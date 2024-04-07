Ночью в Харькове "шахед" попал в дом, есть пострадавшие
Российские оккупанты атаковали Харьков "шахедами", один из них попал в дом. Произошел пожар, есть пострадавшие.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В 00:50 оккупанты ударили по Харькову беспилотниками, поврежден частный дом.
Пострадал 62-летний мужчина, получивший осколочные ранения. 64-летней женщине и 87-летнему мужчине предоставили медицинскую помощь на месте", - говорится в сообщении.
Также в 01:40 оккупанты ударили "Шахедами" по Лозовскому и Харьковскому районам. Без пострадавших.
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Владимир Педан
показать весь комментарий07.04.2024 07:51 Ответить Мне нравится 0
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