ППО знищила 17 "шахедів", - Повітряні сили
У ніч на 7 квітня ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-31 з окупованої Луганщини, балістичною ракетою "Іскандер-М" з Криму та 17-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда (Крим).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
"В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито 17 ворожих ударних безпілотників "Shahed-131/136" у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях", - йдеться в повідомленні.
До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.
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короче нам відверто брешуть ..тобіш шахед попав куди його направили а наші вже видають це за збиття
Автор:
Вікторія Кульженко
08:35, 7 квітня
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КОРОТКА ВЕРСІЯ НОВИНИ
У ніч на 7 квітня ворожі "Шахеди" були знищені над Дніпропетровщиною, а також Росія вдарила безпілотниками по Харкову.
Дрони були знищені в Криворізькому, Дніпровському та Камʼянському районах, при цьому було завдано шкоди будівлям та автомобілям.
По Харкову постраждав 62-річний чоловік від осколкових поранень, але на щастя, у Лозівському та Харківському районах обійшлося без постраждалих.
Усі безпілотні літальні апарати були ліквідовані українськими системами протиповітряної оборони під час нападу на міста.
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Нічний удар "Шахедами": в Харкові та на Дніпропетровщині пошкоджено будинки - 24 КаналАтака Шахедами / Колаж 24 Каналу
Росія продовжує запускати по території України ударні дрони. Зокрема, під ударом опинився Харків та Дніпропетровська область.
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АТАКА ДРОНАМИ-КАМІКАДЗЕ
Вночі проти 7 квітня над Дніпропетровщиною знищили "зграю" з 11 ворожих "Шахедів". Крім цього, Росія вдарила БпЛА по Харкову.
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ Ще 820 окупантів та понад 280 одиниць техніки: втрати ворога на 7 квітня
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
По два дрони знищили у Криворізькому та Дніпровському районах. Ще сім - у Камʼянському. Там внаслідок падіння уламків пошкоджено декілька будівель та автівки.
️Крім цього, по Марганецькій громаді на Нікопольщині війська агресора били з артилерії. Наслідки обстрілу встановлюють.
У Харкові пошкоджено будинок
Відомо, що о 00:50 окупанти вдарили по Харкову безпілотниками, пошкоджено приватний будинок.
Внаслідок цього постраждав 62-річний чоловік, який отримав осколкові поранення. Ще двом людям допомогу надали на місці.
️Також о 01:40 окупанти вдарили "Шахедами" по Лозівському та Харківському районах. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Наслідки обстрілів Харківщини / Фото поліції Харківської області
https://24tv.ua/ataka-shahedami-7-kvitnya-harkovi-ye-poshkodzhennya-droni-zbivali_n2530284