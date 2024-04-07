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Новости Война
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В Харькове 4 прилета, попадания в частный дом, есть раненые (обновлено)

харків

В настоящее время войска РФ наносят удары по Харькову.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Город под обстрелом. Два взрыва", - информирует он.

"Оккупанты наносят удары по Харькову. Город Харьков и Харьковский район: будьте в укрытиях!", - добавляет в свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"Есть раненые в результате ракетных обстрелов одного из центральных районов города", - добавил позже Терехов.

"Оккупанты ударили по центральной части города. Предварительно: есть раненые. Профильные службы выехали на места попаданий", - информирует Синегубов.

По информации Синегубова, есть повреждения жилищной инфраструктуры.

"Всего зафиксировано четыре прилета по городу. Один пришелся в частный дом. По количеству пострадавших информация уточняется", - добавил впоследствии Терехов.

Автор: 

обстрел (26942) Харьков (7452)


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Топ комментарии
+7
Ну бийте ж у відповідь по рашистським містам! Скільки ж можна це терпіти!?
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07.04.2024 11:58
+7
Зараз інший Головнокомандувач і питання йому задавай, а не Залужному...Він не заважає іншим показати свої здібності..
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07.04.2024 12:24
+3
ЗЕлупа схоже ще в Оманє пообіцяв ***** весь "юга-васток". Південь здали в турборежимі, з Харковом, Запоріжжям, Дніпром, Одесою та Миколаєвом так не вийшло, бо ситуацію тоді вирівняв та переломив Залужний зі своєю командою. ЗЕлупа виждав паузу, звільнив Залужного та й продовжив здавати те, що невдалося здати оманським партнерам в 2022. Ще напередодні "шашличков", 21 січня 2022 в інтерв"ю якомусь таблоїду ЗЕлупа спокійно заявив, що Харків може бути окупований кацапами. Тоді у кремля та у слуг кремля здати Харків не вийшло. Тож вони зараз над цим плідно працюють. А для "мудрова наріда" вже готова "обйяснялочка" - мовляв "плахой запад" нам нє дайот аружія", нас всє кінулі, тому ми тут "ні в чьом нє вінаватиє"... Поки слуги кремля сидять в ОПі та рулять країною, ***** ніколи не зупиниться, бо йому тре встигнути захопити побільше, поки зелений скоморох при владі...
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07.04.2024 12:15
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Ну бийте ж у відповідь по рашистським містам! Скільки ж можна це терпіти!?
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07.04.2024 11:58 Ответить
Залужного звільнено, Харків знищується
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07.04.2024 12:03 Ответить
При Залужному Харьків був більше захіщений, він ніколи небазікав і відосіками лохам не парив , а робив свою справу добре
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07.04.2024 12:24 Ответить
Зараз інший Головнокомандувач і питання йому задавай, а не Залужному...Він не заважає іншим показати свої здібності..
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07.04.2024 12:24 Ответить
Ти своє завдання виконав вже - ОПівський накид на Залужного зробив...премію отримаєш..
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07.04.2024 12:36 Ответить
ЗЕлупа схоже ще в Оманє пообіцяв ***** весь "юга-васток". Південь здали в турборежимі, з Харковом, Запоріжжям, Дніпром, Одесою та Миколаєвом так не вийшло, бо ситуацію тоді вирівняв та переломив Залужний зі своєю командою. ЗЕлупа виждав паузу, звільнив Залужного та й продовжив здавати те, що невдалося здати оманським партнерам в 2022. Ще напередодні "шашличков", 21 січня 2022 в інтерв"ю якомусь таблоїду ЗЕлупа спокійно заявив, що Харків може бути окупований кацапами. Тоді у кремля та у слуг кремля здати Харків не вийшло. Тож вони зараз над цим плідно працюють. А для "мудрова наріда" вже готова "обйяснялочка" - мовляв "плахой запад" нам нє дайот аружія", нас всє кінулі, тому ми тут "ні в чьом нє вінаватиє"... Поки слуги кремля сидять в ОПі та рулять країною, ***** ніколи не зупиниться, бо йому тре встигнути захопити побільше, поки зелений скоморох при владі...
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07.04.2024 12:15 Ответить
А "плахой запад" дає зброю, особливо США? Такі ж покидьки, як і зелене чмо
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07.04.2024 12:56 Ответить
Взагалі то по Кулинічам влупили два рази, чорнй дим видно здалеку ....
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07.04.2024 13:08 Ответить
 
 