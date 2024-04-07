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Новости Война
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Зеленский: У Украины нет снарядов для контрнаступательных действий

Президент України Володимир Зеленський

У Вооруженных сил Украины нет достаточного количества снарядов, чтобы вести контрнаступательные действия на фронте.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на Черниговщине в интервью телемарафону "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет. Для защиты нашего государства есть несколько инициатив, которые начали работать, к нам поступает оружие. Чтобы сегодня защищать так, как мы защищаем, для всех бригад, на наиболее напряженных направлениях, все честно распределяется. Без приоритетов, без любимцев", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что в качестве замены дефицитного артиллерийского снаряда используются дроны.

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"Да, это не альтернатива, но это помогает на некоторых направлениях. Мы увеличили производство в десятки раз. На сегодняшний день глобально дефицита в этом вопросе я не вижу. Ребята, боевые бригады это получают", - подчеркнул президент.

Кроме того, он сообщил, что Украине не хватает дальнобойных снарядов и оружия, чтобы наносить удары по военным аэродромам РФ, самолетам, вертолетам, складам и базам.

Автор: 

боеприпасы (2330) Зеленский Владимир (20239)


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Топ комментарии
+37
А Лієв теж тому на свободі, бо не сам 10 млрд на снаряди хапнув, ТАК вова(пишемо з малої)?

А ЧЕРВІНЬКИЙ ТОМУ ЗА ГРАТАМИ, ЩО ВСЕ ПРО ВАС ЗНАЄ
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07.04.2024 02:08
+34
Снарядів немає, а 20 млн. на квартиру є.
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07.04.2024 02:08
+33
Більше двох років повномасштабної війни. Жодного патронного чи снарядного заводу не збудовано, навіть не намічається.
Звичайно, зараз треба би було будувати глибоко під землею або десь в горах. Це складніше.
Але за два роки можна було збудувати снарядий завод.
Але, по великому рахунку, війна на сході вже йде 10 років.
І ні Порошенко за свої 5 років каденції, коли вже йшла війна, ні Зеля зараз за свої 5 років каденції так і не споомоглися збудувати завод.
10 років війни, влада тільки крала і нічого не будувала для оборони.
Це факт.
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07.04.2024 02:20
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Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Вибори потрібні без сумнівів. Але, чисто технічне питання-як їх провести у прифронтових містах та селах, у окопах з нашими бійцями, у західних країнах серед біженців ?
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07.04.2024 10:42 Ответить
В виборах приймають участь тільки ті хто в Україні. Ті хто втік втратили право голосувати. Вони відмовились від країни. Без виборів ми матимемо вічну війну під керівництвом корумпованих нацменшин - зєлєнських, єрмаків, умєрових і татарових яку нам не виграти під їх кервництвом ніколи.
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07.04.2024 10:52 Ответить
100%
Есть такие примеры в итории- проведения выборов во время войны
Их можно провести
Их боится проводить только ОДИН
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗЕЛЕНСКИЙ
У него нет шансов
У него после выборов шанс один
НАРЫ!!!! НАДОЛГО!!!!!
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07.04.2024 20:25 Ответить
пора стріляти їх в тилу,бо вони вже здають фронт і продають землю.гроші зароблять і сїбнуть,а ми тут залишимось ні з чим.
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07.04.2024 07:18 Ответить
Вони всі, без виключень какая разніца-заробітчани і здриснуть до країн ЄС незалежно від наслідків війни, звісно за умови приходу до влади патріотів.
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07.04.2024 08:57 Ответить
Якии наступ? - нам би відбитись - рашковани вже в Часовому Яру
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07.04.2024 07:19 Ответить
А американці тепер дадуть грошу тільки в кредит...
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07.04.2024 07:31 Ответить
Срнарядов нет,
Но полно гудрона
И глумится ЗЕленая тварь.
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07.04.2024 07:33 Ответить
Атас
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07.04.2024 23:27 Ответить
Снаряди на вулиці не валяються. Треба "примусити" Шило заводіки будувати. Або татарова. Бо Андрююююша дЄрмак не втримається, і почне сам займатись "забезпеченням" контрнаступу зеленСКОГО.
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07.04.2024 07:39 Ответить
Проблему треба негайно вирішувати!! Це робота зеленої влади і "мудрого наріду"

