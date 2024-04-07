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Зеленський: В України немає снарядів для контрнаступальних дій

Президент України Володимир Зеленський

У Збройних сил України немає достатньої кількості снарядів, щоб вести контрнаступальні дії на фронті.

Про це у Президент України Володимир Зеленський заявив на Чернігівщині в інтерв'ю телемарафону"Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Для контрнаступальних дій у нас снарядів немає. Для захисту нашої держави є кілька ініціатив, які почали працювати, до нас надходить зброя. Щоб сьогодні захищати так, як ми захищаємо, для всіх бригад, які на найбільш напружених напрямках, все чесно розподіляється. Без пріоритетів, без улюбленців", - підкреслив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цього року отримаємо 10% від кількості літаків, яка нам потрібна, - Зеленський

Глава держави зазначив, що як заміну дефіцитного артилерійського снаряда використовують дрони.

"Так, це не альтернатива, але це допомагає на деяких напрямках. Ми збільшили виробництво в десятки разів. На сьогодні глобально дефіциту в цьому питанні я не бачу. Хлопці, бойові бригади це отримують", - наголосив Президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 25 систем Patriot або її аналогів потрібно Україні, щоб повністю захистити повітряний простір, - Зеленський

Крім того, він повідомив, що Україні не вистачає далекобійних снарядів і зброї, щоб завдавати ударів по військових аеродромах РФ, літаках, вертольотах, складах і базах.

Автор: 

боєприпаси (2267) Зеленський Володимир (23790)


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Топ коментарі
+37
А Лієв теж тому на свободі, бо не сам 10 млрд на снаряди хапнув, ТАК вова(пишемо з малої)?

А ЧЕРВІНЬКИЙ ТОМУ ЗА ГРАТАМИ, ЩО ВСЕ ПРО ВАС ЗНАЄ
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07.04.2024 02:08
+34
Снарядів немає, а 20 млн. на квартиру є.
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07.04.2024 02:08
+33
Більше двох років повномасштабної війни. Жодного патронного чи снарядного заводу не збудовано, навіть не намічається.
Звичайно, зараз треба би було будувати глибоко під землею або десь в горах. Це складніше.
Але за два роки можна було збудувати снарядий завод.
Але, по великому рахунку, війна на сході вже йде 10 років.
І ні Порошенко за свої 5 років каденції, коли вже йшла війна, ні Зеля зараз за свої 5 років каденції так і не споомоглися збудувати завод.
10 років війни, влада тільки крала і нічого не будувала для оборони.
Це факт.
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07.04.2024 02:20
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Сторінка 2 з 2
Вибори потрібні без сумнівів. Але, чисто технічне питання-як їх провести у прифронтових містах та селах, у окопах з нашими бійцями, у західних країнах серед біженців ?
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07.04.2024 10:42 Відповісти
В виборах приймають участь тільки ті хто в Україні. Ті хто втік втратили право голосувати. Вони відмовились від країни. Без виборів ми матимемо вічну війну під керівництвом корумпованих нацменшин - зєлєнських, єрмаків, умєрових і татарових яку нам не виграти під їх кервництвом ніколи.
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07.04.2024 10:52 Відповісти
100%
Есть такие примеры в итории- проведения выборов во время войны
Их можно провести
Их боится проводить только ОДИН
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗЕЛЕНСКИЙ
У него нет шансов
У него после выборов шанс один
НАРЫ!!!! НАДОЛГО!!!!!
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07.04.2024 20:25 Відповісти
пора стріляти їх в тилу,бо вони вже здають фронт і продають землю.гроші зароблять і сїбнуть,а ми тут залишимось ні з чим.
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07.04.2024 07:18 Відповісти
Вони всі, без виключень какая разніца-заробітчани і здриснуть до країн ЄС незалежно від наслідків війни, звісно за умови приходу до влади патріотів.
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07.04.2024 08:57 Відповісти
Якии наступ? - нам би відбитись - рашковани вже в Часовому Яру
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07.04.2024 07:19 Відповісти
А американці тепер дадуть грошу тільки в кредит...
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07.04.2024 07:31 Відповісти
Срнарядов нет,
Но полно гудрона
И глумится ЗЕленая тварь.
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07.04.2024 07:33 Відповісти
Атас
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07.04.2024 23:27 Відповісти
Снаряди на вулиці не валяються. Треба "примусити" Шило заводіки будувати. Або татарова. Бо Андрююююша дЄрмак не втримається, і почне сам займатись "забезпеченням" контрнаступу зеленСКОГО.
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07.04.2024 07:39 Відповісти
Проблему треба негайно вирішувати!! Це робота зеленої влади і "мудрого наріду"

