В Харькове 4 прилета, попадания в частный дом, есть раненые (обновлено)
В настоящее время войска РФ наносят удары по Харькову.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Город под обстрелом. Два взрыва", - информирует он.
"Оккупанты наносят удары по Харькову. Город Харьков и Харьковский район: будьте в укрытиях!", - добавляет в свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Есть раненые в результате ракетных обстрелов одного из центральных районов города", - добавил позже Терехов.
"Оккупанты ударили по центральной части города. Предварительно: есть раненые. Профильные службы выехали на места попаданий", - информирует Синегубов.
По информации Синегубова, есть повреждения жилищной инфраструктуры.
"Всего зафиксировано четыре прилета по городу. Один пришелся в частный дом. По количеству пострадавших информация уточняется", - добавил впоследствии Терехов.
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