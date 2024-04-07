Вночі у Харкові "шахед" влучив у будинок, є постраждалі
Російські окупанти атакували Харків "шахедами", один з них влучив у будинок. Сталася пожежа, є постраждалі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"О 00:50 окупанти вдарили по Харкову безпілотниками, пошкоджено приватний будинок.
Постраждав 62-річний чоловік, який отримав осколкові поранення. 64-річній жінці та 87-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.
Також о 01:40 окупанти вдарили "Шахедами" по Лозівському та Харківському районах. Без постраждалих.
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Владимир Педан
показати весь коментар07.04.2024 07:51 Відповісти Мені подобається 0
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