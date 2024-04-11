Конгрессмены продолжают активно обсуждать варианты дальнейших действий относительно помощи Украине, - Джонсон

Палата представителей вернулась к работе после пасхального перерыва. Конгрессмены продолжают обсуждать варианты будущего пакета помощи для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

"Относительно пакета о дополнительном финансировании члены Палаты представителей продолжают активно обсуждать наши варианты дальнейших действий. Как вы знаете, на этот счет существует много разных идей. Это очень сложный вопрос в очень сложное время. Время идет, и все здесь чувствуют неотложность этого. Но необходимо достичь консенсуса по этому вопросу. И это то, над чем мы работаем", – сказал Джонсон.

Однако он не ответил на вопрос, когда именно пакет помощи для Украины будет вынесен на голосование.

Джонсон также прокомментировал угрозы увольнения со стороны конгрессвумен-республиканки Марджори Тейлор Грин, которая перед началом двухнедельного перерыва подала ходатайство об отставке спикера, если тот вынесет помощь Киеву на голосование.

"Относительно Марджори Тейлор Грин, она - коллега, которую я всегда считал подругой. Мы с Марджори не спорим, думаю, ни о каких философских принципах. Мы оба - консерваторы, но иногда расходимся во мнениях относительно стратегии, а также о том, что выносить на голосование и когда, и другие вещи", - сказал Джонсон.

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Он добавил, что не считает, что его отставка могла бы быть полезна Республиканской партии.

"В Палате представителей будет хаос. Так что мы с Марджори... с нетерпением ждем разговора, и я больше не собираюсь обсуждать это с вами, обговорю все с ней", - добавил Джонсон.