Чи може вони ведуть до капітуляції??!
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07.04.2024 07:55 Ответить
То Залужний був винуватий, а тепер сам себе звинувачувати ж не буде, стратєхх.
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07.04.2024 08:05 Ответить
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07.04.2024 08:10 Ответить
Политрук: Почему перестали стрелять?
Пулеметчик: Патроны кончились.
Политрук: Но Вы же коммунист!
И пулемет застрочил снова...
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07.04.2024 08:41 Ответить
Снаряди топили у річках ще з літа тому Байден й не дав Ленд-ліз...
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07.04.2024 08:27 Ответить
Андрій дЕрмак Щтірліц путла зна свою роботу...
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07.04.2024 08:28 Ответить
Не знаєш що робити Воха?? Біжи до мамки Рими запитай! Як не ти то напевно мамо допоможе.
Ти маєш повідомляти що робиться щоб їх мати, кого звільнено кого призначено і з ким домовлено.
Ти є топ-менеджер і від тебе чекають рішення, а не виправдовування.
Не в стані? Звільняй місце хто може.
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07.04.2024 08:59 Ответить
Оборону спершу забеспеч, "стратег військовий"!
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07.04.2024 09:01 Ответить
Дивно, усі чиновники, депутати за час війни значно збільшили свої статкистатки,
а на снаряди грошей не вистачило
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07.04.2024 09:08 Ответить
дрони виробляли і продавали державі для МО
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07.04.2024 11:10 Ответить
До речі , це не проблема для арахамії, віен планує нестачу закривати мобресурсом та бусіками незламності.
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07.04.2024 10:00 Ответить
"Зеленський: В України немає снарядів для контрнаступальних дій".
Торік були і техніки було досить. Причина в тобі ,бо ермак не сидить,склавши руки.
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07.04.2024 10:16 Ответить
Без авіації наступати на укріпрайони однією технікою сенсу немає. Авіація бомбардуваннями має для початку добряче зачистити, а потім вже за підтримки арти має піти бронетехніка і піхота. Ось чому контрнаступ 2023 нічого не приніс. Захід його чекав, але літаки не давав. Та й досі не дає.
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07.04.2024 10:52 Ответить
То хто винен,що послали мотопіхоту на мінні поля,на укріпрайони,де ланцети,артилерія спалили безліч техніки,не кажучи вже,скільки полягло.А результату ноль цілих...
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07.04.2024 11:00 Ответить
Думаю винні і наше військово-політичне керівництво, і Захід.
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07.04.2024 11:08 Ответить
Приймає остаточне рішення зе,з нього і спрос,як з верховного. Захід не приказував йти в завідомо неуспішний наступ,до речі,без розвідки(будага займався блогерством,а не розвідкою воєнних обєктів ворога на передовій).
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07.04.2024 11:26 Ответить
Захід каже,що його рекомендації щодо наступу всі були успішно проігноровані
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07.04.2024 16:10 Ответить
Тим більше
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08.04.2024 13:48 Ответить
Зате в нас є прострочений припи**дент, і дуже багато хрипастих відосиків. Може ними кацапів обстрілювати?
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07.04.2024 10:17 Ответить
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07.04.2024 10:18 Ответить
а ще їх штрафуватимуть, за те що вони подивились у бік ворога ))
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07.04.2024 11:20 Ответить
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07.04.2024 10:21 Ответить
Як би відкрили кордони - я б повернувся в Україну! І, я тук думаю, кордони закриті саме тому - щоб вбити Укарїну економічно.
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07.04.2024 18:32 Ответить
Кордони будуть закриті. Це рішення влади. Біда в тому , що з цією владою жити до 27- 29 років мінімум. Уявіть ,якщо вони крадуть на всьому ,особливо на військових закупівлях так зараз, що буде з країною ? І так, приїдете і не виїдете . Дуже класна схема . Виїхати=8/10 кк доларів. Вийти з підвалу тцк - 2 кк доларів. Людей перетворили на скот. Але це їх вибір 2019. Може чомусь навчаться ...нарешті
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07.04.2024 18:56 Ответить
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07.04.2024 10:23 Ответить
" Зеленский: У Украины нет снарядов для контрнаступательных действий" - это обвинение самому Зеленскому . Он НЕ потребовал от Байдена выполнения ЗАКОНА о Ленд Лизе и сам НЕ строил заводы по производству снарядов. И он уверен, что в Украине можно так пи.дануть и НИКТО за ЭТО ему НЕ предъявит.
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07.04.2024 10:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=94Lw2WnZ8hA
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07.04.2024 10:27 Ответить
Украине дали 7 млрд долларов за месяц. Можно на эти деньги купить снаряды? Можно построить заводы? Почему за 10 лет войны ничего не сделано?
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07.04.2024 10:41 Ответить

