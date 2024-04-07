Оккупанты снова бьют по Харькову

Днем 7 апреля в Харькове снова гремят взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове слышны взрывы!", - отметил он.

"Оккупанты снова наносят удары по Харькову", - добавил в свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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