Чи може вони ведуть до капітуляції??!
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07.04.2024 07:55 Відповісти
То Залужний був винуватий, а тепер сам себе звинувачувати ж не буде, стратєхх.
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07.04.2024 08:05 Відповісти
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07.04.2024 08:10 Відповісти
Политрук: Почему перестали стрелять?
Пулеметчик: Патроны кончились.
Политрук: Но Вы же коммунист!
И пулемет застрочил снова...
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07.04.2024 08:41 Відповісти
Снаряди топили у річках ще з літа тому Байден й не дав Ленд-ліз...
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07.04.2024 08:27 Відповісти
Андрій дЕрмак Щтірліц путла зна свою роботу...
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07.04.2024 08:28 Відповісти
Не знаєш що робити Воха?? Біжи до мамки Рими запитай! Як не ти то напевно мамо допоможе.
Ти маєш повідомляти що робиться щоб їх мати, кого звільнено кого призначено і з ким домовлено.
Ти є топ-менеджер і від тебе чекають рішення, а не виправдовування.
Не в стані? Звільняй місце хто може.
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07.04.2024 08:59 Відповісти
Оборону спершу забеспеч, "стратег військовий"!
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07.04.2024 09:01 Відповісти
Дивно, усі чиновники, депутати за час війни значно збільшили свої статкистатки,
а на снаряди грошей не вистачило
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07.04.2024 09:08 Відповісти
дрони виробляли і продавали державі для МО
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07.04.2024 11:10 Відповісти
До речі , це не проблема для арахамії, віен планує нестачу закривати мобресурсом та бусіками незламності.
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07.04.2024 10:00 Відповісти
"Зеленський: В України немає снарядів для контрнаступальних дій".
Торік були і техніки було досить. Причина в тобі ,бо ермак не сидить,склавши руки.
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07.04.2024 10:16 Відповісти
Без авіації наступати на укріпрайони однією технікою сенсу немає. Авіація бомбардуваннями має для початку добряче зачистити, а потім вже за підтримки арти має піти бронетехніка і піхота. Ось чому контрнаступ 2023 нічого не приніс. Захід його чекав, але літаки не давав. Та й досі не дає.
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07.04.2024 10:52 Відповісти
То хто винен,що послали мотопіхоту на мінні поля,на укріпрайони,де ланцети,артилерія спалили безліч техніки,не кажучи вже,скільки полягло.А результату ноль цілих...
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07.04.2024 11:00 Відповісти
Думаю винні і наше військово-політичне керівництво, і Захід.
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07.04.2024 11:08 Відповісти
Приймає остаточне рішення зе,з нього і спрос,як з верховного. Захід не приказував йти в завідомо неуспішний наступ,до речі,без розвідки(будага займався блогерством,а не розвідкою воєнних обєктів ворога на передовій).
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07.04.2024 11:26 Відповісти
Захід каже,що його рекомендації щодо наступу всі були успішно проігноровані
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07.04.2024 16:10 Відповісти
Тим більше
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08.04.2024 13:48 Відповісти
Зате в нас є прострочений припи**дент, і дуже багато хрипастих відосиків. Може ними кацапів обстрілювати?
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07.04.2024 10:17 Відповісти
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07.04.2024 10:18 Відповісти
а ще їх штрафуватимуть, за те що вони подивились у бік ворога ))
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07.04.2024 11:20 Відповісти
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07.04.2024 10:21 Відповісти
Як би відкрили кордони - я б повернувся в Україну! І, я тук думаю, кордони закриті саме тому - щоб вбити Укарїну економічно.
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07.04.2024 18:32 Відповісти
Кордони будуть закриті. Це рішення влади. Біда в тому , що з цією владою жити до 27- 29 років мінімум. Уявіть ,якщо вони крадуть на всьому ,особливо на військових закупівлях так зараз, що буде з країною ? І так, приїдете і не виїдете . Дуже класна схема . Виїхати=8/10 кк доларів. Вийти з підвалу тцк - 2 кк доларів. Людей перетворили на скот. Але це їх вибір 2019. Може чомусь навчаться ...нарешті
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07.04.2024 18:56 Відповісти
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07.04.2024 10:23 Відповісти
" Зеленский: У Украины нет снарядов для контрнаступательных действий" - это обвинение самому Зеленскому . Он НЕ потребовал от Байдена выполнения ЗАКОНА о Ленд Лизе и сам НЕ строил заводы по производству снарядов. И он уверен, что в Украине можно так пи.дануть и НИКТО за ЭТО ему НЕ предъявит.
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07.04.2024 10:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=94Lw2WnZ8hA
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07.04.2024 10:27 Відповісти
Украине дали 7 млрд долларов за месяц. Можно на эти деньги купить снаряды? Можно построить заводы? Почему за 10 лет войны ничего не сделано?
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07.04.2024 10:41 Відповісти

