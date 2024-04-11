У Кривому Розі - вибух у квартирі, під завалами шукають людей
У Кривому Розі вночі стався вибух у дев’ятиповерхівці, не пов’язаний з бойовими діями. Постраждали 7 людей, також люди можуть бути під завалами.
Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, вибух стався у квартирі на 4 поверсі в будинку на вулиці 21-ї бригади Нацгвардії.
"Зруйновано перекриття між 3 та 4, 4 та 5 поверхами будинку. Постраждали 7 людей, 2 з них госпіталізовано, стан середньої важкості. Розбір завалів продовжується, можливо під завалами ще є постраждалі", - написав Вілкул.
Він зазначив, що вибух не пов’язаний з бойовими діями. Причини вибуху зараз встановлюють.
Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла на місці вибуху.
Діє оперативний штаб - там мешканцям постраждалих квартир видаватимуть будматеріали.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це по новому закону про мобілізацію?