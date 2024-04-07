Зеленський: В України немає снарядів для контрнаступальних дій
У Збройних сил України немає достатньої кількості снарядів, щоб вести контрнаступальні дії на фронті.
Про це у Президент України Володимир Зеленський заявив на Чернігівщині в інтерв'ю телемарафону"Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Для контрнаступальних дій у нас снарядів немає. Для захисту нашої держави є кілька ініціатив, які почали працювати, до нас надходить зброя. Щоб сьогодні захищати так, як ми захищаємо, для всіх бригад, які на найбільш напружених напрямках, все чесно розподіляється. Без пріоритетів, без улюбленців", - підкреслив Зеленський.
Глава держави зазначив, що як заміну дефіцитного артилерійського снаряда використовують дрони.
"Так, це не альтернатива, але це допомагає на деяких напрямках. Ми збільшили виробництво в десятки разів. На сьогодні глобально дефіциту в цьому питанні я не бачу. Хлопці, бойові бригади це отримують", - наголосив Президент.
Крім того, він повідомив, що Україні не вистачає далекобійних снарядів і зброї, щоб завдавати ударів по військових аеродромах РФ, літаках, вертольотах, складах і базах.
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Есть такие примеры в итории- проведения выборов во время войны
Их можно провести
Их боится проводить только ОДИН
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗЕЛЕНСКИЙ
У него нет шансов
У него после выборов шанс один
НАРЫ!!!! НАДОЛГО!!!!!
Но полно гудрона
И глумится ЗЕленая тварь.
Чи може вони ведуть до капітуляції??!
Пулеметчик: Патроны кончились.
Политрук: Но Вы же коммунист!
И пулемет застрочил снова...
Ти маєш повідомляти що робиться щоб їх мати, кого звільнено кого призначено і з ким домовлено.
Ти є топ-менеджер і від тебе чекають рішення, а не виправдовування.
Не в стані? Звільняй місце хто може.
а на снаряди грошей не вистачило
Торік були і техніки було досить. Причина в тобі ,бо ермак не сидить,склавши руки.
у них спитай
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А як же кордони 1991-го року? Коли ми вже нарешті на них вийдемо?
Я вам нічєго нє должєн, от і нєма снарядів
це по Фройду зірвалося у нього ??
/// PART FOUR - FLIGHT BANSHEE
http://samlib.ru/k/koganickij_g_a/banshee.shtml
Продолжение темы -
MEDIUM AND LONG RANGE TACTICAL STRIKE WEAPONS
Якого буя воно комусь жалиться після того як 5 років профукав напару із ФСБшним дерьмаком????
Не зумів! Всрався! Здав голими у сні купу людей розмінованим Чонгаром, здав Маріуполь, Енергодар, ЗАЕС, Каховську ГЕС!
Нах зі сцени, кришку роялю закрити член віддавити, концерт закінчено!!! Дуже дорого обійшовся клоун Україні! Потрібен назад або Порошенко або Залужний а не черговий прилупа чи подібне зе-шобло!
Буде те ж саме : КАНЕЙ НАПИРИПРАВЕ НИМИНЯЮТ.
Там 140 000 000 ******. Лише гляньте на результати виборiв три тижнi тому.
Одностайний сказ на всю паРашу.
Там нема людей! То МУТАНТИ (тобто виродки).
Там з дитсадка вчать УБИВАТИ.
ЗАРАЗ НЕМАЄ ДЛЯ КОНТРНАСТУПАЛЬНИХ, А ЧЕРЕЗ ПЕВНИЙ ЧАС І ВІДСТРІЛЮВАТИСЬ БУДЕ НІЧИМ! ЗАХІДНІ ПАРТНЕРИ ПИСАЛИ, ЩО СТВОЛИ ГАУБИЦЬ ВЖЕ ЗНОШЕНІ НА 70% І СТРІЛЯТИ ВОНИ СКОРО НЕ ЗМОЖУТЬ ВЗАГАЛІ, БО ОЗРАХОГВАНІ НА 600 ПОСТРІЛІВ, А ВЖЕ ЗРОБИЛИ ПО 2,5-4 ТИС. ПОСТРІЛІВ. НАПЕВНЕ ПУТІЛО НА ТАКЕ І РОЗРАХОВУВАВ, ВСЕ СКОРО ЗАКІНЧИТЬСЯ, ЗБРОЯ СТАНЕ НЕ ПРИДАТНОЮ, ОСЬ ТУТ РУСНЯ І ВДАРИТЬ.