В Кривом Роге - взрыв в квартире, под завалами ищут людей
В Кривом Роге ночью произошел взрыв в девятиэтажке, не связанный с боевыми действиями. Пострадали 7 человек, также люди могут находиться под завалами.
Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, взрыв произошел в квартире на 4-м этаже в доме по улице 21-й бригады Нацгвардии.
"Разрушены перекрытия между 3-м и 4-м, 4-м и 5-м этажами дома. Пострадали 7 человек, 2 из них госпитализированы, состояние - средней тяжести. Разбор завалов продолжается, возможно, под завалами еще есть пострадавшие", - написал Вилкул.
Он отметил, что взрыв не связан с боевыми действиями. Причины взрыва сейчас устанавливаются.
Спасатели ликвидировали пожар, возникший на месте взрыва.
Действует оперативный штаб – там жителям пострадавших квартир будут выдавать стройматериалы.
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це по новому закону про мобілізацію?