у них спитай
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07.04.2024 10:44 Ответить
Цю допомогу заборонено використовувати в військових цілях
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07.04.2024 10:57 Ответить
Это не помощь - это кредит. В любом случае он высвобождает деньги в бюджете, которые можно использовать куда угодно.
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07.04.2024 12:23 Ответить
А слабО порыться в Инете и найти, какие падлы орали, что лен-лиз платный, что ленд-лиз НЕ НУЖЕН ???
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07.04.2024 19:14 Ответить
так, це виключно на покупку барабанів та овочерізок у бомбосховища. Ну, ще там, дороги, мости добудувати, аеропорт Бориспіль, ось пропонують відкрити. Про які снаряди можна говорити?
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07.04.2024 13:05 Ответить
але ж тепер барабанів і овочерізок для контрнаступу вдосталь,це питання закрите.Овочерізки треба щоб годувати солдатів, солдат їсть, і без цього не може, факт.Барабани завжди використовують перед боєм,наступом, подивись фільми про війну,ну а от на снаряди поки що не хватило, так буває, зате ми незламні.
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07.04.2024 16:15 Ответить
Стьопа, ти заблукав, якщо не розумієш про що мова. Це не ОПа і не Московія.
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07.04.2024 17:20 Ответить
це ти не розумієш ,ясен пепець,простий солдат не завжди иозуміє задумок головкома.
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07.04.2024 17:49 Ответить
Зеленський: В України немає снарядів для контрнаступальних дій,
----------------------------------------------------------------------------------
А як же кордони 1991-го року? Коли ми вже нарешті на них вийдемо?
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07.04.2024 10:48 Ответить

Я вам нічєго нє должєн, от і нєма снарядів
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07.04.2024 10:51 Ответить
очі наркоши
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07.04.2024 11:55 Ответить
" ... все чесно розподіляється. Без пріоритетів, без улюбленців..."

