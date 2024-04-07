В Харькове 4 прилета, попадания в частный дом, есть раненые (обновлено)

В настоящее время войска РФ наносят удары по Харькову.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Город под обстрелом. Два взрыва", - информирует он.

"Оккупанты наносят удары по Харькову. Город Харьков и Харьковский район: будьте в укрытиях!", - добавляет в свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также: Сутки на Харьковщине: удары по Харькову, Лозовскому и Харьковскому районам, есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

"Есть раненые в результате ракетных обстрелов одного из центральных районов города", - добавил позже Терехов.

"Оккупанты ударили по центральной части города. Предварительно: есть раненые. Профильные службы выехали на места попаданий", - информирует Синегубов.

По информации Синегубова, есть повреждения жилищной инфраструктуры.

"Всего зафиксировано четыре прилета по городу. Один пришелся в частный дом. По количеству пострадавших информация уточняется", - добавил впоследствии Терехов.