у них спитай
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07.04.2024 10:44 Відповісти
Цю допомогу заборонено використовувати в військових цілях
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07.04.2024 10:57 Відповісти
Это не помощь - это кредит. В любом случае он высвобождает деньги в бюджете, которые можно использовать куда угодно.
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07.04.2024 12:23 Відповісти
А слабО порыться в Инете и найти, какие падлы орали, что лен-лиз платный, что ленд-лиз НЕ НУЖЕН ???
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07.04.2024 19:14 Відповісти
так, це виключно на покупку барабанів та овочерізок у бомбосховища. Ну, ще там, дороги, мости добудувати, аеропорт Бориспіль, ось пропонують відкрити. Про які снаряди можна говорити?
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07.04.2024 13:05 Відповісти
але ж тепер барабанів і овочерізок для контрнаступу вдосталь,це питання закрите.Овочерізки треба щоб годувати солдатів, солдат їсть, і без цього не може, факт.Барабани завжди використовують перед боєм,наступом, подивись фільми про війну,ну а от на снаряди поки що не хватило, так буває, зате ми незламні.
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07.04.2024 16:15 Відповісти
Стьопа, ти заблукав, якщо не розумієш про що мова. Це не ОПа і не Московія.
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07.04.2024 17:20 Відповісти
це ти не розумієш ,ясен пепець,простий солдат не завжди иозуміє задумок головкома.
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07.04.2024 17:49 Відповісти
Зеленський: В України немає снарядів для контрнаступальних дій,
----------------------------------------------------------------------------------
А як же кордони 1991-го року? Коли ми вже нарешті на них вийдемо?
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07.04.2024 10:48 Відповісти

Я вам нічєго нє должєн, от і нєма снарядів
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07.04.2024 10:51 Відповісти
очі наркоши
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07.04.2024 11:55 Відповісти
" ... все чесно розподіляється. Без пріоритетів, без улюбленців..."

