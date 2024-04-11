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В Кривом Роге - взрыв в квартире, под завалами ищут людей

швидка

В Кривом Роге ночью произошел взрыв в девятиэтажке, не связанный с боевыми действиями. Пострадали 7 человек, также люди могут находиться под завалами.

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, взрыв произошел в квартире на 4-м этаже в доме по улице 21-й бригады Нацгвардии.

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"Разрушены перекрытия между 3-м и 4-м, 4-м и 5-м этажами дома. Пострадали 7 человек, 2 из них госпитализированы, состояние - средней тяжести. Разбор завалов продолжается, возможно, под завалами еще есть пострадавшие", - написал Вилкул.

Он отметил, что взрыв не связан с боевыми действиями. Причины взрыва сейчас устанавливаются.

Спасатели ликвидировали пожар, возникший на месте взрыва.

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Действует оперативный штаб – там жителям пострадавших квартир будут выдавать стройматериалы.

Автор: 

взрыв (6731) Вилкул Александр (475) Кривой Рог (1401)


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Скоріше за все - газ.
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11.04.2024 08:45 Ответить
а що зе за статус - голова ради оборони міста?
це по новому закону про мобілізацію?
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11.04.2024 09:39 Ответить
 
 