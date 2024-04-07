Вночі у Харкові "шахед" влучив у будинок, є постраждалі

Російські окупанти атакували Харків "шахедами", один з них влучив у будинок. Сталася пожежа, є постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"О 00:50 окупанти вдарили по Харкову безпілотниками, пошкоджено приватний будинок.

Постраждав 62-річний чоловік, який отримав осколкові поранення. 64-річній жінці та 87-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.

Також о 01:40 окупанти вдарили "Шахедами" по Лозівському та Харківському районах. Без постраждалих.

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