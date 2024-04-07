УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10494 відвідувача онлайн
Новини
1 720 5

ППО знищила 17 "шахедів", - Повітряні сили

У ніч на 7 квітня ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-31 з окупованої Луганщини, балістичною ракетою "Іскандер-М" з Криму та 17-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда (Крим).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито 17 ворожих ударних безпілотників "Shahed-131/136" у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях", - йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни запустили з півдня декілька груп "Шахедів": курс північно-західний, - Повітряні сили (оновлено)

Повітряні сили: результат Роботи ППО

Автор: 

безпілотник (4144) ППО (3180) Повітряні сили (2625)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А скільки не знищено ?
показати весь коментар
07.04.2024 10:04 Відповісти
Якщо складно зрозуміти "У ніч на 7 квітня ворог завдав удару ... та 17-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" "В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито 17 ворожих ударних безпілотників "Shahed-131/136", то підкажу : не знищено-0.
показати весь коментар
07.04.2024 10:29 Відповісти
Прилетіло 17 шахедів і всі знищено 🙁
показати весь коментар
07.04.2024 10:07 Відповісти
ахаха а в Харькові **...шій прильот від шахеда учора будинок невеликий знищено ..

короче нам відверто брешуть ..тобіш шахед попав куди його направили а наші вже видають це за збиття
показати весь коментар
07.04.2024 10:46 Відповісти
Нічний удар "Шахедами": в Харкові та на Дніпропетровщині пошкоджено будинки

Автор:

Вікторія Кульженко

08:35, 7 квітня

Читать новость на русском

КОРОТКА ВЕРСІЯ НОВИНИ

У ніч на 7 квітня ворожі "Шахеди" були знищені над Дніпропетровщиною, а також Росія вдарила безпілотниками по Харкову.

Дрони були знищені в Криворізькому, Дніпровському та Камʼянському районах, при цьому було завдано шкоди будівлям та автомобілям.

По Харкову постраждав 62-річний чоловік від осколкових поранень, але на щастя, у Лозівському та Харківському районах обійшлося без постраждалих.

Усі безпілотні літальні апарати були ліквідовані українськими системами протиповітряної оборони під час нападу на міста.

Chevrons down

Нічний удар "Шахедами": в Харкові та на Дніпропетровщині пошкоджено будинки - 24 КаналАтака Шахедами / Колаж 24 Каналу

Росія продовжує запускати по території України ударні дрони. Зокрема, під ударом опинився Харків та Дніпропетровська область.

view count

1196

time for reading

2 хв

АТАКА ДРОНАМИ-КАМІКАДЗЕ

Вночі проти 7 квітня над Дніпропетровщиною знищили "зграю" з 11 ворожих "Шахедів". Крім цього, Росія вдарила БпЛА по Харкову.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ Ще 820 окупантів та понад 280 одиниць техніки: втрати ворога на 7 квітня

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

По два дрони знищили у Криворізькому та Дніпровському районах. Ще сім - у Камʼянському. Там внаслідок падіння уламків пошкоджено декілька будівель та автівки.

️Крім цього, по Марганецькій громаді на Нікопольщині війська агресора били з артилерії. Наслідки обстрілу встановлюють.

У Харкові пошкоджено будинок

Відомо, що о 00:50 окупанти вдарили по Харкову безпілотниками, пошкоджено приватний будинок.

Внаслідок цього постраждав 62-річний чоловік, який отримав осколкові поранення. Ще двом людям допомогу надали на місці.

️Також о 01:40 окупанти вдарили "Шахедами" по Лозівському та Харківському районах. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Наслідки обстрілів Харківщини / Фото поліції Харківської області



https://24tv.ua/ataka-shahedami-7-kvitnya-harkovi-ye-poshkodzhennya-droni-zbivali_n2530284
показати весь коментар
07.04.2024 10:53 Відповісти
 
 