Ночью в Харькове "шахед" попал в дом, есть пострадавшие

Российские оккупанты атаковали Харьков "шахедами", один из них попал в дом. Произошел пожар, есть пострадавшие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В 00:50 оккупанты ударили по Харькову беспилотниками, поврежден частный дом.

Пострадал 62-летний мужчина, получивший осколочные ранения. 64-летней женщине и 87-летнему мужчине предоставили медицинскую помощь на месте", - говорится в сообщении.

Также в 01:40 оккупанты ударили "Шахедами" по Лозовскому и Харьковскому районам. Без пострадавших.

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