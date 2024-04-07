Зеленский: У Украины нет снарядов для контрнаступательных действий

У Вооруженных сил Украины нет достаточного количества снарядов, чтобы вести контрнаступательные действия на фронте.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на Черниговщине в интервью телемарафону "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет. Для защиты нашего государства есть несколько инициатив, которые начали работать, к нам поступает оружие. Чтобы сегодня защищать так, как мы защищаем, для всех бригад, на наиболее напряженных направлениях, все честно распределяется. Без приоритетов, без любимцев", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что в качестве замены дефицитного артиллерийского снаряда используются дроны.

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"Да, это не альтернатива, но это помогает на некоторых направлениях. Мы увеличили производство в десятки раз. На сегодняшний день глобально дефицита в этом вопросе я не вижу. Ребята, боевые бригады это получают", - подчеркнул президент.

Кроме того, он сообщил, что Украине не хватает дальнобойных снарядов и оружия, чтобы наносить удары по военным аэродромам РФ, самолетам, вертолетам, складам и базам.