це по Фройду зірвалося у нього ??
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07.04.2024 10:57 Відповісти
В Україні немає головного - українського президента. Замість нього ватна обдовблена брехлива пика, якому Україна до тухєса. Тому в нас немає ані снарядів від держави, ані дронів від держави (95% досі від народа), ані ракет від держави. Але ви не переплутайте - ва всьом вінават нєхароший Запад, а гнусавопикий брехливий зрадник, як завжди "нє прі чьом"...
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07.04.2024 11:01 Відповісти
Усе вірно, крім одного - мерзота хрипата не зрадник, воно ворог. Своїх хазяїв воно не зраджує. А українцям воно "нічєго нє должен".
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07.04.2024 12:16 Відповісти
Будь який текст, хто б не був його автором, спрямований на досягнення мети автора, - тобто є маніпулятивним...
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07.04.2024 11:03 Відповісти
Ето я постарался і какая разніца на каком русском язікє я ето сказал!!! - прокоментував Віва з гордо піднятою мармизою.
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07.04.2024 11:08 Відповісти
Дякую за інформацію пане нєлох прєзідєнт. Продовжуйте спостереження та інформування населення. Щоб в травні вас небуло.
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07.04.2024 11:17 Відповісти
Що саме цікаве і снарядів немає і тих доріг на які пішли кошти замість снарядів також вже немає зато появилась купа мільйонерів депутатів суддів прокурорів СБУшників які впевнено ведуть Україну в прірву!
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07.04.2024 11:21 Відповісти
за що тоді Звільнили Залужного????
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07.04.2024 11:21 Відповісти
Злякалися перетворення Залужного на Піночета. Очко то у ЗЕлені не залізне ...
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07.04.2024 15:47 Відповісти
Зате, згідно декларацій, керівництво країни, чиновники значно збільшили свої статки!
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07.04.2024 11:25 Відповісти
Так це результат роботи 5-6 менеджерів
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07.04.2024 11:28 Відповісти
Кожен день тікі і пишуть шо знаходять в Україні нових мілліонерів і усі якось пов'язані з зеленським а грошей на снаряди немає, то нехай посусекам поскребуть чі то по офшорах то там і на снаряди і на літаки достатньо буде та щей і на розвиток економіки шось залишиться
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07.04.2024 11:31 Відповісти
- я вам нічіго нідолжен (валодя зілєнскай к мудрому ізбіратєлю)
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07.04.2024 13:56 Відповісти
А ещё нет бетона и лопат, чтобы строить линию обороны. Но зато есть менеджеры, которые готовы поставлять украинское оружие на экспорт.
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07.04.2024 11:34 Відповісти
Зе может вернешься в свой квартал, кривляться у тебя лучше выходит.
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07.04.2024 11:39 Відповісти
Краще в тюремний КВК
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07.04.2024 11:49 Відповісти
прошло пять лет. Ну никак не могу понять, чем руководствовались когда голосовали за него ?
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07.04.2024 11:41 Відповісти
..в УкраЇні нема притомного Президента, а лише якись фаворит-постєльний дермак-секретут
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07.04.2024 11:53 Відповісти
(С_ Зеленский) … «Если нет противовоздушной обороны для защиты нашей энергосистемы, и русские атакуют ее, мой вопрос: почему мы не можем ответить им? - добавил Зеленский. - Их общество должно научиться жить без бензина, без дизеля, без электричества. Это честно».

/// PART FOUR - FLIGHT BANSHEE
http://samlib.ru/k/koganickij_g_a/banshee.shtml
Продолжение темы -
MEDIUM AND LONG RANGE TACTICAL STRIKE WEAPONS
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07.04.2024 11:57 Відповісти
Шут.
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07.04.2024 12:26 Відповісти
А в чому була проблема побудувати кілька снарядних заводів? Це не якісь високі технології, їм років сто. Набудувати і клепати снаряди. Так ні, дороги треба було. Асфальт - наше всьо.
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07.04.2024 12:37 Відповісти
Скільки ще терпіти цю гнилу зелену потвору???? Бери блд шашликами і асфальтом кидайся!!!! Роби щось!

Якого буя воно комусь жалиться після того як 5 років профукав напару із ФСБшним дерьмаком????

Не зумів! Всрався! Здав голими у сні купу людей розмінованим Чонгаром, здав Маріуполь, Енергодар, ЗАЕС, Каховську ГЕС!

