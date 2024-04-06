Харків захищений, росіяни роблять вкиди щодо наступу, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Харків на сьогодні добре захищений від сухопутного вторгнення російських військ, а розмови про плани окупантів захопити місто назвав спрямованою дезінформацією.
Про це заявив Зеленський в інтерв’ю, показаному в ефірі телемарафону в суботу ввечері, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Харків сьогодні захищений. Не з точки зору неба, про щит ППО для харків’ян поговоримо пізніше. Що стосується оборонних рубежів, що стосується нашого війська, сьогодні Харків не знаходиться в небезпеці.
Те, що це бажана ціль – ну, росіяни це не приховують. Весь схід і не тільки схід, і південь нашої держави, і такі міста як Харків, Краматорськ – це їх бажана ціль, це зрозуміло. Але сьогодні ми захищаємо абсолютно впевнено Харківщину", - заявив Зеленський.
Зеленський додав, що Україна бачить "вкиди росіян, підтягнення їх військ".
"Вони ж не просто роблять вкиди, давайте чесно: у них дуже підготовлена і професійна дезінформаційна політика. Вони дійсно переводять війська в тому чи іншому напрямку, потім їх знімають, самі фотографують, мають супутник, різні формати зйомок, розповсюджують цю інформацію через західних партнерів, через західні ЗМІ, через українські ЗМІ. Ми навіть з вами не знаємо, що допомагаємо. Авжеж, українські медіа цього не хочуть, але ми повинні зрозуміти, що через наші медіа, через телеграм-канали росіяни все це розповсюджують. Ця паніка має хвилю вибуху іноді й завдяки нам. Все треба дуже ретельно перевіряти, всі деталі. Ніхто не заспокоює – ми у війні, але й перебільшувати не треба", – запевнив він.
Коментуючи можливість нового наступу росіян з боку Білорусі, президент запевнив, що наразі Україна не бачить таких загроз: "Що стосується стратегії, то з Білорусі поки що ми не бачимо ніяких планів, загроз і потужностей".
Водночас Зеленський зазначив, що росіяни повинні знати, що Україна будує на північному напрямку надійну оборону.
"Те, що ми будуємо рубежі – це не секрет. І росіяни повинні знати, і білоруси також, або росіяни на території Білорусі, повинні знати: так, тут є рубежі, тут будуть три потужні лінії оборони і тут є військо. І те, що тут є "зуби дракона" і протитанкові рови – все це потрібно знати і секретів немає. Завдяки сучасній техніці у них і так все це є, але приховувати це не потрібно, бо вони мають знати, що буде опір. І суспільство наше, наприклад, Чернігівщини, має знати, що тут потужний захист", – сказав він.
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Іржу немов слін - глибоким басом!
Ноунейми прийшли до влади з мозунгом
« Маемо право на помилку»?!
Назвіть хоч одного міністра, який на своему місті?
Умеров?
Шмигаль?
Верещук?
Ні, ні та ні!
Щодо компетентних міністрів. Тут усе залежить від точки зору. Якщо йдеться про точку зору притомного українця, то таких міністрів... аж жодного. Якщо дивитися з точки зору Єго Плєшившества Сцаря Смєхдєржави ***** Першого, то - кабмін Шмигаля (та й Гончарука, якщо такого пам'ятаєте) у повному складі.
То це він "росіянин який робить вкиди"?
Коли ж ти, п@дло, вже дихати перестанеш?!
В Харкові квартири віддають за бесцін люди все розуміють. ДумайТЕ.
Називайте мене зрадойобом якщо у вас є відповідь на питання за рахунок чого буде забезпечена, ні вже не перевага, а хоча б паритет з ворогом.
ХТО має йти на заморожування? І ЯК?
Механізм?
"Я думаю, що Російська Федерація - це теж люди, це теж росіяни. Вони не зможуть піти війною на Україну", - сказав глава української держави.
При цьому Зеленський наголосив, що нинішній рівень обстрілів на провокацій на Донбасі суттєво збільшився, як і ризик російського вторгнення загалом. Однак, додав він, на провокації слід реагувати "по дорослому", "зберігаючи спокій".(((нікуя в цього зрадника не змінилося )))
жінкуЗеленського, і зроби навпаки.
І про Путін не нападе, і врятуємо Журавля, і ми готові і десяток справ під власний контроль, і полонених з азовсьалі додому, і тощо тощо тощо ВСІ ВЖЕ ЧУЛИ !