Зеленский: У Украины нет снарядов для контрнаступательных действий
У Вооруженных сил Украины нет достаточного количества снарядов, чтобы вести контрнаступательные действия на фронте.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на Черниговщине в интервью телемарафону "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет. Для защиты нашего государства есть несколько инициатив, которые начали работать, к нам поступает оружие. Чтобы сегодня защищать так, как мы защищаем, для всех бригад, на наиболее напряженных направлениях, все честно распределяется. Без приоритетов, без любимцев", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства отметил, что в качестве замены дефицитного артиллерийского снаряда используются дроны.
"Да, это не альтернатива, но это помогает на некоторых направлениях. Мы увеличили производство в десятки раз. На сегодняшний день глобально дефицита в этом вопросе я не вижу. Ребята, боевые бригады это получают", - подчеркнул президент.
Кроме того, он сообщил, что Украине не хватает дальнобойных снарядов и оружия, чтобы наносить удары по военным аэродромам РФ, самолетам, вертолетам, складам и базам.
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Есть такие примеры в итории- проведения выборов во время войны
Их можно провести
Их боится проводить только ОДИН
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗЕЛЕНСКИЙ
У него нет шансов
У него после выборов шанс один
НАРЫ!!!! НАДОЛГО!!!!!
Но полно гудрона
И глумится ЗЕленая тварь.
Чи може вони ведуть до капітуляції??!
Пулеметчик: Патроны кончились.
Политрук: Но Вы же коммунист!
И пулемет застрочил снова...
Ти маєш повідомляти що робиться щоб їх мати, кого звільнено кого призначено і з ким домовлено.
Ти є топ-менеджер і від тебе чекають рішення, а не виправдовування.
Не в стані? Звільняй місце хто може.
а на снаряди грошей не вистачило
Торік були і техніки було досить. Причина в тобі ,бо ермак не сидить,склавши руки.
у них спитай
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А як же кордони 1991-го року? Коли ми вже нарешті на них вийдемо?
Я вам нічєго нє должєн, от і нєма снарядів
це по Фройду зірвалося у нього ??
/// PART FOUR - FLIGHT BANSHEE
http://samlib.ru/k/koganickij_g_a/banshee.shtml
Продолжение темы -
MEDIUM AND LONG RANGE TACTICAL STRIKE WEAPONS
Якого буя воно комусь жалиться після того як 5 років профукав напару із ФСБшним дерьмаком????
Не зумів! Всрався! Здав голими у сні купу людей розмінованим Чонгаром, здав Маріуполь, Енергодар, ЗАЕС, Каховську ГЕС!
Нах зі сцени, кришку роялю закрити член віддавити, концерт закінчено!!! Дуже дорого обійшовся клоун Україні! Потрібен назад або Порошенко або Залужний а не черговий прилупа чи подібне зе-шобло!
Буде те ж саме : КАНЕЙ НАПИРИПРАВЕ НИМИНЯЮТ.
Там 140 000 000 ******. Лише гляньте на результати виборiв три тижнi тому.
Одностайний сказ на всю паРашу.
Там нема людей! То МУТАНТИ (тобто виродки).
Там з дитсадка вчать УБИВАТИ.
ЗАРАЗ НЕМАЄ ДЛЯ КОНТРНАСТУПАЛЬНИХ, А ЧЕРЕЗ ПЕВНИЙ ЧАС І ВІДСТРІЛЮВАТИСЬ БУДЕ НІЧИМ! ЗАХІДНІ ПАРТНЕРИ ПИСАЛИ, ЩО СТВОЛИ ГАУБИЦЬ ВЖЕ ЗНОШЕНІ НА 70% І СТРІЛЯТИ ВОНИ СКОРО НЕ ЗМОЖУТЬ ВЗАГАЛІ, БО ОЗРАХОГВАНІ НА 600 ПОСТРІЛІВ, А ВЖЕ ЗРОБИЛИ ПО 2,5-4 ТИС. ПОСТРІЛІВ. НАПЕВНЕ ПУТІЛО НА ТАКЕ І РОЗРАХОВУВАВ, ВСЕ СКОРО ЗАКІНЧИТЬСЯ, ЗБРОЯ СТАНЕ НЕ ПРИДАТНОЮ, ОСЬ ТУТ РУСНЯ І ВДАРИТЬ.