Нах зі сцени, кришку роялю закрити член віддавити, концерт закінчено!!! Дуже дорого обійшовся клоун Україні! Потрібен назад або Порошенко або Залужний а не черговий прилупа чи подібне зе-шобло!
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07.04.2024 12:43 Відповісти
Ні шановний Пан, треба запитати тих Панів,чи вони захочуть те тягнути на своїх плечах. Як Пан Прошенко так і Пан Залужний. Ще є люди в Україні які могли б,ні не так,можуть зробити порядок, є такі, тільки ще не зараз, а вмотивованих більшість, не тільки на нулі.
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07.04.2024 14:46 Відповісти
Нажаль, українцям жити з помилкою 2019 тепер довго, і красти вони менше не перестануть під кермаництвом бенермака. От уявіть собі, мін до 27-29 року ця мерзота, типу гундома ерьмачка ,татаров, серафімчук, безмозла, будуть сідііти на схемах і красти наші гроші платників . Незгодним=бусік незламності та повістки. від ТЦК .
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07.04.2024 16:44 Відповісти
А хто е вам пообiцяв якiсь змiни у 29-му???
Буде те ж саме : КАНЕЙ НАПИРИПРАВЕ НИМИНЯЮТ.
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07.04.2024 19:20 Відповісти
***** може здохне в саме цей період
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07.04.2024 19:37 Відповісти
То й що?
Там 140 000 000 ******. Лише гляньте на результати виборiв три тижнi тому.
Одностайний сказ на всю паРашу.
Там нема людей! То МУТАНТИ (тобто виродки).
Там з дитсадка вчать УБИВАТИ.
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07.04.2024 19:44 Відповісти
Єх, сєйчас би шашличок к майскім да паржать папріколу.
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07.04.2024 13:53 Відповісти
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07.04.2024 13:58 Відповісти
А вилы , яхты , Maybachi , не пытались ******* казну? Или все **** нажито не посильным трудом?
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07.04.2024 14:06 Відповісти
А де дів! Га, сволото. Тобі люди довірили свої сім'ї своє життя,свій добробут, а ти покликав у мій дім війну,ні не так -запросив. Вийди погань з офісу!!! Поки цілий. Ех немаю я таких сил,винести це непорозуміння з Банкової!!!
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07.04.2024 14:39 Відповісти
все снаряды ушли ленке золотой ручке на шоу и на родинумуть. по 30 лямов на одну и другую *****. сколько можно было снарядов наклепать, гниды.
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07.04.2024 14:56 Відповісти
КАПЕЦЬ! А РУСНЯ ПРО ТАКИЙ СТАН З ************ ЗНАЄ?!
ЗАРАЗ НЕМАЄ ДЛЯ КОНТРНАСТУПАЛЬНИХ, А ЧЕРЕЗ ПЕВНИЙ ЧАС І ВІДСТРІЛЮВАТИСЬ БУДЕ НІЧИМ! ЗАХІДНІ ПАРТНЕРИ ПИСАЛИ, ЩО СТВОЛИ ГАУБИЦЬ ВЖЕ ЗНОШЕНІ НА 70% І СТРІЛЯТИ ВОНИ СКОРО НЕ ЗМОЖУТЬ ВЗАГАЛІ, БО ОЗРАХОГВАНІ НА 600 ПОСТРІЛІВ, А ВЖЕ ЗРОБИЛИ ПО 2,5-4 ТИС. ПОСТРІЛІВ. НАПЕВНЕ ПУТІЛО НА ТАКЕ І РОЗРАХОВУВАВ, ВСЕ СКОРО ЗАКІНЧИТЬСЯ, ЗБРОЯ СТАНЕ НЕ ПРИДАТНОЮ, ОСЬ ТУТ РУСНЯ І ВДАРИТЬ.
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07.04.2024 17:53 Відповісти
О! це вже ми контнаступаєм , тільки що говорили що можливий контрнаступ росії у травні -червні і що вони там курять?
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07.04.2024 18:14 Відповісти
ты бы ещё ты прямо путину взял бы и сказал што контрнаступа не будет. артист
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07.04.2024 18:24 Відповісти
Украинский президент Владимир Зеленский за 20 миллионов фунтов стерлингов купил у короля Великобритании Карла III построенный в 18 веке особняк Highgrove House. Об этом https://londoncrier.co.uk/2024/04/zelenskyy-acquires-highgrove-house-former-residence-of-king-charles-for-20million/ сообщает The London Crier.
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07.04.2024 20:01 Відповісти
Поки це чутки, ніким не підтверджені.
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07.04.2024 21:43 Відповісти
Уволенная прислуга подтвердила то купил Зеля, там целый штат лакеев работал.
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08.04.2024 01:13 Відповісти
Дурня, що можуть знати лакеї.
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08.04.2024 01:51 Відповісти
А на Ленку Кравец есть .
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07.04.2024 20:04 Відповісти
Як не можеш нічого зробити - ЙДИ ГЕТЬ, ЗЄ і не мучай (ж)ОПу!
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07.04.2024 23:37 Відповісти
всі на трайвневі! там і тей мілліард дерев знайдете,,,
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08.04.2024 00:40 Відповісти
Зеленський - державний та війсковий злочинець, як й його попередник Порошенко.
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08.04.2024 06:29 Відповісти
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