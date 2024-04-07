Окупанти знову б’ють по Харкову
Вдень 7 квітня у Харкові знову гримлять вибухи.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"У Харкові чутно вибухи!", - зазначив він.
"Окупанти знову завдають ударів по Харкову", - додав своєю чергою глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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Заехала сегодня в свой любимый цветочный магазин на проспекте героев Харькова.
Думаю, электричество днём вырубят - я балкон приведу в порядок: окна помою, цветы вынесу, отростки пересажу наконец, а то корни уже километровые.
Весна же. Не смотря ни на что.
Девушка меня встречает на пороге, говорит: «Ой нет, что вы, бегониям рано еще на балкон, вон ночью до ноля обещают».
И мы стоим с ней в потрясающе пахнущем зале с садовыми розами и вместе смотрим погоду. Сирена завопила, переглянулись, молча перешли в отдел с удобрениями, подальше от окон, и обсуждаем выход драцены из зимней спячки.
Боже, как я люблю свой город.
Казалось бы, он такой большой, огромный, я в некоторых районах даже не была никогда. Но такой крохотный.
Бабулька на рынке мне недавно говорит: «Сьогодні сметана трохи кисленька, не така, як ви тоді брали».
Тоді - это в начале марта. Помнит.
На заправке, где мы оставляем машину, когда идем с Гектором в парк, все сотрудники знают какие я курю сигареты и какой люблю кофе. Добермана называют «наш красавчик пришел». И бегут гладить за ушком.
Это мой город.
С его междометиями «тю», «ля», «шо», которыми можно выразить весь спектр существующих эмоций.
С его бесконечными лавочками, которые если продать, то можно купить Монако.
С его легкой высокомерностью:
- Не парк Шевченко, а САД Шевченко! (закатывает глаза).
С его «тремпелем», «кульком», «судочком» - терминами, которые иногда не понимают даже в соседней области.
Харьков.
Я научилась плавать в «речке-вонючке» на Салтовке и впервые сломала ногу, прыгая с самой низкой точки «канатки» на Павловом Поле.
Я выросла на «студняке», бегала на свидания «под градусник», фоткалась у «дистрофиков», которых приезжие называют памятником влюбленным.
Я знаю почему «горбатый мост» - горбатый!
Мой город. Сегодня он покалечен, обесточен, в некоторых районах обезвожен. Фанерные окна, бетонные блок-посты, хмурые лица.
Больно.
В последние дни его имя не сходит с первых полос изданий - «готовится наступление», «эксперименты с новыми бомбами», «эвакуируйтесь».
И вчерашний фрагмент из эфира кремлевских мерзавцев
- Стереть Харьков с лица земли!
Дядьки в студии одобрительно кивают.
Мне не страшно, нет, мне брезгливо. Будто педофил произносит имя твоего ребенка.
Я посажу бегонии на следующей неделе. Плевать на ваши «попытки дестабилизировать ситуацию и запугать население».
Хер вам, а не Харьков.
Анна Гин