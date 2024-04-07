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Ночью в Харькове "шахед" попал в дом, есть пострадавшие

шахед

Российские оккупанты атаковали Харьков "шахедами", один из них попал в дом. Произошел пожар, есть пострадавшие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В 00:50 оккупанты ударили по Харькову беспилотниками, поврежден частный дом.

Пострадал 62-летний мужчина, получивший осколочные ранения. 64-летней женщине и 87-летнему мужчине предоставили медицинскую помощь на месте", - говорится в сообщении.

Также в 01:40 оккупанты ударили "Шахедами" по Лозовскому и Харьковскому районам. Без пострадавших.

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Автор: 

беспилотник (3544) Харьков (7452)


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Стає цікавим той факт, що останнім часом після чергових бомбардувань росією м. Харків "лягають" всі місцеві інтернет-ресурси, жоден не працює. В той самий час загальноукраїнські (УП, Цензор) завантажуються майже без проблем. Чи може хтось з ІТ-фахівців пояснити це технічно? Можливо, це не технічна справа. А тоді що?
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07.04.2024 07:51 Ответить
 
 