ПВО уничтожила 17 "шахедов", - Воздушные силы

В ночь на 7 апреля враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-31 из оккупированной Луганщины, баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и 17-ю ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из мыса Чауда (Крым).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"В результате противовоздушного боя Силами обороны Украины сбиты 17 вражеских ударных беспилотников "Shahed-131/136" в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях", - говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.

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