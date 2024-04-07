ППО знищила 17 "шахедів", - Повітряні сили

У ніч на 7 квітня ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-31 з окупованої Луганщини, балістичною ракетою "Іскандер-М" з Криму та 17-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда (Крим).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито 17 ворожих ударних безпілотників "Shahed-131/136" у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях", - йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

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