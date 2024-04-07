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Вночі у Харкові "шахед" влучив у будинок, є постраждалі

шахед

Російські окупанти атакували Харків "шахедами", один з них влучив у будинок. Сталася пожежа, є постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"О 00:50 окупанти вдарили по Харкову безпілотниками, пошкоджено приватний будинок.

Постраждав 62-річний чоловік, який отримав осколкові поранення. 64-річній жінці та 87-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.

Також о 01:40 окупанти вдарили "Шахедами" по Лозівському та Харківському районах. Без постраждалих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Харкові російський безпілотник влучив у приватний будинок, - Терехов

Автор: 

безпілотник (4144) Харків (5581)


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Стає цікавим той факт, що останнім часом після чергових бомбардувань росією м. Харків "лягають" всі місцеві інтернет-ресурси, жоден не працює. В той самий час загальноукраїнські (УП, Цензор) завантажуються майже без проблем. Чи може хтось з ІТ-фахівців пояснити це технічно? Можливо, це не технічна справа. А тоді що?
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07.04.2024 07:51 Відповісти
 
 