це по Фройду зірвалося у нього ??
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07.04.2024 10:57 Ответить
В Україні немає головного - українського президента. Замість нього ватна обдовблена брехлива пика, якому Україна до тухєса. Тому в нас немає ані снарядів від держави, ані дронів від держави (95% досі від народа), ані ракет від держави. Але ви не переплутайте - ва всьом вінават нєхароший Запад, а гнусавопикий брехливий зрадник, як завжди "нє прі чьом"...
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07.04.2024 11:01 Ответить
Усе вірно, крім одного - мерзота хрипата не зрадник, воно ворог. Своїх хазяїв воно не зраджує. А українцям воно "нічєго нє должен".
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07.04.2024 12:16 Ответить
Будь який текст, хто б не був його автором, спрямований на досягнення мети автора, - тобто є маніпулятивним...
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07.04.2024 11:03 Ответить
Ето я постарался і какая разніца на каком русском язікє я ето сказал!!! - прокоментував Віва з гордо піднятою мармизою.
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07.04.2024 11:08 Ответить
Дякую за інформацію пане нєлох прєзідєнт. Продовжуйте спостереження та інформування населення. Щоб в травні вас небуло.
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07.04.2024 11:17 Ответить
Що саме цікаве і снарядів немає і тих доріг на які пішли кошти замість снарядів також вже немає зато появилась купа мільйонерів депутатів суддів прокурорів СБУшників які впевнено ведуть Україну в прірву!
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07.04.2024 11:21 Ответить
за що тоді Звільнили Залужного????
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07.04.2024 11:21 Ответить
Злякалися перетворення Залужного на Піночета. Очко то у ЗЕлені не залізне ...
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07.04.2024 15:47 Ответить
Зате, згідно декларацій, керівництво країни, чиновники значно збільшили свої статки!
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07.04.2024 11:25 Ответить
Так це результат роботи 5-6 менеджерів
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07.04.2024 11:28 Ответить
Кожен день тікі і пишуть шо знаходять в Україні нових мілліонерів і усі якось пов'язані з зеленським а грошей на снаряди немає, то нехай посусекам поскребуть чі то по офшорах то там і на снаряди і на літаки достатньо буде та щей і на розвиток економіки шось залишиться
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07.04.2024 11:31 Ответить
- я вам нічіго нідолжен (валодя зілєнскай к мудрому ізбіратєлю)
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07.04.2024 13:56 Ответить
А ещё нет бетона и лопат, чтобы строить линию обороны. Но зато есть менеджеры, которые готовы поставлять украинское оружие на экспорт.
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07.04.2024 11:34 Ответить
Зе может вернешься в свой квартал, кривляться у тебя лучше выходит.
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07.04.2024 11:39 Ответить
Краще в тюремний КВК
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07.04.2024 11:49 Ответить
прошло пять лет. Ну никак не могу понять, чем руководствовались когда голосовали за него ?
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07.04.2024 11:41 Ответить
..в УкраЇні нема притомного Президента, а лише якись фаворит-постєльний дермак-секретут
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07.04.2024 11:53 Ответить
(С_ Зеленский) … «Если нет противовоздушной обороны для защиты нашей энергосистемы, и русские атакуют ее, мой вопрос: почему мы не можем ответить им? - добавил Зеленский. - Их общество должно научиться жить без бензина, без дизеля, без электричества. Это честно».

/// PART FOUR - FLIGHT BANSHEE
http://samlib.ru/k/koganickij_g_a/banshee.shtml
Продолжение темы -
MEDIUM AND LONG RANGE TACTICAL STRIKE WEAPONS
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07.04.2024 11:57 Ответить
Шут.
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07.04.2024 12:26 Ответить
А в чому була проблема побудувати кілька снарядних заводів? Це не якісь високі технології, їм років сто. Набудувати і клепати снаряди. Так ні, дороги треба було. Асфальт - наше всьо.
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07.04.2024 12:37 Ответить
Скільки ще терпіти цю гнилу зелену потвору???? Бери блд шашликами і асфальтом кидайся!!!! Роби щось!

Якого буя воно комусь жалиться після того як 5 років профукав напару із ФСБшним дерьмаком????

Не зумів! Всрався! Здав голими у сні купу людей розмінованим Чонгаром, здав Маріуполь, Енергодар, ЗАЕС, Каховську ГЕС!

