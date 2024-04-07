"Зеленський: В України немає снарядів для контрнаступальних дій".

У Збройних сил України немає достатньої кількості снарядів, щоб вести контрнаступальні дії на фронті.

Про це у Президент України Володимир Зеленський заявив на Чернігівщині в інтерв'ю телемарафону"Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Для контрнаступальних дій у нас снарядів немає. Для захисту нашої держави є кілька ініціатив, які почали працювати, до нас надходить зброя. Щоб сьогодні захищати так, як ми захищаємо, для всіх бригад, які на найбільш напружених напрямках, все чесно розподіляється. Без пріоритетів, без улюбленців", - підкреслив Зеленський.

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Глава держави зазначив, що як заміну дефіцитного артилерійського снаряда використовують дрони.

"Так, це не альтернатива, але це допомагає на деяких напрямках. Ми збільшили виробництво в десятки разів. На сьогодні глобально дефіциту в цьому питанні я не бачу. Хлопці, бойові бригади це отримують", - наголосив Президент.

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Крім того, він повідомив, що Україні не вистачає далекобійних снарядів і зброї, щоб завдавати ударів по військових аеродромах РФ, літаках, вертольотах, складах і базах.