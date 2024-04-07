ПВО уничтожила 17 "шахедов", - Воздушные силы
В ночь на 7 апреля враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-31 из оккупированной Луганщины, баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и 17-ю ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из мыса Чауда (Крым).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
"В результате противовоздушного боя Силами обороны Украины сбиты 17 вражеских ударных беспилотников "Shahed-131/136" в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях", - говорится в сообщении.
К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.
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короче нам відверто брешуть ..тобіш шахед попав куди його направили а наші вже видають це за збиття
Автор:
Вікторія Кульженко
08:35, 7 квітня
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КОРОТКА ВЕРСІЯ НОВИНИ
У ніч на 7 квітня ворожі "Шахеди" були знищені над Дніпропетровщиною, а також Росія вдарила безпілотниками по Харкову.
Дрони були знищені в Криворізькому, Дніпровському та Камʼянському районах, при цьому було завдано шкоди будівлям та автомобілям.
По Харкову постраждав 62-річний чоловік від осколкових поранень, але на щастя, у Лозівському та Харківському районах обійшлося без постраждалих.
Усі безпілотні літальні апарати були ліквідовані українськими системами протиповітряної оборони під час нападу на міста.
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Нічний удар "Шахедами": в Харкові та на Дніпропетровщині пошкоджено будинки - 24 КаналАтака Шахедами / Колаж 24 Каналу
Росія продовжує запускати по території України ударні дрони. Зокрема, під ударом опинився Харків та Дніпропетровська область.
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АТАКА ДРОНАМИ-КАМІКАДЗЕ
Вночі проти 7 квітня над Дніпропетровщиною знищили "зграю" з 11 ворожих "Шахедів". Крім цього, Росія вдарила БпЛА по Харкову.
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ Ще 820 окупантів та понад 280 одиниць техніки: втрати ворога на 7 квітня
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
По два дрони знищили у Криворізькому та Дніпровському районах. Ще сім - у Камʼянському. Там внаслідок падіння уламків пошкоджено декілька будівель та автівки.
️Крім цього, по Марганецькій громаді на Нікопольщині війська агресора били з артилерії. Наслідки обстрілу встановлюють.
У Харкові пошкоджено будинок
Відомо, що о 00:50 окупанти вдарили по Харкову безпілотниками, пошкоджено приватний будинок.
Внаслідок цього постраждав 62-річний чоловік, який отримав осколкові поранення. Ще двом людям допомогу надали на місці.
️Також о 01:40 окупанти вдарили "Шахедами" по Лозівському та Харківському районах. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Наслідки обстрілів Харківщини / Фото поліції Харківської області
https://24tv.ua/ataka-shahedami-7-kvitnya-harkovi-ye-poshkodzhennya-droni-zbivali_n2530284