Нах зі сцени, кришку роялю закрити член віддавити, концерт закінчено!!! Дуже дорого обійшовся клоун Україні! Потрібен назад або Порошенко або Залужний а не черговий прилупа чи подібне зе-шобло!
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07.04.2024 12:43 Ответить
Ні шановний Пан, треба запитати тих Панів,чи вони захочуть те тягнути на своїх плечах. Як Пан Прошенко так і Пан Залужний. Ще є люди в Україні які могли б,ні не так,можуть зробити порядок, є такі, тільки ще не зараз, а вмотивованих більшість, не тільки на нулі.
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07.04.2024 14:46 Ответить
Нажаль, українцям жити з помилкою 2019 тепер довго, і красти вони менше не перестануть під кермаництвом бенермака. От уявіть собі, мін до 27-29 року ця мерзота, типу гундома ерьмачка ,татаров, серафімчук, безмозла, будуть сідііти на схемах і красти наші гроші платників . Незгодним=бусік незламності та повістки. від ТЦК .
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07.04.2024 16:44 Ответить
А хто е вам пообiцяв якiсь змiни у 29-му???
Буде те ж саме : КАНЕЙ НАПИРИПРАВЕ НИМИНЯЮТ.
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07.04.2024 19:20 Ответить
***** може здохне в саме цей період
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07.04.2024 19:37 Ответить
То й що?
Там 140 000 000 ******. Лише гляньте на результати виборiв три тижнi тому.
Одностайний сказ на всю паРашу.
Там нема людей! То МУТАНТИ (тобто виродки).
Там з дитсадка вчать УБИВАТИ.
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07.04.2024 19:44 Ответить
Єх, сєйчас би шашличок к майскім да паржать папріколу.
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07.04.2024 13:53 Ответить
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07.04.2024 13:58 Ответить
А вилы , яхты , Maybachi , не пытались ******* казну? Или все **** нажито не посильным трудом?
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07.04.2024 14:06 Ответить
А де дів! Га, сволото. Тобі люди довірили свої сім'ї своє життя,свій добробут, а ти покликав у мій дім війну,ні не так -запросив. Вийди погань з офісу!!! Поки цілий. Ех немаю я таких сил,винести це непорозуміння з Банкової!!!
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07.04.2024 14:39 Ответить
все снаряды ушли ленке золотой ручке на шоу и на родинумуть. по 30 лямов на одну и другую *****. сколько можно было снарядов наклепать, гниды.
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07.04.2024 14:56 Ответить
КАПЕЦЬ! А РУСНЯ ПРО ТАКИЙ СТАН З ************ ЗНАЄ?!
ЗАРАЗ НЕМАЄ ДЛЯ КОНТРНАСТУПАЛЬНИХ, А ЧЕРЕЗ ПЕВНИЙ ЧАС І ВІДСТРІЛЮВАТИСЬ БУДЕ НІЧИМ! ЗАХІДНІ ПАРТНЕРИ ПИСАЛИ, ЩО СТВОЛИ ГАУБИЦЬ ВЖЕ ЗНОШЕНІ НА 70% І СТРІЛЯТИ ВОНИ СКОРО НЕ ЗМОЖУТЬ ВЗАГАЛІ, БО ОЗРАХОГВАНІ НА 600 ПОСТРІЛІВ, А ВЖЕ ЗРОБИЛИ ПО 2,5-4 ТИС. ПОСТРІЛІВ. НАПЕВНЕ ПУТІЛО НА ТАКЕ І РОЗРАХОВУВАВ, ВСЕ СКОРО ЗАКІНЧИТЬСЯ, ЗБРОЯ СТАНЕ НЕ ПРИДАТНОЮ, ОСЬ ТУТ РУСНЯ І ВДАРИТЬ.
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07.04.2024 17:53 Ответить
О! це вже ми контнаступаєм , тільки що говорили що можливий контрнаступ росії у травні -червні і що вони там курять?
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07.04.2024 18:14 Ответить
ты бы ещё ты прямо путину взял бы и сказал што контрнаступа не будет. артист
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07.04.2024 18:24 Ответить
Украинский президент Владимир Зеленский за 20 миллионов фунтов стерлингов купил у короля Великобритании Карла III построенный в 18 веке особняк Highgrove House. Об этом https://londoncrier.co.uk/2024/04/zelenskyy-acquires-highgrove-house-former-residence-of-king-charles-for-20million/ сообщает The London Crier.
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07.04.2024 20:01 Ответить
Поки це чутки, ніким не підтверджені.
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07.04.2024 21:43 Ответить
Уволенная прислуга подтвердила то купил Зеля, там целый штат лакеев работал.
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08.04.2024 01:13 Ответить
Дурня, що можуть знати лакеї.
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08.04.2024 01:51 Ответить
А на Ленку Кравец есть .
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07.04.2024 20:04 Ответить
Як не можеш нічого зробити - ЙДИ ГЕТЬ, ЗЄ і не мучай (ж)ОПу!
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07.04.2024 23:37 Ответить
всі на трайвневі! там і тей мілліард дерев знайдете,,,
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08.04.2024 00:40 Ответить
Зеленський - державний та війсковий злочинець, як й його попередник Порошенко.
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08.04.2024 06:29 Ответить
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