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У Кривому Розі - вибух у квартирі, під завалами шукають людей

швидка

У Кривому Розі вночі стався вибух у дев’ятиповерхівці, не пов’язаний з бойовими діями. Постраждали 7 людей, також люди можуть бути під завалами.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, вибух стався у квартирі на 4 поверсі в будинку на вулиці 21-ї бригади Нацгвардії.

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"Зруйновано перекриття між 3 та 4, 4 та 5 поверхами будинку. Постраждали 7 людей, 2 з них госпіталізовано, стан середньої важкості. Розбір завалів продовжується, можливо під завалами ще є постраждалі", - написав Вілкул.

Він зазначив, що вибух не пов’язаний з бойовими діями. Причини вибуху зараз встановлюють.

Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла на місці вибуху.

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Діє оперативний штаб - там мешканцям постраждалих квартир видаватимуть будматеріали.

Автор: 

вибух (4449) Вілкул Олександр (329) Кривий Ріг (1358)


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Скоріше за все - газ.
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11.04.2024 08:45 Відповісти
а що зе за статус - голова ради оборони міста?
це по новому закону про мобілізацію?
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11.04.2024 09:39 Відповісти
 
 