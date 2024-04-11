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Новости
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Конгрессмены продолжают активно обсуждать варианты дальнейших действий относительно помощи Украине, - Джонсон

майкл,джонсон

Палата представителей вернулась к работе после пасхального перерыва. Конгрессмены продолжают обсуждать варианты будущего пакета помощи для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

"Относительно пакета о дополнительном финансировании члены Палаты представителей продолжают активно обсуждать наши варианты дальнейших действий. Как вы знаете, на этот счет существует много разных идей. Это очень сложный вопрос в очень сложное время. Время идет, и все здесь чувствуют неотложность этого. Но необходимо достичь консенсуса по этому вопросу. И это то, над чем мы работаем", – сказал Джонсон.

Однако он не ответил на вопрос, когда именно пакет помощи для Украины будет вынесен на голосование.

Джонсон также прокомментировал угрозы увольнения со стороны конгрессвумен-республиканки Марджори Тейлор Грин, которая перед началом двухнедельного перерыва подала ходатайство об отставке спикера, если тот вынесет помощь Киеву на голосование.

"Относительно Марджори Тейлор Грин, она - коллега, которую я всегда считал подругой. Мы с Марджори не спорим, думаю, ни о каких философских принципах. Мы оба - консерваторы, но иногда расходимся во мнениях относительно стратегии, а также о том, что выносить на голосование и когда, и другие вещи", - сказал Джонсон.

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Он добавил, что не считает, что его отставка могла бы быть полезна Республиканской партии.

"В Палате представителей будет хаос. Так что мы с Марджори... с нетерпением ждем разговора, и я больше не собираюсь обсуждать это с вами, обговорю все с ней", - добавил Джонсон.

Автор: 

Конгресс США (1231) помощь (7788) Украина (44930) Джонсон Майк (133)


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Топ комментарии
+21
Я просто нагадаю, що вчора в Вашингтоні знову вимагали від України не бити по піторським нафтопереробним заводам. Тобто американці мало того, що вже більше ніж півкроку ніхєра не поставили в Україну, так вони вимагають від України зупинити оборонятися.
Тобто америка перетворилася на країну огидних слимаків.
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11.04.2024 06:57
+16
Одним словом.... як же був правий С.А.Бандера, за що його і зненавиділи оці всі ділки.

У нас немає іншого шляху як тільки надіятися НА СЕБЕ!

Досить нас розводити.

Політика дуже ганебна по відношенню до України
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11.04.2024 07:14
+15
Такий ЦИРК. Байден БЕЗ конгресу може надати 7+4 млрд долл., а це на РІК! Надати бронемашини ті ж хаммери....... танки, масу снарядів, які мають утилізувати, ППО( Халк) яких тисячі і якими будуть зливатися планують бомби. Але цим амереканьським елітам треба щоб знищили ВСЮ промисловість, енергетику, інфраструктуру і максимум населення щоб Україна попала в таку демографічну "яму" щоб денаціаналізувати згодом( за рахунок мігрантів). І це видно не озброєних оком. Якісь незрозумілі бовкун( типа американський конгресмени, або люди з їх кіл) з листопада 2023 року щось розказують про два-три тижні і допомогу. Вже пів року. І це ГАРАНТИ , які поставили підпис під документом де ГАРАНТУВАЛИ НЕДОТОРКАНІСТЬ України і щоб хто не казав це ГАРАНТІЯ. Коли вони граються ми тоже могли б погратися -заявити про компенсацію НЕ НАДАНИХ гарантій країнами гарантами! ( а це треба мати яйця! і бути українськими державниками)А це ТРИЛЬЙОНИ доларів( саме стільки, щоб відновити потенціал і втрати, які отримали українці від невиконання гарантій.) Скликати НАКІНЕЦЬ консультаціях по Будапештському Меморандуму, і там заявити свої вимоги- ДОТРИМАННЯ гарантій. Після цього прийняти документи у парламенті і звернутися до суду европейської, міжнародного про стягнення компенсацій з ТИХ які будуть признані парламентом Украхни( або всіх) в НЕВИКОНАНІ гарантій. Цей процесс буде ГАНЕБНИЙ і знецінить світові держави( і Китай, там теж!) . Цей суд має йти відкрито, щоб світові НАРОДИ дали оцінку діям еліт, а Україна заявила про всю підлість гарантів як ті що напали, так і тих що підтримують агресора, так і тих що влаштовують цирк з допомогою. Маленька Північна Корея надала БІЛЬШЕ ракет і снарядів САМА ніж ВСІ сорок з раком помічників разом з США! Цим все сказано!
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11.04.2024 07:42
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Санкции, отзыв лицензии, эмбарго и прочая лабуда это никому не интересно, серые схематозы обрушат все эти потуги, но на бумаге всё будет красиво.
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11.04.2024 15:51 Ответить
по серым схематозам больше половины кристаллов нерабочие, остальные в полёте отказывают.
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11.04.2024 18:11 Ответить
Иран под санкциями и эмбарго с 80-х годов прошлого века, ракетостроение, беспилотники да всё делают в полный рост, даже гражданские электромобили. Вот иди и расскажи им про кристаллы, а Украина более десяти лет патронный завод построить не может, чтобы делать обычные патроны для стрелкового оружия.
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11.04.2024 18:25 Ответить
Наш патронный завод в Чехии, от греха подальше, что касается ирана - у них кроме внутреннего колхозного рынка ничего нет, а это бедность, отсталое вооружение и низкий ввп, впрочем так же как и в Росии, суперджеты которой никто на внешнем рынке не покупал. санкции и предназначены для запрета внешней торговли товарами двойного назначения, а что там они внутри из говна лепят, это неконкурентноспособно в современной войне. Та же хрень и в Росии - их флот под санкциями не выдержал гонки вооружений и его остатки уплыли из Крыма в Новороссийск.
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11.04.2024 19:31 Ответить
То не конгресмени, то подонки. В Америці вже давно немає ніякої демократії. Бос однією ногою в тюрьмі а вказує всій країні як жити.
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11.04.2024 14:26 Ответить
Байден має можливість надати допомогу Україні і без Конгресу, але він боїться програти вибори. І до виборів в США ніякої допомоги від них не буде. Єдине, на що ми можемо розраховувати до кінця цього року, це на допомогу Європи. Але Європа не вміє діяти швидко
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11.04.2024 15:16 Ответить
допомога йде безперервно. Просто з ***** роблять мавпу, яка кидає болванів на забій.
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11.04.2024 15:44 Ответить
якщо Байден надасть ПОТРІБНУ допомогу Україні (бо в межах своїх повноважень він може надати і надає мізер) без дозволу Конгресу - то він нарветься на імпічмент
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11.04.2024 16:04 Ответить
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