, як дихнув, так і спи@дів!
Коли ж ти, п@дло, вже дихати перестанеш?!
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06.04.2024 20:30 Відповісти
А коли ти з Німеччини повернешся Україну боронити?
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06.04.2024 20:52 Відповісти
Борони боже від такого захисту
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06.04.2024 20:32 Відповісти
Знову шашлики?
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06.04.2024 20:34 Відповісти
«У квітні відзначимо Великдень, у травні, як завжди - сонце, вихідні, шашлик, День перемоги» (с)
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06.04.2024 20:34 Відповісти
Схоже спічрайтер Найвеличнішого пішов у запой, ні ну це неможливо, ні слухати ні читати, якийсь словесний понос їй богу, плюс цей неприємний хрипуватий голос, він гадає що він йому сексуальності добавляє чи як?
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06.04.2024 20:34 Відповісти
Тобі личить моє кохання 😘
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06.04.2024 20:39 Відповісти
В мене навіть коли текст читаю його, у голові хрипата озвучка лунає..це треш
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06.04.2024 20:46 Відповісти
Така біда не лише у Вас...
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06.04.2024 21:00 Відповісти
Дякую, ну то мені ще до психарні тоді зарано)
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06.04.2024 22:19 Відповісти
Нам би дати раду з нашими болячками, котрі маєм насправді. А для мозкоправів роботи і без нас вистачає - чого варті лише Лизя з Мар'яшою ( ).
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07.04.2024 03:49 Відповісти
От якщо б Бубачка був президентом у 2022 році, він би помер, але б кацапів не пустив би ані в Херсон, ані в Маріуполь! Хоча стоп...
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06.04.2024 20:34 Відповісти
Це вам не Порох з мінськими договорнякаии Крим здав, ліпецька фабрика, свинарчуки...
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06.04.2024 20:40 Відповісти
І "апшори"!
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06.04.2024 21:39 Відповісти
Харків захищений 😲 скажи це людям в очі, яким кожен день на голову ракети падають. Тварина зелена.
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06.04.2024 20:35 Відповісти
Не тварина, а тварюка..
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06.04.2024 20:47 Відповісти
Допомоги від США не буде. Дивіться на дії Байдена та Трампа. У Байдена є повноваження надати 10 ярдів негайно. Обидва хочуть звалити поразку України один на одного, чхали вони на нас їм головне як і Zелідору це влада.. Треба йти на заморозку зараз, поки є залишки армії. Майже всі західні експерти прогнозують відступ або розвал фронту.
В Харкові квартири віддають за бесцін люди все розуміють. ДумайТЕ.
Називайте мене зрадойобом якщо у вас є відповідь на питання за рахунок чого буде забезпечена, ні вже не перевага, а хоча б паритет з ворогом.
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06.04.2024 20:35 Відповісти
> Треба йти на заморозку зараз...

ХТО має йти на заморожування? І ЯК?

Механізм?
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06.04.2024 21:15 Відповісти
Так само як Порошенко пішов на ганебний Мінськ 2
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06.04.2024 22:26 Відповісти
Зараз є Надія на Макрона! Давай, Франція! Твій час настав.
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06.04.2024 21:15 Відповісти
А, ну тодi жаримо шашлики...
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06.04.2024 20:36 Відповісти
Зеленський додав, що Україна бачить "вкиди росіян, підтягнення їх військ". 19 лютого 2022 року, під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки (Німеччина). Пряму трансляцію здійснює німецький суспільний мовник https://www.youtube.com/watch?v=YVuipi72pN0 DW .

"Я думаю, що Російська Федерація - це теж люди, це теж росіяни. Вони не зможуть піти війною на Україну", - сказав глава української держави.

При цьому Зеленський наголосив, що нинішній рівень обстрілів на провокацій на Донбасі суттєво збільшився, як і ризик російського вторгнення загалом. Однак, додав він, на провокації слід реагувати "по дорослому", "зберігаючи спокій".(((нікуя в цього зрадника не змінилося )))
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06.04.2024 20:39 Відповісти
Було б добре, якби заголовок починався із джерела. "Зеленський: Харків захищений, росіяни роблять вкиди щодо наступу". Прочив перше слово - і можна гортати далі.
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06.04.2024 20:42 Відповісти
Да никто не будет иди в "лобовую атаку" на Харьков. Медленно, постепенно будут уничтожать авиацией, а потом зайдут уже на руины... Ну это мое мнение. "Верховному Главнокомандующему", виднее. Раз сказал что Харьков "защищен", значит жителям и переживать не стоит.
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06.04.2024 20:46 Відповісти
Дайте вже нашому Боневтікові оселедця! Чи бодай скумбрії...
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06.04.2024 21:01 Відповісти
Харків, захищений?! Те невже?! А прилітає так собі! Для різноманіття, щоб харків'яни не забували, де вони живуть, чи що?! Просто русня не зайнялась Харковим в притул. А все до цього йде. Читайте повідомлення аналітиків з Пентагону, та військових експертів ВВС (США).
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06.04.2024 21:08 Відповісти
Всi на шашлики!
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06.04.2024 21:10 Відповісти
Час закликати харків'ян на шашлики?
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06.04.2024 21:20 Відповісти
А про Луцьку область він ще не говорив, мабуть Мандєль текст ще не написала? Втім ще перед війною він говорив що Харків буде втрачено. Так що питання часу.
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06.04.2024 21:23 Відповісти
Хто небудь..., дайте шарікову осел..., кок..., щоб ти сд...
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06.04.2024 21:51 Відповісти
Куди діду Панасу до цього піз..була.
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06.04.2024 22:35 Відповісти
Послухай жінку Зеленського, і зроби навпаки.
І про Путін не нападе, і врятуємо Журавля, і ми готові і десяток справ під власний контроль, і полонених з азовсьалі додому, і тощо тощо тощо ВСІ ВЖЕ ЧУЛИ !
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06.04.2024 23:26 Відповісти
 
 